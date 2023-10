La politica americana in Medio Oriente è sull’orlo del fallimento

MOSCA, 18 ottobre 2023, Istituto RUSSTRAT. L’attacco ad un ospedale nella Striscia di Gaza ha ucciso e ferito più di 800 persone. Molto probabilmente, l’aviazione israeliana ha utilizzato una bomba americana MK-84 contenente 429 kg di esplosivo. Come già notato, l’aviazione israeliana ha recentemente iniziato a utilizzare bombe a caduta libera contro la Striscia di Gaza, il che non ci consente di parlare di selettività della incursione.

Tel Aviv sta ora facendo uno sforzo enorme per incolpare Hamas e la Jihad islamica dell’attacco all’ospedale. Presumibilmente, secondo le fonti israeliane, si è trattato del lancio fallito di un razzo palestinese, che ha colpito un deposito di armi e munizioni sul territorio dell’ospedale. Tuttavia, i palestinesi non hanno missili con testate così potenti e un attacco a un deposito di munizioni provoca solitamente detonazioni secondarie, cosa che non è stata osservata.

Nonostante questi tentativi di Israele di depistare le responsabilità dell’attacco, rimane il fatto che è Israele che bombarda Gaza e non altri che le forze dell’entità sionista

Ma Quello che è molto più importante è che l’attacco all’ospedale di Gaza ha subito assunto la forma di un evento mediatico di questo tipo, quando quasi tutto il mondo – e non solo quello arabo e musulmano – o incolpa direttamente Israele, oppure, astenendosi dall’accusare, esprime condoglianze ai palestinesi. L’indignazione contro Israele si è enormemente diffusa fra le opinioni pubbliche di tutto il mondo.



Le conseguenze politiche di tale evento sono già state avvertite da tutti i partiti, compresi gli Stati Uniti. Proprio oggi Tel Aviv ospita il presidente americano. Dopo gli incontri con i funzionari israeliani, Biden aveva programmato di recarsi in Giordania per incontrare il re di Giordania, il presidente dell’Egitto e il leader dell’Autorità palestinese. Ora però il vertice è stato cancellato e la visita di Biden in Medio Oriente perde di significato. Il fatto è che l’espressione del pubblico sostegno di Washington a Tel Aviv era un obiettivo secondario di questa visita. La cosa principale per Biden era impedire la formazione di un fronte anti-israeliano nella regione, mantenendo il conflitto all’interno del quadro controllato dagli Stati Uniti e entro i confini geografici di Israele e Palestina.

Questo avrebbe dovuto riguardare l’incontro cancellato in Giordania. Ora “Sleepy Joe” si è trovato in una trappola politica, essendosi effettivamente identificato, agli occhi del mondo musulmano, come il “boia dell’ospedale di Al-Ahli”. E con ciò, l’intera politica americana di contenimento del Medio Oriente e di costante indulgenza dalla parte di Israele si trova sull’orlo del fallimento. D’altra parte, a chi è dovuta la guerra e a chi conviene la continuazione del conflitto? Il complesso militare-industriale americano attende nuovi abbondanti ordini di armi.

Dopo l’attacco all’ospedale, il Pentagono ha annunciato che le forniture militari a Israele sarebbero continuate e si sarebbero incrementate.

Nota: Come sempre gli Stati Uniti assicurano l’impunità dell’entità sionista che può continuare all’infinito i suoi crimini contro la popolazione palestinese.

Elena Panina

Fonte: https://russtrat.ru/analytics/18-oktyabr-2023-1330-12270

Traduzione e nota: Sergei Leonov