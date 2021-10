La politica degli Stati Uniti in Ucraina potrebbe far naufragare la NATO





Stephen Bryen (*)

Austin, il segretario alla difesa , ha chiesto alla Russia di restituire la Crimea all’Ucraina, una richiesta che difficilmente verrà soddisfatta ora o in futuro

l segretario alla Difesa Lloyd Austin ha appena completato un viaggio a Kiev, in Ucraina, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky ha affermato che gli Stati Uniti sono il “principale partner per la sicurezza e la difesa” dell’Ucraina.

Austin ha sottolineato il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina. “Continueremo a fare tutto il possibile per sostenere gli sforzi dell’Ucraina per sviluppare la capacità di difendersi”, ha dichiarato.

Parallelamente alla sua visita a Kiev, Austin si è recato a Tbilisi, dove ha firmato un’estensione del patto di sicurezza USA-Georgia per sei anni.

Austin, parlando di Kiev e della NATO, ha affermato che nessun paese terzo (ovvero la Russia) “ha il veto sulle decisioni di adesione alla NATO”.

I russi hanno definito l’adesione dell’Ucraina alla NATO una linea rossa che potrebbe provocare una risposta militare. La visita di Austin fa parte di una campagna per incoraggiare l’adesione dell’Ucraina alla NATO.

Al momento, non c’è consenso tra i membri della NATO per l’adesione dell’Ucraina alla NATO. L’Ungheria, per esempio, ha espresso chiaramente la sua opposizione all’adesione dell’Ucraina alla NATO, e potrebbe esserci opposizione altrove nella NATO.

Anche la Germania potrebbe non voler solleticare la coda dell’orso, data la sua dipendenza dalle consegne di gas russe e l’inverno che si avvicina.

Inoltre, c’è molto di inquietante riguardo al comportamento degli Stati Uniti riguardo all’Ucraina e alle operazioni militari statunitensi nel Mar Nero.

La Russia ha sfidato le mosse degli Stati Uniti. Il loro tempismo sembra piuttosto strano, dato il recente ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan e le sfide cinesi in ed intorno a Giappone e Taiwan.

Per l’Europa orientale, i problemi in Ucraina – ovvero tutto ciò che aumenta le possibilità di un intervento russo in risposta alle azioni statunitensi – sono visti come potenzialmente in grado di innescare una guerra più ampia.

I russi non sono degli sciocchi e, se gli Stati Uniti li spingono, l’esercito russo potrebbe optare per attacchi altrove, ad esempio nei Paesi baltici o in Polonia.

Ci sono problemi anche nella NATO nella sua sede a Bruxelles. All’inizio di ottobre la NATO ha espulso 8 diplomatici russi dal quartier generale della NATO, accusandoli di essere agenti dell’intelligence sotto copertura.

La NATO ha anche ridotto a 10 le dimensioni della delegazione russa.

In risposta, mentre Austin era a Kiev, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che la Russia stava sospendendo la sua partecipazione al quartier generale della NATO a Bruxelles e chiudendo la missione della NATO a Mosca.

In seguito, il ministero degli Esteri russo ha affermato: “La linea dell’alleanza verso il nostro paese sta diventando sempre più aggressiva”.

Lo stesso giorno dell’annuncio di Lavrov, i caccia russi Su-30 hanno affrontato due bombardieri statunitensi B-1 che volavano nel Mar Nero (insieme a due cisterne di rifornimento) “vicino” al territorio russo e sono stati cacciati via, secondo i russi.

Abbastanza stranamente, le sfide degli Stati Uniti alla Russia sono arrivate dopo un presunto incontro positivo durante la visita del Sottosegretario di Stato (per la politica) Victoria Nuland in Russia. Come parte del suo dialogo con le sue controparti, è stato apparentemente raggiunto un accordo sul fatto che il conflitto nell’Ucraina orientale dovrebbe essere negoziato sotto l’egida dei Protocolli di Minsk .

Forze russe in Crimea

Gli accordi di Minsk richiedono un cessate il fuoco, elezioni nell’Ucraina orientale e una sorta di status semi-autonomo per la regione, anche se Stati Uniti, Ucraina e Russia differiscono su ciò che ciò comporta, in particolare se prevale sull’applicazione delle leggi ucraine in le aree separatiste del Donbass che sono attualmente designate come repubbliche indipendenti (Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk, entrambe riconosciute dalla Russia ).

Le osservazioni di Austin sembrerebbero minare direttamente l’esito Nuland-Mosca, dove l’obiettivo era portare avanti i negoziati sulla questione dell’Ucraina orientale, cosa a cui Kyiv si è opposto. Austin ha anche chiesto alla Russia di restituire la Crimea all’Ucraina, una richiesta che non ha alcuna possibilità di essere accolta ora o in futuro.

L’aumento delle tensioni con la Russia sembra controproducente per la politica statunitense a lungo termine, che dovrebbe favorire la stabilizzazione nell’Europa orientale, liberando così gli Stati Uniti di concentrarsi maggiormente sulla Cina.

Questo solleva anche lo spettro di una guerra europea in arrivo sull’Ucraina, un attore non NATO di dubbia importanza strategica per il futuro dell’Europa. L’amministrazione Biden, dal punto di vista russo, parla da entrambi i lati della bocca, confondendo completamente i russi, che spesso vedono le intenzioni degli Stati Uniti come aggressive e ostili e nutrono ancora una forte xenofobia anti-occidentale .

Nel frattempo, l’Europa sta già cercando modi per sviluppare una politica di difesa indipendente piuttosto che fare affidamento sulla NATO. Mentre l’entusiasmo per questo approccio in Europa è stato attenuato, il recente comportamento degli Stati Uniti, a partire dall’Afghanistan e ora in Ucraina, potrebbe essere sufficiente a rendere più credibile l’approccio indipendente, almeno per alcuni paesi europei come Francia, Germania, Belgio e Italia.

Non è chiaro perché Washington stia spingendo un approccio aggressivo all’Ucraina. Gli Stati Uniti potrebbero cercare di distogliere l’attenzione dalla Cina? O gli americani stanno cercando di riprendersi dalla debacle in Afghanistan guardando duro a Mosca?

In ogni caso, la politica degli Stati Uniti sull’Ucraina, come sembra, potrebbe dividere e persino distruggere l’alleanza della NATO se gli Stati Uniti si spingessero ulteriormente a promuovere l’Ucraina nella NATO. Questo sembrerebbe un errore che Washington deve evitare.

*Stephen Bryen è Senior Fellow presso il Center for Security Policy .

Fonte: Asia Times