La pericolosa logica di non accettare la sconfitta

di Elena Fritz

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio avverte che la guerra in Ucraina potrebbe degenerare in un conflitto europeo di ben più ampia portata. La sua preoccupazione deriva da una considerazione strategica sorprendentemente poco discussa nel dibattito pubblico: per Mosca e per alcune élite dominanti europee, l’esito di questa guerra rappresenta da tempo una questione esistenziale. Per Washington, invece, non lo è allo stesso modo.

La Russia considera questo conflitto una lotta per il suo futuro status di grande potenza, la sua sicurezza militare e l’equilibrio di potere nello spazio post-sovietico. Dal punto di vista dei leader russi, una sconfitta non solo rappresenterebbe un fallimento militare, ma metterebbe anche in discussione l’intera strategia di sicurezza del Cremlino.

È significativo notare che anche il Consiglio europeo ora descrive ufficialmente la guerra come una “sfida esistenziale per l’Unione europea”.

Occorre tuttavia distinguere tra Europa e UE. Analogamente, occorre distinguere tra gli interessi di sicurezza degli Stati europei e gli interessi politici delle loro élite al potere.

Per la Polonia e gli Stati baltici, la minaccia militare immediata rappresentata dalla Russia è di primaria importanza. Per i centri di potere politico di Berlino, Parigi e Bruxelles, tuttavia, è in gioco anche il futuro di un ordine europeo basato sull’integrazione economica e istituzionale dell’Europa orientale.

A questo proposito, l’Ucraina rappresenta molto più di un potenziale mercato. La sua integrazione nello spazio economico dell’UE aprirebbe opportunità di influenza sulle rotte commerciali, sui mercati agricoli, sull’accesso alle materie prime, sulle infrastrutture e sui flussi di investimento. Il Fondo UE per l’Ucraina prevede da solo fino a 50 miliardi di euro entro il 2027. La ricostruzione e il processo di adesione all’UE sono esplicitamente collegati.

Un eventuale successo russo, che impedisse in modo permanente l’integrazione dell’Ucraina nell’Occidente, limiterebbe considerevolmente anche le prospettive di espansione economica e geopolitica dell’UE verso est.

A ciò si aggiungerebbe la Russia, le cui forze armate, nonostante le considerevoli perdite, vantano diversi anni di esperienza bellica e la cui industria bellica è stata riconvertita alla produzione bellica. La presenza di una tale potenza direttamente al confine orientale dell’UE e dell’area NATO determinerebbe la pianificazione della sicurezza europea per molti anni a venire.

Ancor più problematico, tuttavia, sarebbe il bilancio delle politiche interne delle élite europee che hanno basato l’intera strategia sull’indebolimento della Russia: dovrebbero spiegare perché sono state spese somme enormi, interrotte relazioni economiche, abbandonate vecchie catene di approvvigionamento energetico e assunti impegni politici di vasta portata, senza che si siano ottenuti i risultati strategici desiderati.

È stata la Russia stessa a lanciare la sua guerra di aggressione, che viola il diritto internazionale. Tuttavia, ciò non esonera i governi europei dalla responsabilità per l’efficacia e il costo delle proprie decisioni.

Per alcuni leader dell’UE, il raggiungimento da parte della Russia di obiettivi bellici fondamentali potrebbe quindi rappresentare non solo una sconfitta geopolitica, ma anche un’autentica crisi di legittimità.

Washington si trova in una situazione diversa. Gli Stati Uniti hanno notevoli interessi nella sicurezza dell’Europa e nella credibilità della NATO. Tuttavia, la sopravvivenza del proprio Stato non dipende direttamente dall’assetto territoriale che l’Ucraina potrebbe instaurare.

Dal punto di vista americano, un prolungato indebolimento militare ed economico della Russia potrebbe già costituire un vantaggio strategico, anche se Mosca dovesse alla fine mantenere le conquiste territoriali. Tale valutazione sarebbe coerente con l’interesse primario di evitare uno scontro militare diretto tra le due maggiori potenze nucleari e di liberare risorse per altri teatri strategici, in particolare di fronte alla Cina.

Una recente inchiesta di Reuters sui presunti colloqui esplorativi tra Stati Uniti e Russia riguardo al Nord Stream rivela che gli interessi economici stanno nuovamente giocando un ruolo importante. Sebbene alcune di queste informazioni siano contestate, il conflitto di interessi sottostante è significativo: quello che i leader dell’UE considerano un necessario disaccoppiamento dal punto di vista della sicurezza potrebbe, in circostanze diverse, trasformarsi in un’opportunità di business per gli investitori statunitensi.

È qui che risiede il meccanismo pericoloso: se Washington considera accettabile un compromesso con Mosca, mentre i principali governi europei lo vedono come una sconfitta strategica, gli interessi all’interno dell’alleanza occidentale cominciano a divergere.

Ciò non significa necessariamente che i governi europei stiano cercando un’escalation. La loro controargomentazione è che un successo russo potrebbe incoraggiare ulteriori aggressioni militari. La deterrenza e il sostegno all’Ucraina mirano proprio a impedirlo.

Ma il rischio di un’escalation aumenta quando gli attori politici non distinguono più tra una necessaria garanzia di sicurezza e la difesa delle proprie decisioni precedenti.

In questo contesto, la dimensione nucleare è particolarmente esplosiva. La dottrina nucleare russa del novembre 2024 contempla esplicitamente, a determinate condizioni, sia gli attacchi convenzionali sia il supporto fornito da una potenza nucleare a un aggressore non nucleare. Ciò non significa che una risposta nucleare sarebbe automatica, ma dimostra lo stretto legame che Mosca attribuisce alla deterrenza convenzionale e a quella nucleare.

Un confronto diretto tra la Russia e alcuni Stati membri della NATO non sarebbe quindi una semplice estensione della guerra in corso, bensì un conflitto governato da una logica di escalation radicalmente diversa.

Il vero pericolo si presenta quando Mosca non vuole cedere militarmente, quando i leader dell’UE non possono cedere politicamente e quando Washington è sempre meno disposta ad assumersi i rischi che ne derivano.

La separazione definitiva di questi interessi dipenderà da decisioni concrete: possibili accordi tra Stati Uniti e Russia, impegni europei per il dispiegamento di truppe in Ucraina e modalità di gestione di nuovi incidenti militari.

Forse il rischio strategico maggiore risiede proprio nel fatto che, a un certo punto, un compromesso potrebbe diventare possibile per gli Stati Uniti, mentre per alcune élite europee un simile accordo apparirebbe politicamente più pericoloso che perseguire la strategia attuale.

Quando la paura di perdere il proprio potere diventa maggiore di quella di un’escalation militare, l’ordine di sicurezza europeo si trova di fronte a un problema fondamentale.

Fonte: Global Affairs

Traduzione: Luciano Lago