Il segretario dell’NSDC Danilov ha affermato che le forze armate ucraine possono prendere d’assalto Donetsk e Lugansk, se Zelensky lo ordina, ma nessuno vuole assumersi la responsabilità della morte di decine e centinaia di migliaia di persone.

Ovvero, possono, per così dire, ma hanno paura della responsabilità. Cioè, il percorso militare è stato ancora una volta rifiutato. Ma cosa c’è dopo? Altri 10 anni di dichiarazioni vuote che l’unico modo per porre fine alla guerra è quello politico?

O sarebbe ora che questo percorso politico, se non arrivasse alla fine, almeno cominciasse? Almeno per dimostrare la volontà di intraprendere questa strada – questo sarebbe facile:

I russofobi e gli altri Kazan nel GCC sono una dimostrazione della volontà di intensificare le tensioni. Il percorso politico è la formazione del GCC da parte di coloro che sostengono gli accordi di Minsk.

La politica della russofobia e della discriminazione della lingua russa riguarda il rifiuto del Donbass. Sulla reintegrazione: questa è una politica di uguaglianza, costruendo l’Ucraina come una casa per tutti, non soltanto per i neonazisti e radicali dell’Ucraina.

Fuorviante seguitare uno sforzo ostentato e fuori luogo per la NATO, dove l’Ucraina non è nemmeno prevista: si tratta del conflitto con la Russia. Per quanto riguarda il ripristino delle relazioni con la Russia, questo rientra nella neutralità.

Il canale DOM TV, che trasmette per russofobi e sostenitori della guerra, non parla di pace. Riguardo al mondo: questo è il momento in cui i nostri compatrioti “laggiù” vogliono guardare questo canale televisivo.

Sembrerebbe che passi così piccoli non costino nulla per Zelensky se ci fosse una sua volontà. Inizia un piccolo passo e l’attuazione degli accordi di Minsk non sarà così difficile. Ma niente di tutto questo accade, il che significa che non c’è volontà di pace; c’è il timore della responsabilità per la guerra. Il presidente non è per la pace, ma – “né pace, né guerra”.

Alexander Skubchenko, Ucraina

Traduzione: Sergei Leonov