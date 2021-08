La più grande economia del mondo perde il controllo sul petrolio

di Pierre Duval

Washington sta perdendo la sua influenza sul petrolio, sebbene sia ancora (per poco) la più grande economia del mondo, gli Stati Uniti, sono abituati a dettare il ritmo dei prezzi del petrolio e dell’approvvigionamento di gas.

Il media tedesco Die Welt indica che ” fino a poco tempo fa, gli Stati Uniti stabilivano il ritmo per i prezzi del petrolio e la fornitura di gas “, ma il desiderio di Joe Biden di spostarsi verso più energia verde sta provocando nuovi flussi di cassa degli investitori che causano un cambiamento. ” L’entità della perdita di potere degli Stati Uniti è, quindi, esemplificata da un disperato grido di aiuto al nemico un tempo più grande “, scrive la pubblicazione.

Die Welt ha ricordato che quasi un anno e mezzo fa, il 20 aprile 2020, è successo qualcosa di incredibile. Per la prima volta nella storia, il prezzo del petrolio è sceso a valori negativi con un barile di petrolio USA sul WTI (West Texas Intermediate ) che ha iniziato a costare meno di $ 37. ” Quindi chi ha comprato petrolio quel pomeriggio ha potuto pagare con questa quotazione “, spiega il quotidiano, aggiungendo che si tratta di ” un disastro per tutti gli investitori.”. Durante questo periodo, la domanda era crollata.

Tale crollo era dovuto al fatto che metà del mondo era letteralmente rinchiuso a causa delle leggi sul contenimento e sulla salute. L’economia mondiale si sta riprendendo ora e con essa il prezzo del petrolio. Un barile sopra il WTI (159 litri) costa attualmente circa 70 dollari. Questo è più che nel 2019, l’anno prima della pandemia.

La pubblicazione rileva che con questo si presenta un nuovo problema: ” il prezzo ora è troppo alto per gli Stati Uniti ” che necessitano urgentemente di quotazioni più basse”. Questo perché ora sta diventando chiaro che Washington sta perdendo la sua influenza. La più grande economia del pianeta sta perdendo la presa sul petrolio ”.

Die Welt sottolinea che Washington ha chiesto all’OPEC, che fissa i prezzi del petrolio, di aumentare la produzione. “ Questa chiamata è un segnale che fa riflettere. Gli Stati Uniti, un paese che solo di recente sognava il “dominio energetico mondiale”, sta perdendo la sua influenza sui mercati delle materie prime. Gli Stati Uniti non possono più intervenire in una situazione di offerta limitata e prezzi elevati. Fino a poco tempo era tutto completamente diverso ”, notano i tre autori ricordando che Donald Trump si affidava a carbone, petrolio e gas, mentre Joe Biden vuole generare elettricità dall’acqua, dal vento e dal sole.

L’articolo riporta che “i suoi obiettivi climatici sono ambiziosi ” perché “entro il 2035, si prevede che il settore energetico degli Stati Uniti diventi carbon neutral, entro il 2050 ”(l’intera economia).

Petrolio da Arabia Saudita

Joe Biden dà il potere d’influenza all’OPEC.

Secondo Phil Flynn, analista della società di investimento statunitense “Price Futures Group”, l’OPEC ha un enorme impatto sull’economia statunitense perché è stata l’amministrazione di Joe Biden a darle quell’influenza. La politica del presidente degli Stati Uniti, secondo Phil Flynn, si spiega con il fatto che gli Stati Uniti producono meno petrolio rispetto al passato. Joe Biden ha creato un ambiente in cui nessun altro vuole investire in piattaforme. Sotto Donald Trump, gli Stati Uniti producevano più di 13 milioni di barili di petrolio al giorno. Ora i volumi sono scesi a 11,3 milioni di barili .

Minaccia di aumento dei prezzi a lungo termine. Anche la banca d’investimenti Goldman Sachs vede un pericolo nell’amministrazione di Joe Biden che si rivolge all’OPEC per chiedere aiuto. Secondo il suo analista, Damien Courvalin, ora è importante che i paesi non OPEC aumentino i propri investimenti per non diventare dipendenti dal cartello. Se ciò non accade, i prezzi aumenteranno nel lungo periodo.

In precedenza, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato l’amministrazione di Joe Biden per i negoziati con l’OPEC e la Russia sul petrolio perché ha affermato che gli Stati Uniti hanno abbastanza petrolio. In un articolo del 2013, il Daily Mail titolava : ” Gli Stati Uniti hanno superato l’Arabia Saudita per diventare il più grande produttore mondiale di petrolio “. La vertiginosa caduta del potere degli Stati Uniti è avvenuta infatti in breve tempo.

A luglio, l’amministrazione statunitense ha invitato l’OPEC a trovare un compromesso su un possibile aumento della produzione di petrolio.

fonte: http://www.observateurcontinental.fr

Traduzione: Gerard Trousson