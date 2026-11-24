Di: Umberto Mazzei

Netanyahu e Trump sono due psicopatici che traggono profitto dalle guerre in Medio Oriente per rimanere al potere ed evitare il carcere. Netanyahu è già stato condannato per corruzione amministrativa e continua a governare perché Israele ritiene di non poter rimanere senza un capo del governo in una guerra che lui stesso ha iniziato con un attacco perfido contro l’Iran, che ha trascinato gli Stati Uniti in una guerra inutile contro l’Iran, culminata nella chiusura dello Stretto di Hormuz e in gravi danni all’economia globale.

Heghset, il suo segretario alla Difesa, è già stato messo sotto accusa dal Congresso degli Stati Uniti per crimini di guerra come l’attacco all’Iran senza provocazione e l’uccisione di persone nei Caraibi sulla base del semplice sospetto di traffico di cocaina, un reato che non prevede la pena di morte nel codice penale statunitense.

Trump obbedisce ciecamente a Netanyahu e lo aiuta con denaro e armi mentre Israele attacca i suoi vicini. Tutto questo sta per cambiare e per essere portato all’attenzione di tutti, perché il partito Likud di Netanyahu ha perso il controllo della Knesset in Israele e il partito repubblicano di Trump perderà il controllo del Congresso negli Stati Uniti a partire dal prossimo anno, quando i nuovi legislatori eletti entreranno in carica.

In Israele, l’opposizione al partito Likud detiene la maggioranza e il presidente israeliano Yitzhak Herzog ha già incaricato il leader dell’opposizione Gadi Eisenkot di formare un governo. Se l’opposizione dovesse stringere un’alleanza con i 19 membri del parlamento arabo israeliano, potrebbe ottenere la maggioranza. Nel frattempo, negli Stati Uniti, il genocidio perpetrato da Netanyahu a Gaza ha già disilluso la maggior parte degli americani riguardo all’immagine di Israele come paese fondato da coraggiose vittime, una narrazione che l’industria dell’Olocausto, attraverso Hollywood, aveva diffuso tra il popolo americano.

Ma torniamo alla realtà. La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha alimentato tensioni regionali più ampie, aggravando i continui attacchi israeliani contro Gaza e il Libano.

Non saranno Trump e Netanyahu che porteranno la pace ma piuttosto un aggravamento ed un allargamento della guerra per mantenere le loro posizioni di potere. Di questo sono ben coscienti i popoli del Medio Oriente mentre in Europa si fanno narrazioni false per sostenere gli interessi degli Stati Uniti e dello Stato sionista.

Fonte: Aporrea

Traduzione e nota: Luciano Lago