La polizia e la banda in blu che terrorizza l’America

da Redazione

di Gordon Duff (*)

Una cosa è chiara, la maggioranza degli americani non è disposta ad accettare il brutale omicidio di afroamericani da parte della polizia. Quello che risulta anche chiaro è che una minoranza, ed è una minoranza forte e molto ben armata, sebbene ignorante e brutale, è quella che incoraggia i crimini della polizia e nel cui numero questi elementi vengono reclutati troppo spesso.

È stata prevista l’esplosione che sta avvenendo ora negli Stati Uniti, dal momento che dall’ 11 settembre il popolo americano è diventato “sospetto terrorista” nel proprio paese, una nazione che nessuno riconosce, uno stato di sorveglianza, uno stato di polizia, una nazione che sta affogando nella corruzione e ora una nazione governata da un dittatore.

Oggi è diventato popolare incolpare israeliani e organizzazioni ebraiche per aver trasformato le forze di polizia americane in delinquenti militarizzati. La NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) ha appena richiesto che le organizzazioni ebraiche americane smettano di sostenere l’addestramento militare israeliano per la polizia americana, una delle principali fonti di reddito per Israele.

Questo è stato un fattore, con la polizia addestrata a trattare i cittadini come terroristi ,che han portato ad attacchi di tipo militare su proteste pacifiche in dozzine di città americane. Peggio ancora, ovviamente, Trump ha cercato di scatenare il potere di combattimento che l’America ha usato per schiacciare l’Iraq sullo stesso popolo americano e si è fermato solo di fronte a un possibile golpe militare.

Per quanto facile sia incolpare Trump o Israele, il problema dell’America con la brutalità della polizia non è solo un problema vecchio, ma legato a problemi più ampi di ampia corruzione all’interno del modo di vita sociale ed economico dell’America che risale ai primi giorni della repubblica.

Oggi

Stiamo osservando gli americani in tutta la nazione in numeri inimmaginabili che si oppongono alla brutalità della polizia. Ogni americano che non è ricco e potente, rischia la prigione, forse anche se totalmente innocente.

I tribunali americani servono i ricchi, i giudici sono nominati dai ricchi, la polizia esiste per riempire i tribunali e riempire le prigioni private “a scopo di lucro” che versano denaro nelle stesse persone che nominano i giudici.

Nazione di truffatori?

Quasi la metà degli americani ha una sorta di scheda nel casellario giudiziario, dovuto non tanto all’essere un criminale ma piuttosto all’eccesso di leggi in America.

Migliaia di leggi vengono emanate ogni anno, migliaia di infinite leggi, tutto viene criminalizzato, almeno per i poveri.

L’America sta andando in pezzi. Non è Trump, sebbene la sua presidenza con 110.000 morti per la cattiva gestione di una pandemia e altri 100.000 morenti, sia distrutta come lo è la nazione che gli ha permesso di prendere il potere.

La polizia ora è ufficialmente nemica, ma gli americani stanno finalmente scoprendo alcune cose. Città come Flint, Michigan e altre hanno forze di polizia che si uniscono ai manifestanti. Altri, sono qualcosa di diverso, ed è il fallimento, non degli stessi agenti di polizia, ma della corruzione intrinseca del sistema di governo americano.

La corruzione e la brutalità della polizia hanno trasformato l’America in una fogna per coloro che vivono con risorse limitate, che vivono ai margini delle leggi americane, per coloro che non possono isolarsi dall’essere presi di mira.

Colore e razza, etnia, sono fattori enormi in America. “DWB”, si chiama “Driving While Black”, e qualsiasi persona di colore che è stata in un’automobile in America sa cosa significa, non si viaggia mentre “black” senza essere fermato dalla polizia e essere rimproverato o addirittura aggredito e arrestato.

Uno dei tanti casi di omicidi ingiustificati della polizia USA

Troppo spesso il “DWB” termina in un omicidio della polizia.

la “Cecità bianca” potrebbe essere alla fine

È impossibile per qualcuno non di colore capire. Guardo le mie esperienze limitate mentre cerco di spiegare agli altri ciò che sto afferrando a malapena per me stesso. Il mio primo colpo con la discriminazione fu durante gli anni ’60 quando prestai servizio nel Corpo dei Marines durante la guerra del Vietnam (e in Vietnam).

Se in uniforme, qui negli Stati Uniti, era cosa comune essere disturbati da persone che passavano di lì in macchina che spesso gettavano oggetti dalle loro macchine. C’era una sensazione pungente lì, una che non avevo mai conosciuto ma improvvisamente avevo realizzato che quelli intorno a me di colore avevano sofferto per tutta la vita. Non l’avevo mai saputo; ancora non lo sapevo ma avevo un’idea e non mi piaceva per niente.

Dopo l’esercito, mentre ero uno studente laureato, ho lavorato come ufficiale di polizia per oltre due anni, apparentemente una vita. Da quel momento, ho lavorato con la polizia in dozzine di nazioni come collegamento di intelligence per il controspionaggio / antiterrorismo e gestendo un team di risposta agli incidenti critici esaminando questioni come attacchi terroristici in Kenya, attacchi di gas in Siria e incidenti aerei in Ucraina.

Quello che è sempre chiaro è il fatto che la polizia è il volto del governo.

In America, la polizia è diventata un volto non fidato in troppe comunità, una aggregazione temuta non solo dalle persone di colore ma anche da altri.

Michigan Proteste di bianchi armati

In effetti, il vasto arsenale di armi militari che gli americani bianchi controllano in gran parte sono, in misura significativa, intese come protezione contro la polizia militarizzata.

Detto questo, spostiamoci negli Stati Uniti e perché non abbiamo visto centinaia di migliaia, ma milioni di persone in marcia, non solo contro la polizia e l’ingiustizia, ma contro il regime di Trump e, in particolare, il procuratore generale William Barr.

Una presidenza fallita come nessun altro

Trump e Barr sono famosi per la loro politica di divisione, interpretando ebrei contro i musulmani, neri contro bianchi.

Prima di tutto, la polizia dovrebbe proteggere e servire, indagare sui crimini e considerarsi un esempio. Molti lo fanno, forse la maggior parte. Questo è un lavoro duro, emotivamente estenuante, e richiede un’eccezionale stabilità mentale e abilità interpersonali per eseguire le azioni.

Molte migliaia con questi attributi servono come polizia e lo fanno con distinzione. La maggior parte, tuttavia, non lo fa. Molti, moltissimi, sono apertamente corrotti, brutali, ignoranti, apertamente prevenuti e profondamente stanchi.

L’America rurale è sempre stata un terreno fertile per l’estremismo, per il razzismo e la corruzione. Le comunità rurali spesso fiancheggiate da fanatismi religiosi e evidenti segni di ordine ospitano un sottotesto di odio e criminalità.

È qui che arriva la polizia fuori controllo dell’America, allevata nell’isolamento, nel bigottismo e nella paura.

Darò esempi dai miei 20 anni come investigatore per uno studio legale di proprietà di un caro amico. Il lavoro investigativo, oltre che da parte del governo, è insostenibile a meno che, come nel caso qui, non sia stato fatto pro bono (senza costi).

Se qualcuno viene arrestato, le prove a suo carico, se fornite dalla polizia, non possono essere contestate. Pochi giudici sfidano la polizia e mettono in evidenza la documentazione di un ufficiale di polizia corrotto per mettere in dubbio la loro testimonianza.

Un caso, ancora in appello, è avvenuto a Wauseon, Ohio. In un caso, una collisione su un’autostrada rurale ha lasciato una donna morta e due feriti. Le auto si scontrarono frontalmente ad alta velocità. Un autista, una giovane donna, è stata arrestata e accusata di omicidio. La polizia ha detto che si è addormentata, ha colpito un parapetto e la sua auto ha marciato lateralmente a velocità molto elevata, ha eseguito una rotazione di 90 gradi e ha colpito un veicolo in arrivo.

Come è stato successivamente dimostrato, ciò che la polizia ha descritto non era solo falso, la loro congettura investigativa ha richiesto un totale abbandono di tutti i principi della fisica newtoniana.

L’imputata, una giovane donna di modesta entità, una madre non sposata, ha dovuto affrontare 20 anni di carcere sulla base di affermazioni della polizia. La polizia sulla scena, che ha indagato, ha riferito i risultati di un’indagine che non è ancora avvenuta alle notizie locali che l’hanno dichiarata colpevole in TV, radio e stampa.

La polizia ha sempre usato i media che riportano, in quasi tutti i casi, ciò che viene loro comunicato, senza fare domande. La polizia in America non è mai stata messa in discussione, non mai, solo fino a pochi giorni fa.

Mentre la giovane donna è stata bloccata nella sua auto con diverse ossa rotte, enormi perdite di sangue e altre lesioni, è stata castigata dai primi soccorritori e ha rifiutato le cure mediche, che sono arrivate comunque dopo 45 minuti, qualcosa di falso nei rapporti.

Poi, quando era in terapia intensiva, è stata interrogata dalla polizia mentre era in stato semi-cosciente sotto IV Fentanyl. Era questa testimonianza che la polizia era solita sostenere in seguito per essere provata un’indagine falsa sugli incidenti. La testimonianza da parte del personale medico del fatto che la giovane donna fosse incoerente e giuridicamente incapace di prendere decisioni in materia di cure mediche per se stessa è stata bloccata da un giudice, nessuna motivazione o giurisprudenza è stata data. Non lo è mai.

Quindi fu chiamato un investigatore dello stato della Ohio Highway Patrol, uno con credenziali impressionanti e 20 anni di esperienza e la sua indagine confermò tutto ciò che era stato detto alla stampa.

Tuttavia, un vero esame forense ha rivelato qualcos’altro, così come parlare con i testimoni. C’era una terza macchina che fuggì dalla scena, che stava raccontando, ma di più.

Le auto hanno registratori a “scatola nera” che registrano velocità, sterzata e frenata. Entrambe le vetture li avevano e quando i risultati furono scaricati e gestiti attraverso un simulatore di fisica con base europea, il più avanzato al mondo, la storia selvaggia fornita dall’investigatore si dimostrò prefabbricata al 100%.

Ciò è stato fatto con una serie di animazioni drammatiche e una vasta gamma di dati, proprio come viene utilizzato negli incidenti aerei.

Sembrava che la donna della 2a macchina, sopravvissuta ma il suo passeggero fosse stato ucciso, uno visto come la vittima, fosse stato in un cocktail di sedativi ipnotici tra cui alte dosi di Ambien, antidolorifici narcotici e antipsicotici, abbastanza da vietare la guida e la rendono legalmente ubriaca / alterata.

Le animazioni hanno mostrato che la sua auto si trascinava nel traffico in arrivo, usando i dati della scatola nera della sua auto, mostrando il suo sterzo, perdendo il controllo e semplicemente trascinandosi sull’auto in arrivo senza rompersi o persino lasciar perdere l’acceleratore.

Ciò è stato negato e l’evidenza, l’analisi della fisica, le testimonianze, le cartelle cliniche, la tossicologia e le animazioni basate sulla scatola nera, sono state vietate perché contraddicevano le testimonianze della polizia che ora avrebbero mostrato che centinaia, forse migliaia di altre indagini sugli incidenti erano state fasulle.

Fare appello contro questa parodia, se non fosse pro bono, costerebbe decine di migliaia di dollari e richiederebbe più di due anni, come è stato dimostrato.

Parallelamente alle indagini sull’incidente, gli esperti hanno indagato sulla polizia e sul procuratore di Wauseon e sull’esperto statale.

Nel corso degli anni, sono state fabbricate migliaia di segnalazioni di incidenti completamente falsi e false testimonianze sono state fornite innumerevoli volte sotto giuramento da “esperti di incidenti di polizia”.

Ciò che è accaduto in questo incidente e in altri casi si applica anche ai casi civili e penali, tutti i casi che riguardavano i tribunali, con o senza polizia o procuratore, erano soggetti a pregiudizi, siano essi economici, razziali o altro.

La giustizia semplice è morta tranquillamente e non c’era nessuno con cui parlare.

Soppressione delle prove, falsificazione delle prove faceva parte di tutti i casi penali in questa giurisdizione e in quasi tutti gli altri, non solo in Ohio ma in tutti gli Stati Uniti.

Quando superiamo questo, esaminiamo un altro problema. Attualmente, la Commissione per i diritti civili degli Stati Uniti sta indagando su uno scandalo a livello nazionale che coinvolge donne afroamericane con bambini che vengono sempre arrestate.

Pochi, davvero quasi nessuno, sono mai stati processati ma si dichiarano sempre colpevoli. Perché? Prima di tutto, i loro figli vengono presi. Sono quindi “sovraccarichi”, con i pubblici ministeri che accumulano accuse a carico anche se le prove sono scarse o addirittura inesistenti, come spesso accade.

Gli arrestati sono detenuti in carcere, per mesi, anche fino a un anno, per reati che in molti casi non avrebbero alcuna pena e gli viene detto che possono essere rilasciati solo se si dichiarano colpevoli.

Dichiararsi innocente in un tribunale americano può farti detenere un anno di detenzione preventiva e solo un motivo di colpevolezza può farti rilasciare. Questo potrebbe spiegare perché milioni e milioni di americani sono ora condannati criminali?

La risposta, a partire dal 2016, la popolazione detenuta era 110.000.000 o il 44% della popolazione americana.

Conclusione

Quello che era andato male dopo l’11 settembre è peggiorato sotto Trump quando elementi estremisti si sono sentiti sostenuti dalla retorica razzista della Casa Bianca. Quello che è stato rotto per decenni, persino secoli, è giunto al culmine quando il corrotto e brutale sistema disuguale dell’America ha dilagato con il sostegno della Casa Bianca.

Dietro c’è un clima di paura, non di criminalità o povertà ma di uno stato di polizia in cui la paura, come stiamo vedendo, è ovunque in America.

*Gordon Duff è un veterano dei combattimenti marini della guerra del Vietnam che ha lavorato per decenni su veterani e problemi di prigionia e consultato i governi sfidati da problemi di sicurezza. È redattore senior e presidente del consiglio di amministrazione di Veterans Today , in particolare per la rivista online “ New Eastern Outlook “.

Traduzione: Luciano Lago