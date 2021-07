La politica iraniana di Biden è già in una situazione di stallo





di Moon of Alabama .

Domenica, gli Stati Uniti hanno bombardato tre postazioni della Forza di mobilitazione popolare irachena (FMP) al confine tra Siria e Iraq.

Gli Stati Uniti non avevano il diritto di farlo. Il ragionamento legale fornito dall’amministrazione Biden per giustificare questo attacco è assurdo . Così come il presunto ragionamento di istituire un “dissuasore” contro ulteriori attacchi alle truppe americane da parte di questo o quel gruppo di miliziani iracheni. L’ultimo attacco in quella zona a febbraio avrebbe dovuto servire allo stesso scopo, ma è evidente che non ha avuto un effetto deterrente. L’attacco di domenica è stato immediatamente seguito dal lancio di missili contro una postazione americana in Siria. Seguiranno altri incidenti di questo tipo.

L’attacco ha imbarazzato il primo ministro iracheno Mustafa al-Kadhimi. L’aspetto più sconcertante di questo attacco aereo, tuttavia, è la sua tempistica, poiché è avvenuto appena un giorno dopo che il primo ministro iracheno Mustafa al-Kadhimi aveva partecipato alla celebrazione del settimo anniversario dell’istituzione del FMP, a Camp Ashraf, l’ex quartier generale del gruppo terroristico anti-Iran Mujahedeen-e-Khalq, situato a circa 100 chilometri (62 miglia) a nord-est di Baghdad.

La FMP ha fatto sfilare migliaia dei suoi combattenti, oltre a carri armati, lanciarazzi e droni, davanti a una piattaforma dove, oltre a Kadhimi, c’erano il ministro della Difesa Juma Inad, il ministro degli Interni Othman Ghanmi, il capo di stato maggiore dell’esercito iracheno, il tenente generale Abdul Amir Yarallah, e il capo di stato maggiore dell’FMP, Abdul Aziz al-Mohammadawi.

Più importante dell’elenco dei partecipanti, tuttavia, è ciò che ha detto Kadhimi a proposito della FMP. In un tweet pubblicato durante la parata, il Primo Ministro ha osservato che “ abbiamo assistito alla parata del nostro eroico esercito il 6 dicembre (2020), così come alla parata della coraggiosa polizia, e oggi assistiamo alla parata dei nostri figli in la Forza di Mobilitazione Popolare. Affermiamo che il nostro lavoro è all’insegna dell’Iraq e che proteggere la sua terra e la sua gente è nostro dovere. Sì all’Iraq! Sì all’Iraq, il Paese forte e capace ”. Il sig. Kadhimi ha poi sottolineato il fatto che il FMP era un servizio statale e ha elogiato il suo ruolo nella lotta in corso contro l’ISIS.

Come promemoria, un giorno dopo che il Primo Ministro iracheno, insieme alla sua squadra militare e di sicurezza nazionale, ha dichiarato che il FMP è una parte essenziale della sicurezza dello stato del suo paese, gli Stati Uniti li stavano bombardando. siti dai quali le FMP stanno effettuando le operazioni contro l’ISIS tanto decantate dal primo ministro iracheno, senza prima informare il governo iracheno né chiederne l’autorizzazione. In risposta, il signor Kadhimi ha convocato una riunione di emergenza del suo personale di sicurezza nazionale e ha condannato fermamente gli attacchi statunitensi, definendoli una chiara violazione della sovranità irachena, che spingerà il suo governo a considerare tutte le opzioni legali in risposta.

FMP (Forze Mobilitzione Popolre) in parata in Iraq

L’attacco ha indebolito la posizione degli Stati Uniti in Iraq e ha rafforzato quella dell’Iran.

Alcuni analisti affermano che l’attacco è stato un messaggio all’Iran sullo sfondo delle discussioni in corso sull’accordo nucleare. Ma cosa dice questo messaggio? Che gli Stati Uniti possono bombardare obiettivi minori? Cosa porta questo di nuovo?

Torniamo al quadro generale.

Un obiettivo primario dell’amministrazione Biden è concentrare tutte le sue forze in concorrenza con la Cina. A tal fine, ha pianificato di abbandonare gran parte del Medio Oriente, il luogo in cui gli Stati Uniti hanno sperperato le proprie risorse per più di due decenni.

Per lasciare il Medio Oriente, gli Stati Uniti devono trovare una qualche forma di pace con l’Iran. L’amministrazione Biden ha quindi deciso di ripristinare l’accordo sul nucleare. Per raggiungere questo obiettivo, deve revocare le sanzioni che Trump ha imposto all’Iran. Ma la deriva della missione è iniziata. Invece di limitarsi a revocare le sanzioni in cambio dell’adesione dell’Iran ai confini dell’accordo nucleare, l’amministrazione Biden ha cercato maggiori concessioni dall’Iran offrendo al contempo meno sollievo.

L’Iran ha chiarito la sua posizione. Se gli Stati Uniti revocano TUTTE le sanzioni imposte da Trump, sottoporranno nuovamente il loro programma nucleare ai limiti dell’accordo. Se gli Stati Uniti non revocano TUTTE le sanzioni, l’Iran continuerà a superare questi limiti con margini via via maggiori.

Il segretario di Stato Anthony Blinken (“Pompeo II”) ha l’illusione di poter riportare l’Iran sotto l’accordo nucleare e mantenere sanzioni significative. Vuole usarli per fare pressione sull’Iran per limitare la sua potenza missilistica e smettere di sostenere i suoi alleati in Medio Oriente:

Alti funzionari dell’amministrazione Biden, dal signor Blinken fino in fondo, hanno ammesso che c’erano dei difetti nel vecchio accordo nucleare, che doveva essere ” più lungo e più forte ” e che “si occupa del programma di sviluppo missilistico iraniano e del sostegno al terrorismo.

Oggi, il requisito sembra ampliarsi ulteriormente: è sempre più evidente che qualsiasi accordo globale che affronti le numerose lamentele dell’America sul comportamento dell’Iran deve coprire anche una vasta gamma di nuove armi con cui le forze iraniane stavano armeggiando solo sei anni fa.

L’Iran non si disarmerà. Questi obiettivi sono impossibili da raggiungere :

Blinken ha già detto che alcune sanzioni Usa verranno mantenute e che verranno revocate quando – e solo quando – Teheran ” cambia comportamento “. Notare il leggero cambiamento. Blinken non sta parlando di un quadro normativo nucleare qui, sta diventando “manicheano”. Quindi, secondo questa misura (correzione di comportamenti dannosi), la domanda non è quante sanzioni individuali rimangono in vigore, ma la natura di quelle che rimangono. Ovviamente, la natura di coloro che rimangono deve comportare un grande dolore, se vogliono davvero costringere un Iran irreparabilmente “malvagio” a cambiare rotta strategicamente. (Questo è un altro esempio di come il paradigma giusto/sbagliato congela la politica).

Il team di Biden sa, e ammette liberamente, che la massima pressione di Trump non ha cambiato il comportamento iraniano. Eppure Blinken sostiene che gli Stati Uniti ripetano ciò che ha appena fallito. In effetti, ciò che Trump ha fatto è stato convincere l’Iran a sviluppare la deterrenza con missili e droni di precisione, il che ha reso irrilevanti le “armi MAGA” e ha dato all’Iran un vantaggio strategico.

Eppure Blinken sta ora flirtando con l’idea di non tornare all’accordo nucleare:

” Se continua così, se continuano a far funzionare centrifughe sempre più sofisticate a livelli sempre più alti, arriveremo a un punto in cui sarà molto difficile, da un punto di vista pratico ” tornare ai parametri dell’accordo nucleare iniziale, Egli ha detto.

” Non posso dare una data ” , ha detto Blinken di quando l’amministrazione Biden potrebbe ritirarsi dai negoziati sul nucleare, ma ” si sta avvicinando “.

E poi cosa ?

Se gli Stati Uniti non torneranno presto all’accordo nucleare, l’Iran lo abbandonerà del tutto. Secondo me entro fine anno. Sarà quindi libero di fare ciò che vuole in materia nucleare. L’Iran aumenterà anche il suo sostegno alle forze per procura in grado di danneggiare le forze statunitensi e gli alleati statunitensi in Medio Oriente. Un numero crescente di punture d’ago – incendi di petroliere saudite, esplosioni di raffinerie, attacchi di droni alle basi statunitensi – costringerà gli Stati Uniti a rimanere impegnati.

Missili Iraniani

Gli Stati Uniti non possono entrare in guerra con l’Iran. Il paese non può essere occupato e qualsiasi bombardamento sarebbe seguito da attacchi missilistici e droni contro tutte le basi e gli alleati statunitensi nella regione, compreso Israele.

Uno status quo o un conflitto di bassa intensità potrebbe quindi continuare a lungo. Consumerebbe più risorse americane e tempo di gestione. Tempo che la Cina può utilizzare, indisturbata, per continuare a sviluppare le sue capacità. Aggiungendo sempre più richieste per la revoca delle sanzioni contro l’Iran, l’amministrazione Biden sta sabotando il suo obiettivo strategico generale di competere con la Cina.

È una politica molto miope. L’Iran non vacillerà. I tentativi di fare pressione su di lui uccidendo alcuni miliziani iracheni sono semplicemente ridicoli. Il fatto che l’amministrazione Biden stia cercando di farlo dimostra che è entrata in un vicolo cieco e non vuole tirarsi indietro.

Quale sarà il suo prossimo atto?

fonte: https://www.moonofalabama.org