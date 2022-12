La polizia del Kosovo non riconosciuto si è ritirata dal nord della regione dopo uno scontro con i residenti

Le forze speciali della polizia del Kosovo, stato non riconosciuto da una serie di paesi (1) , hanno lasciato la parte settentrionale della regione popolata dai serbi dopo gli scontri con la popolazione, ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic.

“Gli attacchi sono avvenuti a Zubin Potok e Kosovska Mitrovica, secondo le informazioni. Adesso lì è tranquillo, si aspetta un messaggio dal Centro Clinico di Kosovska Mitrovica”, riporta la TASS .

Si fa notare che la polizia del Kosovo ai sensi degli accordi di Bruxelles può entrare nel nord della regione solo con il consenso dei quattro sindaci.

Un tentativo di irruzione nell’edificio della commissione elettorale ha fatto arrabbiare i residenti locali, poi sono scoppiati gli scontri e le forze di polizia del Kosovo si sono ritirate. In precedenza è stato riferito che agenti di polizia del Kosovo non riconosciuto, insieme a membri della commissione elettorale municipale, hanno fatto irruzione nei locali in cui si sono svolte le elezioni.

Il Kosovo, Stato balcanico, proclamatosi indipendente il 17 febbraio 2008, a seguito di una secessione dalla Serbia, di cui costituiva una regione autonoma, grazie all’apoggio della NATO e degli Stati Uniti. La secessione del Kosovo è stato favorito dall’intervento della NATO contro la Serbia che fu bombardato per 76 giorni dalla NATO.

Gli Stati Uniti hanno costituito nel Kosovo una enorme base militare strategica: Camp Bodsteel. Non è chiaro quali attività vengano svolte all’interno di questa base.

1) Kosovo, stato non riconosciuto da una serie di stati fra cui, tra gli altri, figurano la Serbia, la Federazione Russa, dalla Repubblica Popolare Cinese e da 5 membri dell’UE (Spagna, Cipro, Grecia, Slovacchia e Romania), ecc..

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic