La polizia tedesca attacca un pacifico mega raduno anti-blocco a Berlino con cannoni ad acqua gelida

Questo renderà tutti molto più sani.

Mercoledì la polizia tedesca ha sparato cannoni ad acqua gelida contro i manifestanti che protestavano contro le restrizioni sul coronavirus nel distretto governativo di Berlino, dopo che la enorme folla ha ignorato le richieste di indossare maschere e tenersi a distanza l’una dall’altra in linea con le normative sulla pandemia.

Mentre i cannoni inzuppavano i manifestanti fuori dalla storica Porta di Brandeburgo, la polizia in tenuta antisommossa si è spostata tra la folla portando via alcuni partecipanti. Alcuni manifestanti hanno lanciato fuochi d’artificio e razzi in risposta mentre gli elicotteri della polizia si libravano sopra le loro teste.

Le autorità tedesche hanno affermato martedì di aver vietato una serie di proteste direttamente fuori dall’edificio del parlamento a causa di problemi di sicurezza e che sono state poste recinzioni attorno a un’ampia area, tra cui il Bundestag e gli uffici parlamentari vicini, la cancelleria federale e la residenza e gli uffici presidenziali.

Fuori dai cordoni metallici, migliaia di manifestanti si sono radunati mercoledì presto presso la Porta di Brandeburgo, sulle strade e sui ponti. I manifestanti provenivano da tutti i ceti sociali, dall’estrema sinistra all’estrema destra, includendo anche famiglie, studenti e altri.

“Rivogliamo indietro le nostre vite”, si legge in un cartello portato dai manifestanti. Un altro ha detto: “Metti le banche sotto sorveglianza, non i cittadini”. Un manifestante teneva una bandiera con l’immagine del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump e un’immagine che invocava la teoria del complotto di destra “QAnon”, mentre un altro aveva un cartello che mostrava il virologo tedesco Christian Drosten in abiti da prigione con la parola “colpevole”.

Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha reagito bruscamente all’accusa di alcuni manifestanti secondo cui le misure erano simili alla “legge abilitante” del 1933, che consentiva ai nazisti di emanare leggi senza l’approvazione parlamentare.

“Tutti, naturalmente, hanno il diritto di criticare le misure, la nostra democrazia prospera attraverso lo scambio di opinioni diverse”, ha scritto su Twitter. “Ma chiunque relativizza o banalizza l’Olocausto non ha imparato nulla dalla nostra storia”.

Quello è l’unico dogma che non si deve toccare, ha fatto intendere il ministro, mentre la polizia reprimeva duramente le migliaia di manifestanti accorsi per richiedere le libertà soppresse in nome della emergenza pandemia.

La gente è rientrata dopo la minifestazione notevolmente convinta che il governo preserva la salute pubblica anche mediante i lanci dei cannoni ad acqua gelida che hanno inzuppato anche donne, bambini, studenti e ragazzi, tutti accorsi in piazza e convinti di poter manifestare per i propri diritti. Il governo ha più tardi ribadito di essere in prima linea per tutelare la salute di tutti.

