La politica statunitense non è “polarizzata”; è in accordo quasi universale

da Redazione





Di Caitlin Johnstone –

Quando si guarda alla politica degli Stati Uniti, sembra che ci siano due fazioni politiche tradizionali che sono fortemente in disaccordo l’una con l’altra (Repubblicani e Democratici). “Diviso” è una parola che viene fuori spesso. “Polarized” è un altra.

Ovviamente è vero che tra queste due fazioni scorrono un sacco di emozioni, e la maggior parte di esse è davvero negativa. I temi caldi di un dato ciclo di notizie in America coinvolgeranno tipicamente più di una storia relativa all’inimicizia al vetriolo tra di loro.

Ma sotto tutti gli insulti e gli accesi dibattiti, queste due fazioni sono in realtà furiosamente d’accordo l’una con l’altra. Sono d’accordo per tutto il tempo.

Concordano sul fatto che il governo degli Stati Uniti dovrebbe rimanere il centro di un impero globale; si limitano a cavillare rabbiosamente su alcuni dettagli di come dovrebbe essere gestito quell’impero, ad esempio se il principe ereditario saudita avrebbe dovuto ricevere qualche piccola conseguenza per aver smembrato un reporter del Washington Post con una sega ossea.

Sono d’accordo che gli Stati Uniti dovrebbero rimanere l’egemone unipolare della terra a tutti i costi; litigano ad alta voce su alcuni dettagli di come dovrebbe apparire, ad esempio se dovrebbero esserci i nomi dei generali confederati nelle sue basi militari.

Sono tutti d’accordo che dovrebbe esserci una massiccia presenza militare statunitense in tutto il mondo; contestano solo furiosamente piccoli particolari come se qualche migliaio di quelle truppe debba rimanere in Germania o essere trasferito in Polonia.

Truppe USA nei paesi del Baltico

Concordano sul fatto che ci deve essere una violenza militare di massa senza fine per sostenere l’impero centralizzato dagli Stati Uniti; fanno solo un grande spettacolo nel discutere se quella violenza militare debba essere più concentrata sulla Siria o sull’Iran.

Concordano che è necessario minacciare l’intero pianeta con armi nucleari mentre si intensificano le aggressioni contro altre potenze nucleari; si infuriano solo avanti e indietro su chi dovrebbe avere il dito sul pulsante.

Sono d’accordo che è necessario controllare l’economia mondiale con il pugno di ferro; litigano solo sulle sue caratteristiche, come come e quando lanciare una guerra commerciale con la Cina.

Concordano sul fatto che l’ambiente dovrebbe continuare a essere distrutto; litigano solo per le minuzie, come se ci dovrebbero essere o meno degli adattamenti per i margini di profitto delle società di energia verde.

Concordano sul fatto che la disuguaglianza di reddito e ricchezza dovrebbe persistere negli Stati Uniti; sono solo appassionatamente in disaccordo su come dovrebbe persistere, ad esempio se gli americani dovrebbero ricevere un altro misero pagamento di stimolo di $ 1200 quest’anno.

Sono d’accordo che la plutocrazia dovrebbe continuare a governare l’America; si limitano a superare le caratteristiche minori, come se quei plutocrati dovessero o meno pagare un po ‘di più in tasse.

Concordano sul fatto che gli americani dovrebbero rimanere aggressivamente propagandati; discutono solo se la propaganda dovrebbe essere più di Fox News o di CNN e MSNBC.

Sono d’accordo che gli americani dovrebbero essere sorvegliati da vicino e il loro linguaggio strettamente controllato; si limitano a discutere i dettagli, ad esempio se gli esperti di destra vengono censurati o meno in modo sproporzionato sui social media.

Su tutte le questioni che colpiscono più gravemente le persone reali su scala di massa, queste due fazioni politiche sono decisamente d’accordo. Versano solo un sacco di suoni e furia nel piccolo uno per cento dello spettro in cui hanno qualche disaccordo.

Truppe USA in Iraq

Non consentono alcuna discussione principale sul fatto che l’impero oligarchico debba continuare ad esistere; tutti i loro problemi, argomenti e istrionici ruotano attorno a come dovrebbe esistere.

Questo è ciò per cui sono progettati. Sono progettati per impedire alla popolazione americana di vedere chiaramente quale sia il vero dibattito, motivo per cui chiunque si affidi a una visione del mondo che favorisce una di queste fazioni tradizionali subirà inevitabilmente confusione e cattiva percezione. Sono filtri percettivi progettati per nascondere l’unico vero dibattito nella politica statunitense.

Il vero dibattito nella politica degli Stati Uniti non è tra le due fazioni principali che sono d’accordo l’una con l’altra praticamente su tutto ciò che conta in ogni misura che conta. Il vero dibattito sono quelle due fazioni insieme contro coloro che capiscono che l’intero status quo americano deve essere buttato nel cesso.

Il vero dibattito politico in America è tra (A) coloro che capiscono che l’impero degli Stati Uniti è la singola forza più distruttiva su questo pianeta ed è corrotto dalle radici ai fiori, e (B) coloro che si iscrivono alle narrative partigiane tradizionali che supportano il design l’impero degli Stati Uniti.

Soldati USA in Afghanistan

Se la politica fosse reale in America, questo sarebbe il dibattito che tutti vedono. Non tra due settantenni assassini che si urlano addosso su chi odia di più il socialismo, ma tra la parte che si oppone all’impero oligarchico e quella che lo promuove e lo protegge.

Ma la politica non è reale in America. È uno spettacolo. Uno spettacolo di marionette a due mani per distrarre il pubblico mentre i borseggiatori li derubano alla cieca.

Se vuoi vedere le cose chiaramente, ignora del tutto il finto dramma dello spettacolo di marionette e concentrati sull’avanzamento del vero dibattito: che l’impero oligarchico centralizzato dagli Stati Uniti è corrotto oltre la redenzione e dovrebbe essere completamente smantellato.

Fonte: caitlinjohnsonstone.com

Traduzione: Luciano Lago