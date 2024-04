La partita a scacchi dell’Iran: il ruolo dei BRICS e della presidenza russa

di Danielle Bleitrach

Non dobbiamo dimenticare che l’Iran è membro dei BRICS da gennaio. Da notare anche che questo è l’anno della presidenza russa, molto attiva a livello diplomatico per preparare alleanze e perfino allargamenti di queste.

È quindi probabile che la natura misurata della risposta iraniana sia stata oggetto di discussione e questo in un contesto più ampio dello scontro tra Israele e Iran. Abbiamo con Russia e Iran due maestri nel gioco degli scacchi e ancor meno incidentalmente paesi petroliferi che sono riusciti (con il Venezuela) a trasformare sempre più i legami tra i paesi produttori di petrolio e possiamo considerare che l’allargamento dei BRICS ha tenuto conto di quanto è prioritario il controllo dell’energia, delle sue rotte ma anche la capacità di investimento e dei circuiti finanziari per prendere le distanze dal dollaro.

La partita a scacchi che si è potuta negoziare all’interno dei BRICS ci permette di seguire tre movimenti dei pezzi, in primo luogo il ruolo degli Stati Uniti, in secondo luogo l’unica soluzione che rimane per un negoziato sulla questione palestinese e infine la presa in considerazione di quale sia il peso della regione sull’offerta di energia e beni per l’economia globale.

In un contesto del genere, i negoziati (se conosciamo gli orientamenti russo e cinese e possiamo sempre immaginare che questo comporti la risposta ritardata all’attacco all’ambasciata iraniana a Damasco) devono essere stati lunghi all’inizio all’interno dei BRICS. Lavrov ha continuato a muoversi. Era necessario tenere conto degli interessi specifici di tutti, compresi quelli dell’Arabia Saudita, che non ha ancora firmato gli Accordi di Abramo ma che tiene ad un equilibrio di potere su cui si basa il suo riavvicinamento a Teheran, grazie alla Cina.

Abbiamo anche insistito sull’intesa sino-russa nel rispetto dei loro reciproci interessi.

Come continuiamo a ripetere, questa risposta iraniana è stata effettivamente misurata, annunciata con largo anticipo e come parte di una risposta internazionalmente accettabile all’attacco consolare da parte di Israele e sullo sfondo degli eventi di Gaza, questa risposta può essere descritta come dissuasiva.

Primo punto, non è incentrato solo su Israele ma sul fatto che l’intervento degli Stati Uniti in questa regione (solo intorno all’Iran ci sono 35 basi americane, alcuni stati come il Bahrein non sono altro che basi e Israele sta diventando sempre meno autodifesa e sempre più una base) come nel resto del mondo, questa “occupazione” si sta trasformando sempre più in tragedia e questa deve essere affrontata in via prioritaria. Israele può essere la regina qui, ma il re, colui che deve dare scacco matto, sono gli Stati Uniti.

La situazione si presta a questo gioco perché i burattini degli Stati Uniti sono sempre meno capaci di farsi carico della loro difesa, la loro dipendenza non solo dalla NATO ma direttamente dagli Stati Uniti è evidente. Di conseguenza, la guerra per procura trascina sempre più gli Stati Uniti nel vortice che loro stessi hanno creato.

Guerra Israele USA Iran

Inoltre, questi paesi fantoccio sono guidati da persone irresponsabili che mettono in gioco la propria sopravvivenza con un’escalation. E gli Stati Uniti, anche se aumenta la loro fragilità, grazie all’incapacità di tenere sotto controllo più fronti, si ritrovano coinvolti in situazioni sulle quali non hanno più il controllo, anche se i loro interessi immediati non sono evidenti.

Questo è il prodotto della situazione, quella di una nazione che è diventata un sistema globale di saccheggio e di dominio contro gli interessi di tutti i popoli, compreso quello degli stessi Stati Uniti.

Qui come in Ucraina, la propaganda occidentale (e quella francese batte ogni record in questo settore) parlava di una vittoria di Israele, insisteva addirittura sull’appoggio del mondo arabo, della Giordania e dell’Arabia Saudita senza notare che in primo luogo l’Iran aveva messo in guardia questi paesi dal rischio del suo attacco e che ha preso di mira siti militari israeliani chiave come le basi aeree Nevatim e Ramon nel Negev e un centro di intelligence nelle alture di Golan occupate – tutti e tre i centri utilizzati da Tel Aviv nel suo precedente attacco al consolato iraniano a Damasco. Infine, che gli eventi di Gaza hanno infiammato i popoli musulmani e che gli stessi leader corrotti sono minacciati. Infine, in che misura il cambiamento nel mondo è confermato e richiede consapevolezza per un’altra strategia. Questo perché non solo tale sistema porta all’annientamento, ma i guerrafondai dimostrano la loro incapacità di mantenere il fronte.

Si sottolinea spesso che la Russia è un giocatore di scacchi, così come gli iraniani, e il modo in cui il diritto internazionale, la deterrenza e gli attacchi al di fuori di Israele sono stati presi in considerazione dall’intera alleanza occidentale nella sua nocività riconosciuta da tutti, in particolare dai BRICS e non solo dai partner ma anche dall’area di influenza di questa organizzazione in netta espansione. La Cina, che sa lucidamente cosa sono gli Stati Uniti e i suoi vassalli, non adotta mai la politica del peggio e lavora per garantire che una porta d’uscita sia lasciata all’avversario perché questo è sempre più il caso degli Stati Uniti e di coloro che li seguono oltre che loro stessi.

La partita a scacchi è iniziata e la prima pedina è stata avanzata nello Stretto di Hormuz e sul modo in cui l’IRAN potrà bloccare definitivamente questo passaggio strategico del commercio mondiale; Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha sequestrato una nave portacontainer di proprietà israeliana vicino allo Stretto di Hormuz. In questa sede abbiamo sempre insistito sulla questione energetica di questo stretto e sul fatto che l’economia mondiale, in particolare quella occidentale, non si opporrebbe all’aumento del prezzo del petrolio che deriverebbe dal blocco di questo stretto. Ma va anche notato che gli Stati Uniti corrono un grande rischio che il dollaro crolli sotto il peso del debito e dell’inflazione dilagante.

Questa mossa del pedone parlava di “apertura” che riguardava l’OPEC e i BRICS. Tuttavia, la manifestazione è stata fatta come avviene ora in Ucraina, senza il sostegno finanziario e militare del Pentagono, la difesa israeliana non è fattibile. Gli Stati Uniti si trovano in due conflitti in cui i loro interessi, sia come nazione sia come impero, sono così direttamente coinvolti e il cui rapporto qualità-prezzo è disastroso sia in termini finanziari che di prestigio internazionale.

L’apertura su Hormuz è stata seguita dall’attacco aereo su obiettivi prevalentemente militari, ma designando vari punti in cui la staffetta potrebbe essere presa dagli alleati. Abbiamo parlato di uno spettacolo di suoni e luci, era intenzionale, l’obiettivo non era militare, era dissuasivo e diceva chiaramente: o smetti (tu Israele) di usare le tue abitudini da delinquente o ci sarà una guerra regionale e forse mondiale.

Questo spettacolo ha avuto un costo significativo da entrambe le parti e gli Stati Uniti hanno dato il massimo, sono stati loro a fermare la maggior parte dei colpi. Se facciamo il punto ci rendiamo conto che lì, come a Gaza, l’esercito israeliano si dimostra incapace di garantire i propri obiettivi nonostante o forse proprio a causa della mancanza di visione politica del governo, della fuga a capofitto. Questo costo non può essere trascurato se aggiunto al mantenimento delle basi e di altri importanti luoghi di investimento da parte degli Stati Uniti, in particolare in Ucraina.

Per Israele – senza contare il prezzo degli aerei americani, britannici e israeliani – il solo sistema di intercettazione multilivello è costato almeno 1,35 miliardi di dollari, secondo un funzionario israeliano. Fonti militari iraniane stimano il costo dei loro droni e dei missili a soli 35 milioni di dollari – il 2,5% della spesa di Tel Aviv.

Missili iraniani

E l’Iran ha fatto trapelare che i suoi sistemi di guida missilistica utilizzano il sistema di navigazione satellitare cinese Beidou e il sistema russo GLONASS. Il che è stato confermato.

Ma senza rinnegare l’Iran, Russia e Cina non hanno coinvolto i BRICS in alcun sostegno all’IRAN, questi due paesi si sono posizionati come arbitri e il paradosso è che gli Stati Uniti hanno più o meno riconosciuto questo potenziale ruolo di arbitro e hanno tentato sia pubblicamente (che è discutibile nel caso dell’attentato in Russia) e in approcci privati, alternati tra richieste di intervento pacificatore e minacce. Il fatto che gli Stati Uniti siano ovunque, dalla NATO alle basi sempre più numerose, li rende vulnerabili in un conflitto generalizzato. L’Iran ha fissato la posta in gioco: il prossimo attacco di Israele con l’aiuto degli Stati Uniti renderà questi ultimi ufficialmente belligeranti.

Sarebbe ridicolo se la situazione non fosse così tragica vedere fino a che punto gli Stati Uniti stanno cercando di mantenere il controllo della situazione mentre le loro creature ovunque stanno lavorando per coinvolgerli direttamente. Di fronte alle politiche di Zelenskyj o Netanyahu (ma anche del piantagrane Macron), possiamo sempre immaginare un complotto, ma esiste anche l’elemento stupidità.

Fonte: Storia e Società

Traduzione: Luciano Lago