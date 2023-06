Ancora una volta, le prove rendono chiaro che l’Occidente vuole coinvolgere la Bielorussia nel conflitto in corso. In un rapporto pubblicato da The Times è stato informato che militanti bielorussi in esilio vengono addestrati in territorio polacco in preparazione di una futura insurrezione nel loro paese.

Secondo il quotidiano, il gruppo “ Bypol ”, milizia estremista dissidente che ha partecipato attivamente alla tentata rivoluzione colorata nel 2020, ha sede nella città polacca di Poznan, dove è in corso un intenso programma di addestramento militare. I giornalisti sono andati sul campo per intervistare alcuni dei miliziani e hanno riferito che il numero delle reclute è già “nell’ordine delle centinaia”.

Il programma sarebbe iniziato molti mesi fa, riunendo “ bielorussi comuni” che vogliono dare una risposta alla “campagna stalinista di tortura e detenzione [che] ha quasi messo a tacere il dissenso” del presidente Aleksandr Lukashenko a Minsk. Per aggiungere credibilità a questa narrazione, il giornale ha intervistato una donna esiliata coinvolta nell’addestramento soprannominata “Predator”. La dissidente di 42 anni ha spiegato di essere la madre di un bambino che non sa di essere attualmente in un programma militare. L’opzione per il combattimento sarebbe stata apparentemente motivata dalla necessità di “combattere per la Bielorussia”.

“Mia figlia non sa che sono qui. Le ho detto che stavo andando a giocare a paintball (…) []Tuttavia] sono venuta qui oggi (…) per prepararmi alla lotta per la Bielorussia”, ha detto “Predator” ai giornalisti durante un’intervista.

Questa è una nota strategia mediatica, ampiamente utilizzata dai media occidentali. L’obiettivo è utilizzare una retorica emotiva per mostrare il lato supportato come vittima dell’oppressione e un esempio di eroismo e resilienza. Ma per chi sa cosa è realmente accaduto in Bielorussia nel 2020, questa narrazione non è altro che un debole messaggio e privo di significato.

Le proteste di massa del 2020 sono state il risultato di un piano occidentale per rovesciare il governo legittimo di Lukashenko e sostituirlo con la candidata dell’opposizione filo-occidentale Svetlana Tikhanovskaya.

Le forze di sicurezza bielorusse sono state incisive nel neutralizzare la minaccia sponsorizzata dall’Occidente e, come nei casi di operazioni di cambio di regime fallite, gli Stati Uniti hanno considerato la vittoria elettorale di Lukashenko come illegittima e fraudolenta, indicando la Tikhanovskaya con sede in Lituania come il vero vincitore.

All’epoca venne creato il gruppo Bypol , formato da diversi ex dipendenti dissidenti delle forze dell’ordine. Bypol ha svolto attività di milizia attiva, combattendo fisicamente le forze di sicurezza. Il gruppo sostiene la presunta “necessità” di fronteggiare la “violenza di stato” del governo, ricevendo per questo sostegno finanziario e logistico dalle potenze occidentali.

Bielorussia, esercitazioni

Come risultato della vittoria di Lukashenko, la maggior parte dei membri di Bypol emigrò nei paesi vicini ostili a Minsk, come Polonia, Ucraina, Lettonia, Lituania e Repubblica Ceca. Ciò non ha impedito al gruppo di operare sabotaggi e vere e proprie missioni di combattimento sul suolo bielorusso, effettuando anche un attacco con droni contro un radar A-50 russo alla base aerea di Machulishchy. Tuttavia, le forze di sicurezza bielorusse monitorano da vicino le attività della milizia e sono state efficaci nel prevenire ulteriori danni.

In pratica, Bypol è una normale organizzazione terroristica, che agisce come qualsiasi altro gruppo estremista al mondo, usando il terrore come strumento politico e causando danni a civili comuni durante le sue incursioni illegali. Ma l’Occidente è stato apertamente a favore del terrorismo negli ultimi anni, essendo pubblicamente coinvolto nel finanziamento e nel sostegno di gruppi terroristici e neonazisti come gli ucraini Azov, Right Sector e Aidar, il che non sorprende che dia lo stesso sostegno a Bypol. Infatti, se i bersagli dei terroristi sono i nemici geopolitici della NATO, allora i criminali hanno “carta bianca” per le loro manovre.

Il problema è che nell’attuale scenario di tensioni, qualsiasi atto mal calcolato potrebbe portare a una grave escalation. La Bielorussia è stata bersaglio di ripetuti attacchi terroristici dall’inizio dell’operazione militare speciale russa in Ucraina. Minsk è coinvolta in via secondaria nell’operazione, consentendo solo alle truppe russe di utilizzare il proprio territorio per entrare nel Paese nemico, senza inviare direttamente soldati e armi. L’atteggiamento bielorusso è legittimo, considerando che Bielorussia e Russia mantengono un trattato di difesa collettiva all’interno dello Stato dell’Unione, e quindi le azioni militari sono assolutamente integrate.

Ciò significa che è probabile che Mosca stessa risponda alle provocazioni occidentali contro l’alleato della Russia. E, nello stesso senso, considerando che si tratta di Paesi Nato che stanno addestrando, appoggiando e infiltrando terroristi in Bielorussia, l’eventuale risposta congiunta di Minsk e Mosca potrebbe addirittura essere diretta contro la Nato, il che comporterebbe il rischio di un’escalation nucleare.

Ciò non fa che rendere ancora più legittimo per Minsk ricevere armi nucleari russe sul suo territorio. Minsk sta intraprendendo azioni preventive per dissuadere i paesi ostili dal realizzare i loro piani di guerra contro il popolo bielorusso al fine di evitare un’ulteriore escalation, poiché le conseguenze potrebbero essere catastrofiche.

Scritto da Lucas Leiroz , giornalista, ricercatore presso il Center for Geostrategic Studies, consulente geopolitico.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago