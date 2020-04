La pandemia viene utilizzata per distruggere la democrazia e consolidare un potere autoritario

da Redazione

Oscurità in così tante sale del potere

di Brian Cloughley



Il 24 marzo la Casa Bianca ha riferito la dichiarazione di Trump che “C’è un’enorme speranza mentre guardiamo avanti e iniziamo a vedere la luce alla fine del tunnel” per quanto riguarda la diffusione degli incendi della pandemia di Covid-19.

Poi lo ha twittato il 6 aprile, ovviamente in maiuscolo. Ma per quelli di noi che hanno prestato servizio in Vietnam durante quella futile guerra, la frase della luce del tunnel è particolarmente evocativa, poiché è stata utilizzata da almeno uno degli incompetenti comandanti militari che hanno seguito una sfortunata sequenza durante gli anni in cui sono stati uccisi così tante migliaia di civili, insieme a truppe vietnamite, americane e alleate che sono morte per niente.

Karen Tumulty, editorialista del Washington Post, ha scritto che “Come tutti dovrebbero sapere nella generazione di Trump, probabilmente nella storia moderna non esiste una frase che evoca un governo degli Stati Uniti che non sia onesto con la sua gente” E il tweet di Trump era particolarmente ripugnante perché proveniva da un ex renitente alla leva che evitava di servire in una guerra in cui 58.193 militari americani hanno perso la vita.

I colpi di scena, l’arroganza e le menzogne ​​esplicite di Trump ricordano molti politici e comandanti militari statunitensi. che hanno cercato di ingannare la loro gente e il mondo durante la guerra del Vietnam e di convincerli che, nonostante il caos, ci sarebbe stato il sole quando tutte le uccisioni si fossero fermate. . Ma c’era, ovviamente; E ora ci chiediamo se ci sarà del sole dopo che Covid-19 avrà smesso di uccidere.

I governi hanno dimostrato diversi livelli di competenza (o incapacità) nel trattare la pandemia in quanto colpisce i loro paesi ed è chiaro che ci sono differenze importanti tra gli approcci dei leader mondiali. Non possiamo che rammaricarci del fatto che ce ne sono alcuni che si sono rivelati inefficaci, al punto da essere criminalmente incompetenti, come il brasiliano Jair Bolsonaro, le cui azioni sono state fortemente criticate da Human Rights Watch. Ad esempio, ha definito Covid-19 “uno sbuffo” e ha decretato che le chiese sono esenti dal regolamento delle assemblee, incoraggiando in tal modo la diffusione di virus in grandi raduni di persone stupide ma innocenti. Mentre possiamo deriderlo per essere un idiota, è tutt’altro che divertente che abbia condannato a morte innumerevoli connazionali.

Bolsonaro fra i militari

La disposizione dittatoriale di Bolsonaro è replicata dall’altra parte del mondo, in India, dove il Primo Ministro Modi governa come supremo leader. Come osservato dal New York Times il 12 aprile, lui e i suoi rappresentanti hanno approfittato della pandemia per alimentare un’ondata di attacchi anti-musulmani in tutto il paese, dove “nessun altro gruppo è stato demonizzato più dei 200 milioni di musulmani del paese ». minoranze in una terra dominata dagli indù di 1,3 miliardi di persone.

Dal giro di vite in Kashmir, un’area a maggioranza musulmana, a una nuova legge sulla cittadinanza che discrimina apertamente i musulmani, l’anno scorso è stato toccato un punto sempre più basso dopo l’altro per i musulmani indiani che vivono sotto un governo nazionalista sempre più indù, guidato dal primo ministro Narendra Modi e guidato dalle politiche di maggioranza.

Il virus uccide attraverso la dittatura in tutto il mondo, anche in Europa, dove dall’Ungheria viene riferito che “il parlamento del Paese adotterà una nuova legge che conferisce al governo del Primo Ministro Viktor Orban un mandato legale per comandare per decreto , senza alcuna clausola di estinzione e senza controllo parlamentare«.

In Polonia, l’intenzione è di proseguire con le elezioni presidenziali previste per il 10 maggio. Il partito Law and Justice (PiS) è alla decisione finale sul procedere con le elezioni, e il presidente PiS Andrzej Duda guida i sondaggi, ma il timore è che una crisi prolungata indebolisca le sue possibilità, così il partito di maggioranza ha proposto di cambiare la costituzione per estendere di altri due anni il mandato del presidente Duda in relazione alle minacce del coronavirus.

Questo fa tutto parte del modello del deciso passaggio della Polonia all’estrema destra (filo atlantista e russofobica) e si è manifestato che ai primi di aprile “la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGE) ha fatto un passo modesto per bloccare un membro dell’Unione Europea che va a cadere nell’autocrazia. Da quando ha preso il potere nel 2015, il populista polacco Law and Justice Party (PiS) ha cercato di ottenere il controllo dei tribunali del paese, mentre giudici indipendenti fanno appello all’UE per bloccarlo. Il 9 aprile, la Corte di giustizia europea ha ordinato alla Polonia di sospendere immediatamente la camera disciplinare della sua Corte suprema, un organo in grado di punire i giudici e di congelare una nuova legge che limita l’indipendenza giudiziaria.

Polonia Marcia per l’indipendenza contro l’islamizzazione

Un commentatore del Financial Times ritiene che le elezioni si terranno perché “un presidente accomodante, disposto a sigillare i suoi movimenti incostituzionali, è essenziale per il modo di governo del PiS”, che fa parte di un deprimente cambiamento in molti paesi presumibilmente “democratici” dove i despoti sono in aumento e c’è oscurità nei corridoi del potere.

Sfortunatamente, il presidente della più grande presunta democrazia del mondo, gli Stati Uniti, sta dando un esempio di autoritarismo che è abbracciato con entusiasmo dal volgare delinquente Duterte nelle Filippine. È interessante notare, tuttavia, sebbene lui e Trump siano favorevoli a penalizzare brutalmente i presunti criminali, le loro opinioni sul contenimento del virus limitando i movimenti sono molto diverse.

Duterte ha decretato che ci sarebbe stata una “Quarantena di comunità potenziata, che avrebbe coinvolto Manila e l’intera isola di Luzon il 16 marzo, sospendendo i viaggi nazionali e internazionali”. Ma l’applicazione del “rigore” di Duterte è in qualche modo più forte che nella maggior parte degli altri paesi, come dimostra la sua affermazione che “I miei ordini alla polizia e all’esercito. . . Se ci sono problemi o la situazione in cui la tua vita è in pericolo, sparare a vista. Lo fa capire? Se Morti. Vi manderò nella tomba. . . Non provate a testare il governo “.

Trump non può ancora andare così lontano e, a differenza di Duterte, ha sostenuto pubblicamente le proteste contro la chiusura in alcuni stati. È sorprendente che il presidente degli Stati Uniti ha pienamente sostenuto e persino pienamente approvato l’azione apertamente illegale di gruppi di manifestanti che si oppongono violentemente al senso comune di limitazione del movimento.

Il 17 aprile, The Guardian ha riferito che “mentre i manifestanti in Michigan, Ohio, Kentucky e altri stati dichiarano di parlare per cittadini comuni, molti sono anche supportati da gruppi di militanti di strada di destra come i “Proud Boys”, gruppi conservatori della milizia armata, fondamentalisti religiosi »., gruppi anti-vaccinazione e altri elementi della destra radicale «. Alcuni manifestanti erano armati e molti portavano slogan a favore di Trump, il che non sorprende perché Trump ha affermato che “Queste sono persone che esprimono le loro opinioni. Vedo dove sono e come funzionano. Mi sembrano persone molto responsabili, ma sono stati trattati un po ‘rudemente”. (Queste rivolte dimostrano il grado di fratturazione esistente all’interno degli USA).

È poco credibile che il leader di qualsiasi paese si riferisca a movimenti che sfidano la legge del paese come “responsabili”. Quando Trump lo fa, il suo messaggio è che le leggi di un paese sono nelle mani dei suoi leader, che suoneranno gradevolmente alle orecchie di Modi, di Orban e di Duterte.

La pandemia viene utilizzata per distruggere la democrazia, stabilire un sistema autoritario e anche quando sarà finita, sarà impossibile ripristinarla nei paesi in cui è scomparsa.

Fonte: Strategic Culture https://www.strategic-culture.org/news/2020/04/21/darkness-so-many-halls-power-pandemic-being-used-destroy-democracy/?fbclid=IwAR3VCRckXXbpZE6_FTLp8FTNu_NZJ4qXlXKmt3Vlw5UFOIxNIWQdLAA2BMg

Traduzione: Luciano Lago