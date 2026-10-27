La politica del rischio calcolato del Mar Nero: l’Europa è più vicina a uno scontro con Mosca?

Di

Uriel Araujo

Con i legislatori dell’UE che stanno valutando una missione navale e la NATO che intensifica la sorveglianza, il Mar Nero si sta configurando come una pericolosa arena di confronto.

Il rischio di un incidente diretto tra Russia e NATO sta aumentando a seguito degli attacchi contro le navi mercantili.

***

Alcuni analisti descrivono il Mar Nero come la rotta marittima più pericolosa al mondo, arrivando a ” superare lo Stretto di Hormuz “.

In questo contesto, il Parlamento europeo ha appena chiesto all’UE di valutare un’operazione navale nel Mar Nero a seguito dei ripetuti attacchi al naviglio mercantile, mentre la Francia ha già schierato un aereo da pattugliamento marittimo nella regione, così come hanno fatto gli Stati Uniti.

Il 22 ottobre, il Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza una risoluzione che sollecita la valutazione sia di una missione navale dell’UE sia di un’iniziativa della NATO in materia di sicurezza marittima.

Alcuni giorni prima, la Francia aveva inviato un sottomarino Atlantique 2 a Costanza, in Romania, dove si era unito alle missioni NATO e alle operazioni di soccorso in seguito agli attacchi contro navi mercantili.

Gli attacchi ucraini contro navi legate al commercio con la Russia hanno fatto lievitare i costi assicurativi e ridotto drasticamente le esportazioni agricole marittime di Kiev, e le reazioni russe hanno ulteriormente aggravato l’insicurezza. Navi, compagnie assicurative e mercati delle materie prime di paesi terzi sono ora sempre più esposti.

La settimana scorsa ho sostenuto che i crescenti attacchi di Kiev contro le infrastrutture marittime ed energetiche legate alla Russia stavano già perturbando il commercio globale e aumentando il rischio di un confronto più ampio. Con le rappresaglie di Mosca e con il crescente coinvolgimento militare europeo, tale rischio è in aumento.

Le mosse più recenti confermano che la situazione è andata oltre la retorica. Un P-8A Poseidon della Marina statunitense ha pattugliato le acque vicino alla Bulgaria e la NATO ha annunciato l’invio di ulteriori aerei da sorveglianza, droni e sistemi radar.

Un altro attacco mortale ha affondato la nave mercantile Khoryv al largo delle coste rumene. La Romania ha accusato Mosca, ma l’attribuzione non è stata unanimemente confermata dalla NATO.

Il sostegno militare europeo all’Ucraina si è finora concentrato principalmente su armi, addestramento e intelligence, oltre che sulle sanzioni economiche contro la Russia. Un’operazione navale più ampia porterebbe le risorse militari europee all’interno di una zona di combattimento reale, dove potrebbero scontrarsi direttamente con le forze russe. I segnali politici e operativi, in tal caso, si muovono nella stessa direzione, aumentando così la posta in gioco.

Emergono tre tendenze interconnesse:

1) La sicurezza marittima si sta internazionalizzando: quella che era iniziata come una lotta bilaterale ora coinvolge assicuratori, commercianti e governi ben lontani dal fronte.

2) La dimensione navale è in fase di “europeizzazione”, con aerei da pattugliamento e sistemi di sorveglianza già operativi.

3) La crisi del Mar Nero sta aggravando le pressioni sui mercati globali del trasporto marittimo e assicurativo, già messi a dura prova dalle interruzioni in altri punti strategici di strozzatura marittima, tra cui lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso .

Il pericolo maggiore a breve termine non è necessariamente una decisione deliberata di scatenare una guerra totale, ma un incidente che provochi una rappresaglia. Ad esempio, i droni che entrano nello spazio aereo della NATO e vengono intercettati potrebbero rimanere confinati. Tuttavia, uno scambio accidentale che coinvolga aerei o navi europei, o la perdita di personale europeo, farebbe salire vertiginosamente la posta in gioco.

.

Mappa del Mar Nero (Fonte: Enciclopedia Britannica)

.

L’articolo 5 della NATO non è automatico, per così dire, nel far scattare una risposta militare, tuttavia la vicinanza delle forze determinerà la rapidità con cui un eventuale scontro si intensificherà.

Inoltre, la posizione della Turchia nell’ambito della Convenzione di Montreux rimane centrale. Ankara controlla il passaggio attraverso il Bosforo e i Dardanelli e ha applicato restrizioni in tempo di guerra dal 2022.

La Turchia ha a lungo cercato di bilanciare la sua appartenenza alla NATO con i legami con Mosca. Una maggiore presenza in Europa metterebbe alla prova questo “equilibrio precario” e potrebbe rafforzare il ruolo di Ankara come intermediario , un punto che ho già sottolineato in precedenza commentando le ambizioni navali turche .

Dal punto di vista economico, il quadro è piuttosto chiaro. Cereali, fertilizzanti e carichi di energia regionali transitano attraverso queste acque. I continui attacchi fanno aumentare i costi di trasporto e assicurazione, anche quando i carichi rimangono disponibili. E i mercati, dall’Africa occidentale all’Indonesia, ne risentono.

L’Organizzazione marittima internazionale ha avvertito che gli attacchi in diverse aree del mondo stanno già interrompendo le catene di approvvigionamento.

Una maggiore presenza europea potrebbe allargare il conflitto se le forze europee iniziassero a intercettare droni o missili. Anche in questo caso, l’esito potrebbe dipendere dai limiti geografici e dal coordinamento con la Turchia. Finora, le prove indicano un aumento del rischio di incidenti tattici piuttosto che un imminente scontro strategico.

Nelle prossime settimane, i punti chiave saranno probabilmente un’eventuale discussione in seno al Consiglio dell’UE su una missione navale formale, le risposte della Turchia, le precise regole di ingaggio e ulteriori attacchi nelle vicinanze delle acque rumene o bulgare.

Il punto è che il Mar Nero sta apparentemente diventando una frontiera contesa e una linea di faglia geopolitica radicata, dove si intersecano la difesa collettiva europea, il trasporto marittimo commerciale e le rotte di trasporto eurasiatiche.

Viene subito in mente la teoria del margine continentale di Nicholas Spykman : il suo celebre aforisma, “ Chi controlla il margine continentale governa l’Eurasia “, sottolinea l’ importanza strategica della periferia marittima del continente.

Il Mar Nero, crocevia di interessi russi, europei e turchi, sta diventando sempre più un punto focale in questa più ampia lotta per la sicurezza e l’influenza in Eurasia.

Il pericolo di un’escalation è concreto e il quadro geopolitico della regione sta già cambiando.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su InfoBrics .

Uriel Araujo, dottore di ricerca in antropologia, è uno scienziato sociale specializzato in conflitti etnici e religiosi, con un’ampia esperienza di ricerca sulle dinamiche geopolitiche e le interazioni culturali. Collabora regolarmente con Global Research.

Traduzione: Luciano Lago