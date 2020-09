La pandemia delle ambizioni territoriali si sta diffondendo

di Valery Kulikov (*)

Nel febbraio 2020, la rivista medica The Lancet ha pubblicato una ricerca sull’impatto psicologico della quarantena. Gli autori dell’articolo hanno condotto una revisione abbastanza approfondita dei suoi effetti sulla salute mentale e hanno riportato gli effetti negativi dell’isolamento sul benessere psicologico degli individui nelle nazioni che hanno sofferto di una pandemia. I problemi psicologici vissuti dalle persone colpite vanno da maggiore ansia, insonnia e disturbi emotivi a sintomi di stress post-traumatico e depressione.

Dal punto di vista dell’autore, un certo numero di politici nei paesi in cui COVID-19 continua a diffondersi sembrano, sfortunatamente, soffrire dei problemi di salute mentale, discussi su The Lancet, indipendentemente dal fatto che siano stati infettati o meno dal romanzo Coronavirus. E questo è dimostrato, tra le altre cose, dallo scoppio di un’altra malattia altamente contagiosa, che può essere definita la pandemia delle ambizioni territoriali (PTA).

Non c’è dubbio che un’ondata di rivolte della Primavera araba, l’ultima crisi iraniana e il conflitto siriano fanno tutti parte del famigerato piano degli Stati Uniti per creare il Nuovo Medio Oriente essenzialmente ridisegnando i confini all’interno della regione.

L’autore desidera ricordare ai suoi lettori il piano, svelato nel 2006 dall’allora Segretario di Stato americano Condoleezza Rice, e la mappa raffigurante i cambiamenti imminenti, frutto dell’ingegno di Ralph Peters, “un colonnello in pensione della National War Academy statunitense “, Che è stato pubblicato anche da Armed Forces Journal nel 2006.

I concetti che sono venuti alla luce 14 anni fa sono ancora più rilevanti oggi in Medio Oriente. Secondo la suddetta road map per ridisegnare i confini in questa regione, la Turchia avrebbe dovuto perdere la maggior parte dei suoi territori. La sua intera regione orientale così come parti della Siria e dell’Iran dovevano costituire un paese completamente nuovo, il Kurdistan libero (che sarebbe stato istituito a seguito del crollo dell’ordine regionale). Anche altre nazioni, come Iraq, Arabia Saudita, Pakistan e una serie di altri paesi, avrebbero dovuto diminuire di dimensioni. Si può quindi concludere che da tempo si sono create le condizioni ottimali per la pandemia di ambizioni territoriali.

Recentemente, ci sono stati diversi rapporti sulle rivendicazioni territoriali del Giappone: le sue controversie sulle Isole Curili con la Russia e altri territori con la Corea del Sud e la Cina; il suo uso del “fattore Ainu” nella strategia espansionistica di Tokyo, e persino un territorio antartico che copre l’intera piattaforma del Ross Ice Shelf rivendicato dal tenente dell’esercito giapponese Shirase Nobu per la sua patria nel 1912 (che “non fu preso sul serio nemmeno dal governo di Giappone”).

Purtroppo, il virus delle ambizioni territoriali ha raggiunto anche i media di nazioni amiche, come Russia e Cina, con segnalazioni sulla città russa di Vladivostok. Ad esempio, recentemente, il media outlet Belt and Road News Network (BRN) , creato con il supporto di Pechino e “dedicato a notizie, opinioni e analisi sulla Belt & Road Initiative (BRI)”, ha inaspettatamente pubblicato un articolo chiaramente non rivolto a promuovere la promozione dei legami tra la RPC e la Federazione russa. In effetti, la storia ha accennato alla possibilità che la Cina possa avviare una disputa territoriale con la Russia in futuro. Il fatto che ancora un altro media cinese, The South China Morning Post (un quotidiano in lingua inglese con sede a Hong Kong), ha riferito di una reazione nazionalista in Cina in risposta a una celebrazione in occasione della fondazione di Vladivostok indica che lo scoppio del virus delle ambizioni territoriali non è stato casuale.

Al giorno d’oggi, la pandemia delle ambizioni territoriali non si sta diffondendo solo in Oriente. È arrivato in Europa proprio come non molto tempo fa aveva fatto il romanzo Coronavirus.

Ad esempio, il quotidiano lettone Latvijas Avīze ha recentemente riferito che Ineta Ziemele, presidente della Corte costituzionale della Repubblica di Lettonia, ritiene che anche la contea di Abrene (o distretto di Pytalovo) “donata alla Russia debba essere inclusa nel calcolo del danno causato in Lettonia ”. Dopo che l’Unione Sovietica ha riconosciuto l’indipendenza della Lettonia nel 1991, i due paesi hanno avviato i negoziati sul confine. Tuttavia, l’accordo raggiunto nel 2005 non è stato concluso. La Russia ha rifiutato di firmarlo “dopo che il governo della Lettonia aveva adottato una dichiarazione esplicativa unilaterale” (cioè “secondo l’articolo 1 della Costituzione lettone il distretto Abrene / Pytalovo” faceva parte della Lettonia). Infine, nel 2007, “è stato firmato e ratificato un trattato sul confine di stato russo-lettone”.

Mappa Carelia fra Russia e Finlandia

Sebbene la Finlandia non abbia presentato alcuna rivendicazione territoriale ufficiale sul territorio russo della Carelia, i sondaggi hanno dimostrato “che circa il 26% – 38% dei finlandesi vorrebbe vedere la Carelia tornare sotto il controllo finlandese”. Inoltre, “il 36% dei finlandesi ha sostenuto il ritorno dei territori ceduti”, secondo l’ultimo sondaggio condotto nel 2005. La Carelia è stata combattuta per secoli: faceva parte di una provincia svedese, dell’Impero russo e del Granducato di Finlandia .

Il governo del Regno Unito, che è stato anche colpito dall’epidemia di COVID-19, ha iniziato a mostrare i sintomi caratteristici della pandemia di rivendicazioni territoriali. Ad esempio, secondo la rivista francese Valeurs Actuelles , “il deputato conservatore Edward Leigh, su Twitter si è rammaricato per la perdita della sovranità di Calais nel 1558”. L’articolo afferma che “vorrebbe riconquistarlo per impedire l’arrivo di migranti nel suo Paese”. La sua dichiarazione ha generato critiche nel Regno Unito. Il deputato Andrew Gwynne ha reagito postando “Perché fermarsi a Calais? Dopo tutto, Nostra Maestà è ancora Duca di Normandia ”.

Recentemente, la pandemia di ambizioni territoriali si è diffusa nel Liechtenstein, che ha avviato un’azione legale per restituire una parte del territorio ceco confiscato alla sua antica famiglia regnante alla fine della seconda guerra mondiale. Il ministro degli Affari esteri del Liechtenstein ha affermato che il caso riguardava “questioni fondamentali di sovranità”. Il Liechtenstein “ha presentato una denuncia formale alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) in cui denunciava il mancato rispetto della sovranità da parte della Repubblica Ceca per la restituzione di quasi mezzo milione di acri di terra”. Secondo il Financial Times, sebbene il ministro degli Esteri abbia espresso la fiducia che la corte si pronuncerà a favore del Liechtenstein, il principato ha finora “avuto pochi successi nel contestare le confische”.

Anche un’analisi superficiale delle conseguenze della pandemia di ambizioni territoriali rivela che, di regola, la gravità delle rivendicazioni territoriali è inversamente proporzionale alle dimensioni di una nazione. In altre parole, più piccolo è il paese, più è probabile che venga infettato dal virus delle ambizioni territoriali. Pertanto, non sorprende che la Russia, la più grande nazione al mondo con confini che si estendono per quasi 60.000 km, sia l’obiettivo di alcune delle suddette rivendicazioni territoriali. Recentemente, vari tecnologi politici hanno apparentemente rivolto la loro attenzione alle rivendicazioni territoriali che abbondano al giorno d’oggi. Dopo tutto, non avrebbero potuto lasciare abbastanza bene da solo un aspetto così importante per la politica estera. Hanno magistralmente trasformato questa sacra questione in uno strumento potente ed efficace, che potrebbe essere utilizzato per esercitare un’influenza politica,

Solo il tempo dirà quale effetto avrà questa particolare pandemia. Ma una cosa è chiara: sta diventando un altro fattore che avrà un impatto negativo sul già teso ambiente politico globale.

*Valery Kulikov, analista politico, in esclusiva per la rivista online “ https://journal-neo.org/2020/09/04/pandemic-of-territorial-ambitions-is-spreading/“

Traduzione: Luciano Lago