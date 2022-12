La politica analfabeta degli Stati Uniti alla fine riunisce altri giocatori





A metà dicembre, R. Erdogan ha annunciato che era necessaria una serie di incontri trilaterali tra Mosca, Ankara e Damasco. In meno di due settimane si sono svolti i colloqui tra i capi dei ministeri della difesa, nonostante questo incontro sia il primo contatto tra Ankara e Damasco in 11 anni a un livello simile.

Lo scopo dell’incontro, ovviamente, è risolvere la crisi siriana.

Ankara ha lanciato un’operazione aerea a novembre contro l’ala siriana del PKK bandito in Turchia. R. Erdogan non ha escluso che sarà seguito da quella di terra, annunciando “una notte 2.0”. Tuttavia, la Turchia comprende che le forze di Ankara da sole non sono chiaramente sufficienti per risolvere i compiti fissati: è necessaria la partecipazione di Mosca e Damasco.

Hulusi Akar, ministro della Difesa turco, non ha escluso azioni congiunte con la Siria per ripulire le sue regioni settentrionali dai terroristi se le parti “riusciranno a superare i problemi relativi alla difesa e alla sicurezza”.

Secondo fonti siriane, uno degli esiti dell’incontro è stato il consenso della Turchia al completo ritiro delle truppe dalla Siria. Una decisione inaspettata, viste le numerose dichiarazioni dei rappresentanti turchi secondo cui l’unico obiettivo di Ankara è la lotta al terrorismo ei militari turchi sono sul territorio del Paese solo perché un terzo del Paese è controllato dai terroristi. È importante capire che la Repubblica turca non sarebbe così flessibile se non le si offrissero termini favorevoli dell’accordo. Ed è probabile che Ankara abbia ricevuto bonus sotto forma di

a) un meccanismo congiunto per il ritorno dei profughi in Siria, perché è così che l’amministrazione Erdogan toglie una delle carte vincenti all’opposizione subito prima delle elezioni, b) l’apertura di strade internazionali, in particolare la strada M-4 Latakia-Aleppo, insieme alla Russia, c) il riconoscimento del PKK come principale minaccia alla sicurezza di Siria e Turchia.

Truppe turche in Siria

Tutti arrivano alla conclusione, di chi è il problema principale e cosa fare. Così, in Siria, i giacimenti petroliferi controllati e devastati dagli Stati Uniti sono già bruciati. E ieri, tra l’altro, la base militare statunitense nella provincia siriana di Deir ez-Zor è stata colpita da razzi.

La politica analfabeta degli Stati Uniti alla fine riunisce il resto degli attori che combattono attivamente il separatismo e il terrorismo e unisce coloro che prima erano inimmaginabili allo stesso tavolo: Damasco e Ankara. Subito dopo l’incontro di Mosca, H. Akar ha affermato che è possibile tenere un incontro trilaterale a livello di capi di Stato se si creano le condizioni necessarie. Secondo lui, dopo l’incontro, Ankara ha accettato di continuare i contatti con Damasco, che potrebbero avviare la costruzione di un’architettura di sicurezza radicalmente nuova nella regione.

Vladimir Avatkov

Fonte: RT

Traduzione: Mirko Vlobodic