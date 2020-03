Conflitto in Siria

La polizia militare russa pattuglia le autostrade M4 e M5 nella città siriana di Saraquib

da Redazione

“In conformità con i compiti assegnati, l’unità di polizia militare è arrivata nella città di Saraquib (Idlib) e ha iniziato a pattugliare le rotte dell’autostrada M4-M5 al fine di garantire il movimento sicuro dei veicoli civili lungo queste rotte e prevenire le provocazioni da parte delle bande terroriste”, ha detto il comandante della pattuglia della polizia militare russa Evgeny Sergeyev.

La polizia militare russa ha già effettuato la seconda pattuglia a Saraquib. La città è sotto il controllo dell’esercito siriano.

Il giorno prima, il centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria ha annunciato l’introduzione di unità militari della Federazione Russa a presidio di Seracab.

L’esercito siriano continua ad avanzare nell’Idlib meridionale nonostante gli attacchi turchi

BEIRUT, LIBANO – L’esercito arabo siriano (SAA) sta recuperando costantemente terreno nel sud di Idlib che era stato perso nei combattimenti contro i miliziani sostenuti dalla Turchia nell’ultima settimana.

Forze siriane sulle zone di Idlib

Martedì, l’esercito arabo siriano ha continuato la sua spinta verso nord verso l’ultima parte della regione di Jabal Al-Zawiya, sequestrando un certo numero di siti dei militanti sostenuti dalla Turchia dopo una breve battaglia.

Secondo quanto riferito dal fronte, l’esercito arabo siriano è riuscito a riconquistare la città di Fulayfil e i suoi punti circostanti, mettendo le loro forze a breve distanza da Kafr ‘Awaid.

Questo avanzamento dell’esercito arabo siriano non è stato facile, tuttavia, poiché hanno dovuto affrontare attacchi orari da parte dei droni dell’esercito turco.

Syria: SAA retakes control over strategic city of Saraqib

Mentre le difese aeree siriane sono attive, i droni turchi sono ancora riusciti a effettuare alcuni attacchi sulle posizioni dell’SAA nell’Idlib occidentale e meridionale.

Questi attacchi non hanno impedito l’avanzata delle forze siriane nel sud di Idlib. Questo mentre continua incessante l’azione di propaganda di Ankara che sostiene di aver inflitto forti perdite e fatto arretrare l’Esercito siriano. Fonti: New

https://www.almasdarnews.com/article/video-tour-of-saraqib-after-syrian-army-retakes-city/

Fonte: Al Masdar News – New Front

Traduzione: Luciano Lago