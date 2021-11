La Polonia accusa la Russia di essere dietro la crisi dei migranti al confine con la Bielorussia





Varsavia confonde un paese sovrano come la Bielorussia per uno stato vassallo come il suo.

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di aver orchestrato la crisi migratoria al confine del Paese con la Bielorussia.

“Lukashenko è l’esecutore dell’ultimo assalto, ma questo assalto ha uno sponsor che si trova a Mosca, e questo sponsor è il presidente Putin”, ha detto Morawiecki durante un dibattito di emergenza nel parlamento polacco.

Il primo ministro ha descritto la situazione al confine come parte di uno sforzo della Russia per distruggere una regione che controllava durante l’era sovietica.

“La sicurezza del nostro confine orientale viene brutalmente violata. Questa è la prima situazione del genere in 30 anni in cui possiamo dire che l’integrità dei nostri confini è stata messa alla prova”, ha affermato.

I leader russi e bielorussi hanno parlato al telefono delle tensioni al confine tra Polonia e Bielorussia, hanno detto martedì Mosca e Minsk.

La Polonia ha rinforzato il suo confine con la Bielorussia con più polizia antisommossa, un giorno dopo che i gruppi hanno cercato di caricare attraverso un recinto di filo spinato. Migliaia di migranti e rifugiati rimangono ammassati nel freddo gelido della frontiera orientale della Polonia, alle porte dell’Unione europea.

Il ruolo di Mosca sotto esame

L’Unione europea ha dichiarato martedì che sta monitorando 20 paesi, inclusa la Russia, per il loro possibile ruolo nel trasporto di migranti verso la Bielorussia , che Bruxelles accusa di aver orchestrato l’afflusso di migranti alle sue frontiere esterne.

Sono state prese misure contro 13 nazioni da cui si dice che i voli abbiano trasportato migranti a Minsk.

Un portavoce del capo diplomatico dell’UE Josep Borrell ha detto che Mosca era sul suo “radar” e che Bruxelles stava valutando informazioni e dati sui voli dalla Russia e le sue possibili implicazioni.

Prendendo atto della telefonata tra Lukashenko e Putin, un comunicato del Cremlino ha semplicemente fatto riferimento a “uno scambio di opinioni sulla situazione dei rifugiati”.

In precedenza, il portavoce Dmitri Peskov aveva detto che Mosca era “molto preoccupata”, descrivendo la situazione come “un vero problema che riguarda Bielorussia e Polonia”.

L’UE ritiene che la Bielorussia abbia trasportato persone dai paesi mediorientali scaricandole ai confini dell’UE o facilitando i loro viaggi, sfruttandole in modo “cinico” per destabilizzare il blocco in rappresaglia per le sanzioni occidentali.

Gli ultimi giorni rappresentano un’importante escalation delle tensioni tra Minsk e i suoi vicini. Da mesi i migranti arrivano al confine del paese non solo con la Polonia, ma anche con la Lituania e, in misura minore, con la Lettonia , i tre stati dell’UE al confine orientale del blocco con la Bielorussia.

Michel chiede una soluzione “rapida” sui finanziamenti alle frontiere

Martedì, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha chiesto una soluzione “rapida” sul finanziamento delle frontiere dell’UE in quella che ha definito “l’armamento” dei migranti da parte della Bielorussia alla frontiera orientale.

Michel ha invitato gli altri Stati membri a sostenere Polonia, Lettonia e Lituania. L’Italia esclusa

“I confini polacchi e baltici sono confini dell’UE. Uno per tutti e tutti per uno”, ha detto martedì il belga durante un discorso in occasione dell’anniversario della caduta del muro di Berlino.

Dodici paesi dell’UE – tra cui Polonia, Lituania e Lettonia, ma anche Danimarca, Austria e Ungheria – hanno chiesto all’inizio di ottobre che le barriere fisiche alle frontiere fossero finanziate almeno in parte con fondi dell’UE.

Il presidente della Commissione Ursula von der Leyen, tuttavia, ha respinto questa richiesta.(Fonte: EuroNews)



Lavrov chiede all’UE di evitare doppi standard sulla situazione del confine bielorusso-polacco



Qualsiasi soluzione al problema deve poggiare sul pieno rispetto dei principi del diritto internazionale, ha sottolineato il ministro degli Esteri russo

MOSCA, 9 novembre. /TASS/. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha invitato i paesi dell’Unione europea a evitare doppi standard nell’affrontare la crisi migratoria al confine tra Bielorussia e Polonia e Lituania.

“È necessario evitare doppi standard in questa situazione e utilizzare un approccio comune per quanto riguarda la posizione delle nazioni dell’Unione europea”, ha detto martedì in una conferenza stampa.

“È inammissibile utilizzare standard diversi rispetto alla Polonia e all’Italia quando Bruxelles considera la questione di come si comportano Varsavia e Roma in relazione ai flussi migratori. È inoltre necessario evitare doppi standard in relazione ai paesi da cui provengono i rifugiati”, Egli ha detto.

L’alto diplomatico russo ha ricordato che quando i rifugiati stavano raggiungendo l’Europa dalla Turchia, l’Unione Europea ha stanziato fondi per trattenerli in Turchia. “Perché non possono aiutare la Bielorussia in questo modo? La Bielorussia ha anche bisogno di soldi per garantire condizioni normali ai rifugiati che Lituania e Polonia sono riluttanti a far entrare. Queste persone non vogliono restare in Bielorussia o in Turchia, vogliono andare in Europa, che ha pubblicizzato i suoi stili di vita per anni. Uno dovrebbe essere responsabile delle proprie azioni”, ha sottolineato Lavrov.

“Questa crisi deriva dalla politica che la NATO e i paesi dell’UE perseguono da anni in Medio Oriente e Nord Africa, cercando di imporre loro una vita migliore e la visione occidentale della democrazia”, ​​ha detto, aggiungendo che Iraq, Libia e La Siria sono paesi che sono stati vittime di questa politica.

“Queste azioni sconsiderate hanno generato flussi di rifugiati senza precedenti. Quindi, mentre si fa qualcosa, è necessario ricordare da dove tutto ha avuto origine e di chi è la colpa”, ha sottolineato.

Secondo l’alto diplomatico russo, la responsabilità di risolvere questa crisi spetta a coloro “che hanno creato le condizioni affinché questa crisi scoppiasse”. Ha anche insistito affinché la crisi migratoria fosse risolta sulla base del diritto internazionale. “Penso che qualsiasi soluzione a questo problema debba poggiare sul pieno rispetto dei principi del diritto internazionale”, ha sottolineato.

Più di 30.000 migranti hanno cercato di attraversare il confine polacco-bielorusso dall’inizio del 2021. Varsavia ha imposto lo stato di emergenza nelle regioni confinanti con la Bielorussia. Rinforza regolarmente le truppe di frontiera, con oltre 10.000 posizionate vicino al confine. La parte polacca ha anche costruito un recinto di filo spinato che sarà poi sostituito da un solido muro alto 5 metri dotato di sensori e altri strumenti.

Lunedì, diverse migliaia di migranti si sono avvicinati al confine polacco. Alcuni di loro hanno cercato di abbattere la recinzione e di sfondare in Polonia. Finora, le forze dell’ordine polacche stanno riuscendo a tenerli fuori dal territorio del paese.

Nota: La situazione della gente esposta al freddo ed alle intemperie, in particolare i bambini, appare disperata. Nessuno si preoccupa di fare gesti umanitari e dare un rifugio a queste persone. Situazione opposta a quanto accade nel Mediterraneo ove le autorità italiane accolgono tutti i migranti senza limitazioni mentre l’Europa si volta dall’altra parte.

Traduzione e nota: Luciano Lago