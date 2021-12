La partecipazione di Vladimir Putin alle Olimpiadi invernali potrebbe essere il primo incontro di persona di Xi Jinping in 2 anni





Il presidente russo potrebbe diventare il primo leader mondiale a incontrare di persona il suo omologo cinese per circa 2 anni

Xi è rimasto in Cina da quando il Covid-19 è stato dichiarato una pandemia globale, mancando eventi importanti come il vertice del G20 e i colloqui sul clima delle Nazioni Unite.

È probabile che Vladimir Putin diventi il ​​primo leader mondiale a incontrare di persona Xi Jinping per quasi due anni dopo che il presidente russo ha confermato che avrebbe partecipato alle Olimpiadi invernali di Pechino a febbraio.

I due hanno tenuto una videochiamata mercoledì, in cui il leader cinese si è detto “impaziente” di incontrare Putin ai Giochi, e in seguito il viceministro degli Esteri Le Yucheng ha confermato che ci sarebbe stato un “faccia a faccia” in un prossimo incontro.

Cina e Russia si impegnano a intensificare gli sforzi per costruire una rete commerciale indipendente per ridurre la dipendenza dal sistema finanziario guidato dagli Stati Uniti

I presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin concordano di accelerare i tentativi di creare un sistema che non possa essere influenzato da “terze parti”.

I due leader vogliono anche aumentare il numero di accordi conclusi nelle proprie valute poiché le sanzioni minacciano di limitare le transazioni in dollari USA.

Cina e Russia si sono impegnate ad accelerare i loro sforzi per creare una rete commerciale indipendente per ridurre la loro dipendenza dal sistema finanziario internazionale guidato dagli Stati Uniti.

La videochiamata di mercoledì tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin ha visto “una particolare attenzione alla necessità di accelerare gli sforzi sulla formazione di infrastrutture finanziarie indipendenti per servire le operazioni commerciali tra Russia e Cina”, ha detto a Tass l’assistente presidenziale russo Yury Ushakov agenzia di stampa.

Ha aggiunto che i “paesi terzi” non sarebbero in grado di influenzare questa rete.

I due leader hanno anche accolto con favore un aumento del numero di accordi stipulati in yuan e rubli, nonché gli sforzi per migliorare l’accesso ai mercati azionari per gli investitori di entrambi i paesi, ha affermato Ushakov.

Nella telefonata di mercoledì, Xi ha affermato che il commercio tra Cina e Russia nei primi tre trimestri dell’anno ha già superato per la prima volta i 100 miliardi di dollari.

Lo yuan ha rappresentato oltre il 17% degli accordi commerciali bilaterali tra i due e oltre il 12% delle riserve internazionali della Russia nel 2020, secondo il People’s Daily, portavoce del Partito Comunista Cinese .

Sia la Cina che la Russia stanno pianificando di ridurre la loro dipendenza dal sistema finanziario guidato dagli Stati Uniti di fronte alle sanzioni di Washington, che potrebbero frenare le transazioni in dollari USA o limitare il loro accesso a meccanismi di pagamento internazionali come SWIFT.

Il governatore della Banca di Russia Elvira Nabiullina ha dichiarato in una sessione parlamentare di due anni fa che la politica di de-dollarizzazione era necessaria per “mitigare i rischi esterni della Russia di natura sia economica che politica”.

L’anno scorso Fang Xinghai, vicepresidente della China Securities Regulatory Commission, ha anche dichiarato a un forum Caixin a Pechino che l’internazionalizzazione dello yuan potrebbe aiutare a compensare i vincoli su grandi progetti come la Belt and Road Initiative causati dalla dipendenza dalla valuta estera.

Il dialogo tra i leader cinese e russo è arrivato una settimana dopo che Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno tenuto un video summit volto a disinnescare la crisi sull’Ucraina innescata da un massiccio accumulo di truppe russe al confine.

Washington ha affermato che la Russia potrebbe prepararsi per un’invasione dell’Ucraina già il mese prossimo, cosa che Mosca ha negato.

Responsabili militari Cina e Russia

Xi ha detto a Putin che la Cina sosterrà sempre gli sforzi della Russia per mantenere la stabilità a lungo termine della nazione, mentre Putin ha sostenuto l’approccio di Pechino a Taiwan, che Pechino considera una provincia separatista.

Xi ha anche affermato che le due nazioni dovrebbero promuovere ulteriormente la cooperazione energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La costruzione di un’infrastruttura finanziaria indipendente consentirebbe ai due paesi di evitare fluttuazioni negli indicatori commerciali e di concentrarsi sulla “crescita qualitativa”, ha affermato Xiong Leping, docente presso la scuola di russo dell’Università di studi esteri di Pechino.

“Attualmente, il commercio internazionale della Russia, e dovrei dire il commercio internazionale di qualsiasi paese, è temporaneamente incapace di evitare il sistema finanziario statunitense, ma il desiderio dei paesi di lasciare il sistema finanziario egemonico statunitense è cresciuto più forte negli ultimi decenni sotto l’influenza di molteplici fattori. “Egli ha detto.

A novembre, Pechino e Mosca hanno discusso di contratti a lungo termine per sviluppare congiuntamente giacimenti di carbone in Russia.

Nei primi 10 mesi di quest’anno, la Russia ha esportato oltre 12 miliardi di metri cubi di gas naturale in Cina lungo il gasdotto Power of Siberia, lanciato nel 2019 . Quasi il triplo dei 4,1 miliardi di metri cubi di gas naturale che la Russia ha esportato in Cina per tutto il 2020.

L’esportatore russo di energia Inter RAO ha affermato in precedenza di aver quasi raddoppiato la fornitura di elettricità alla Cina – a 555 milioni di chilowattora al mese – da novembre su richiesta del governo cinese.

L’interazione economica ed energetica fra i due paesi si sta incrementando sempre di più.

Fonte: South China Morning

Traduzione: Luciano Lago