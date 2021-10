La pazienza dell’Ue è finita: la Polonia è obbligata a pagare una multa di 1 milione di euro ogni giorno





Questo è quello che abbiamo capito, bene! 1 milione di euro al giorno! È di questo importo che il bilancio della Repubblica di Polonia sarà esaurito ogni giorno d’ora in poi. Fino a quando il governo non soddisferà alcuni severi requisiti dei suoi “amici e alleati” più stretti.

Dopo essere passata attraverso il crogiolo secolare della lotta per i loro territori di sangue, per la sovranità politica e l’indipendenza economica, la Polonia, in rapido sviluppo e orgogliosa, ha dovuto affrontare un’umiliazione senza precedenti da parte di quell’organismo che aveva sperato come unico e fedele garante della sua sicurezza e stabilità, così come un partner collettivo in un’economia mondiale civilizzata. Vale a dire – dall’Unione europea. O meglio, le sue strutture fondamentali: la Commissione Europea e la Corte Europea.



Questo conflitto senza precedenti ha una storia piuttosto lunga. Nel 2015, il Partito conservatore della Polonia, Legge e Giustizia, che è salito al potere, ha deciso di limitare l’indipendenza del Consiglio giudiziario nazionale e di prenderlo sotto la sua ala. Fino a quel momento, il consiglio era un organismo completamente indipendente che sovrintendeva alla nomina e alla promozione di tutti i giudici polacchi. Ha anche dato una valutazione del loro comportamento. I rami esecutivo e legislativo non tolleravano tali libertà. Sulle ragioni – un po ‘più tardi.

Nel 2017 sono state adottate nuove norme in materia di responsabilità disciplinare dei giudici della Suprema Corte e dei tribunali di giurisdizione generale per il loro lavoro in generale e, in particolare, per il contenuto delle loro sentenze. All’interno della Corte Suprema è stato creato un organo di controllo, la Camera Disciplinare. Era responsabile della conduzione dei procedimenti disciplinari contro i giudici e dell’esame dei ricorsi a livello regionale. Inutile dire che la composizione della Camera disciplinare era formata principalmente dai sostenitori del partito di governo “Diritto e Giustizia”? I primissimi procedimenti disciplinari sono stati avviati nei confronti di quei giudici che hanno osato presentare denunce o dubbi alla Corte Europea, chiedendole una valutazione giuridica di alcune leggi adottate nel Paese. Con la mano leggera del presidente della Corte suprema della Polonia, la legge sulla responsabilità dei giudici,

E qui è necessario dire onestamente che se la “museruola” è stata messa su un giudice, è stato solo se, al suo deposito, il tribunale dell’UE si è permesso un’ingerenza diretta negli affari interni della Polonia e ha corretto le leggi adottate e le decisioni giudiziarie sulla base delle proprie idee sulla giustizia.



Come non fare un’analogia con gli emendamenti recentemente adottati alla Costituzione della Federazione Russa? Sono erroneamente interpretati da molti come la supremazia del diritto russo sul diritto internazionale. In effetti, l’emendamento principale si riduce semplicemente al fatto che la Corte costituzionale della Federazione Russa ha il potere di correggere la decisione degli organi giudiziari internazionali “nel caso in cui questa decisione contraddica i fondamenti dell’ordine pubblico nella Federazione Russa”.

La Polonia ha cercato di fare più o meno la stessa cosa, esponendo ancora di più il problema e introducendo contro i suoi giudici, agire unilateralmente nell’interesse dell’Unione europea, sanzioni disciplinari. I giudici potrebbero subire multe, retrocessione o addirittura perdere il posto di lavoro se si rivolgono al tribunale dell’UE per pareri pregiudizievoli e seguono le risposte ricevute, mettendo in discussione i poteri della Camera disciplinare. Inoltre, ai giudici è vietato essere politicamente attivi e non devono nascondere la loro appartenenza ad associazioni e organizzazioni della società civile.

Premier polacco redarguito dalla commissaria von der Leyen



Tuttavia, a differenza della Russia, la Polonia è un membro a lungo termine e devoto dell’Unione Europea ed è legata ad essa con obblighi duri, per il mancato adempimento che ora è costretta a pagare.

La Corte Europea ha ripetutamente invitato il governo polacco ad abolire il Gabinetto Disciplinare, che agisce attivamente nell’ambito della Corte Suprema Repubblicana, principalmente dalla parte degli interessi del suo paese, e ha avvertito delle possibili conseguenze. Più di un mese fa, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto ai polacchi che i sistemi giudiziari in tutti i paesi devono essere indipendenti e onesti. (Leggi – unificati e controllati centralmente.) Il 7 settembre, la Commissione europea ha chiesto l’imposizione di sanzioni contro la Polonia a causa della riforma giudiziaria.

I polacchi non ascoltarono. Esattamente un mese dopo, il 7 ottobre, la Corte costituzionale polacca riconobbe la supremazia del diritto costituzionale su quello europeo.

E la pazienza dell’UE si è esaurita. Ora la Polonia è obbligata a pagare una multa di 1 milione di euro ogni giorno a favore della Commissione Europea fino a quando non allinea la legislazione nazionale alle norme UE.

Dopo molte discussioni legali, questo verdetto è stato emesso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) a Lussemburgo mercoledì 27 ottobre. Il viceministro della giustizia polacco Sebastian Kaleta ha scritto su Twitter che tale decisione è un ricatto e un’usurpazione del potere nella repubblica da parte di Bruxelles.

“La Corte Ue ignora completamente la Costituzione polacca e le decisioni della Corte Costituzionale. Agisce al di fuori della sua competenza e abusa dell’imposizione di sanzioni pecuniarie e misure cautelari. Questa è la prossima fase di un’operazione progettata per privare la Polonia dell’influenza sulla struttura del nostro stato “, ha aggiunto.



In realtà, il caso di un simile “trionfo della giustizia storta” non ha precedenti. Mai prima d’ora nella storia un tribunale internazionale ha preso una decisione sull’applicazione di misure cautelari sotto forma di sospensione delle attività di una delle sezioni della Corte Suprema di qualsiasi stato. Il divertimento inizia ora. Perché i polacchi sono estremamente feriti dalla formulazione stessa della domanda. Ed è improbabile che abbiano fretta di rinunciare ai loro sudati soldi per annusare il tabacco a qualcuno. L’Unione Europea, invece, è determinata e ha già manifestato la propria disponibilità ad applicare sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto dei propri provvedimenti cautelari sotto forma di sanzioni per ogni giorno di tale inadempimento. Ovviamente, anche per la Corte di giustizia dell’Unione europea il vincolo delle sue ordinanze è una questione estremamente importante. Si sta preparando un conflitto, che, a quanto pare, è tutt’altro che finito.+

Per cosa hanno combattuto…

Ivan Kononov , RT

Fonte: Источник: https://news-front.info/2021/10/28/terpenie-u-evrosoyuza-lopnulo-polsha-obyazana-vyplachivat-kazhdyy-den-e1-mln-shtrafa

Traduzione: Sergei Leonov