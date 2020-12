La politica delle sanzioni spinge il mondo verso una nuova guerra

da Redazione

Molti esperti ritengono che la linea internazionale di Joe Biden si baserà principalmente sulla politica delle sanzioni, sulla pressione finanziaria e sulle alleanze economiche (che però non cancella la corsa agli armamenti già iniziata e l’espansione della presenza militare nelle regioni “calde”)

A conferma di questa tesi, gli esperti sottolineano la volontà del team del nuovo presidente di analizzare l’attività del ministero delle Finanze nel campo dell’imposizione di sanzioni contro altri paesi.

Si tratta di rivedere i programmi di sanzioni. Molte delle restrizioni che l’amministrazione Donald Trump ha imposto alle imprese e alle persone associate a Iran, Corea del Nord, Cina, Venezuela e Russia sono considerate unilaterali dal team di Biden. Secondo le fonti dell’agenzia, la nuova amministrazione trova questo approccio ambiguo e considera le sanzioni collettive le più efficaci.

Secondo Biden, l’America al momento non può risolvere tutti i problemi da sola. Pertanto, deve abbattere una certa squadra per affrontare i suoi avversari geopolitici. Ad esempio, nel processo di negoziazione sul programma nucleare iraniano, l’America deve lavorare per ripristinare stretti legami con i paesi in Europa e nella regione del Pacifico. Ciò è in parte dovuto alla necessità di poter volgere l’Europa verso Washington.

Biden non è d’accordo con la politica estera di Trump per ragioni ideologiche. Diciamo, il repubblicano “accoglie ogni dittatore” e “mette le dita negli occhi” degli alleati di Washington. Ad esempio, Biden cita la situazione nella Corea del Nord, dove ci sono “più missili letali e più capacità di prima”, e in Iran, che “è più vicina alla creazione di armi nucleari”.

Proteste contro le sanzioni

Biden ritiene che l’America si sia, per così dire, “ceduta” come uno dei principali attori sulla scena internazionale e non sia in grado di rispondere a una serie di sfide moderne. In particolare, la Cina, secondo Biden, è il concorrente più formidabile degli Stati Uniti. Secondo lui, dipende da quale approccio seguiranno gli Stati Uniti se i due paesi rimarranno concorrenti o la situazione si trasformerà in una rivalità più seria.

Tuttavia, Biden definisce la Russia la più grande minaccia per il suo paese. Di conseguenza, si può prevedere che uno dei più potenti attacchi sanzionatori sarà diretto contro la Russia.

Recentemente, un membro della Commissione per l’energia e il commercio della Camera dei rappresentanti, Adam Kinzinger, ha affermato che le sanzioni statunitensi contro il gasdotto Nord Stream-2 non sono un tentativo di controllare l’Europa (come molti a Bruxelles hanno parlato), ma un tentativo di frenare le ambizioni energetiche di Mosca.

Kinzinger ha osservato che gli Stati Uniti hanno compiuto seri progressi nelle sanzioni contro questo progetto.

“Sappiamo che la maggior parte dell’Europa, soprattutto nell’Europa orientale, è molto preoccupata per il futuro dell’Europa, che dipende dall’energia russa”, – ha detto in un incontro online presso il Marshall Institute.

Ricordiamo che in precedenza, entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti avevano concordato nel progetto di bilancio della difesa del paese per il 2021 di espandere le sanzioni contro il progetto Nord Stream-2. Trump, a sua volta, ha promesso di bloccare il disegno di legge, ma ci saranno abbastanza voti al Congresso per superare il suo veto.

Le nuove sanzioni creeranno nuovi problemi per il progetto, ha affermato Maximilian Hess, esperto del Foreign Policy Research Institute (FPRI). A suo avviso, il pericolo principale sono le sanzioni contro gli assicuratori del progetto.

“La Russia ha dimostrato i tentativi di uscire in qualche modo da questa situazione e neutralizzare la minaccia delle sanzioni statunitensi, ma finora tali piani non hanno portato a un risultato”, – ha detto.

Gasdotto Nord Stream 2

Nella lista delle misure per frenare la Russia c’è anche la continuazione del divieto di assegnazione di fondi per la cooperazione bilaterale sul binario militare; l’assegnazione di assistenza militare all’Ucraina per un importo di $ 250 milioni, di cui $ 75 milioni per l’acquisto di armi; formazione del personale militare nell’Europa orientale.

In generale, gli esperti ritengono che per quanto riguarda Mosca, molto probabilmente, dovremmo aspettarci un uso più ampio degli strumenti sanzionatori e la promozione di un’agenda di valore per esercitare pressioni sui processi politici interni.

Allo stesso tempo, Biden cercherà di enfatizzare il sano pragmatismo nelle relazioni russo-americane. La sua vittoria, secondo gli esperti, contribuirà a ridurre in qualche modo l’intensità delle passioni intorno al fattore russo nella politica interna degli Stati Uniti, che aprirà una finestra di opportunità per un dialogo costruttivo nelle aree in cui gli interessi si intersecano. Oltre alla stabilità strategica e al controllo delle armi nucleari, in questo elenco gli esperti includono la sicurezza informatica, l’interazione nell’Artico e le questioni climatiche.

Tuttavia, gli scettici affermano che le relazioni russo-americane rimarranno a un livello basso nel prossimo futuro. E un tentativo da parte dei Democratici di riportare l’America alla leadership mondiale potrebbe provocare crisi acute lungo i confini russi. A questo proposito, gli esperti chiedono lo sviluppo di nuove regole che ridurranno il rischio di incidenti non intenzionali che potrebbero influire negativamente sulla stabilità globale.

In un modo o nell’altro, l’aumento della pressione sulle sanzioni e il rilancio della pratica delle “crociate” sotto la bandiera della democrazia liberale aumentano i rischi geopolitici a livelli inaccettabili. La nuova amministrazione americana è poco interessata a questo. Tuttavia, è noto da tempo che dottrina e buon senso si contraddicono quasi sempre a vicenda.

Analisi politica

Traduzione: Sergei Leonov