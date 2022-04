La pace ha forse qualche possibilità con più con gli aiuti militari statunitensi all’Ucraina?

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta annunciando in questi giorni un altro round di supporto militare all’Ucraina, del valore di 800 milioni di dollari, secondo quanto riportato da Reuters martedì. Ciò porterebbe il totale degli aiuti militari statunitensi all’Ucraina dalla fine di febbraio a ben oltre $ 3 miliardi, ha affermato Reuters. Lo stesso giorno, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che gli Stati Uniti e i paesi occidentali che Washington controlla stanno facendo di tutto per trascinare il più possibile le operazioni militari della Russia con “l’intenzione di provocare il regime di Kiev a combattere fino all’ultimo ucraino”.

Sempre martedì, la CNN ha citato funzionari della difesa e fonti che hanno familiarità con l’intelligence statunitense dicendo che gli Stati Uniti non sanno davvero cosa succede alle armi inviate in Ucraina: se sono utilizzate come intendevano gli Stati Uniti o se le spedizioni alla fine finiscono inaspettatamente in altri posti. Stando così le cose, tuttavia, gli Stati Uniti stanno ancora lavorando per rafforzare i loro aiuti militari all’Ucraina.

Questo mostra il desiderio di Washington di prolungare la guerra per garantire che la Russia sia sufficientemente logorata. Vuole garantire che le truppe ucraine dispongano delle armi per tenere impegnata la Russia in modo che non ci sia spazio per i colloqui di pace. Gli osservatori hanno affermato che questo è il motivo per cui l’amministrazione Biden sta annunciando un altro grande pacchetto di aiuti militare in così poco tempo.

Offrire un grosso pacchetto di armi può aiutare le aziende militari-industriali a guadagnare enormi quantità di denaro, che proverranno dal budget della difesa degli Stati Uniti. Fare una proposta colossale può mostrare un gesto di “solido” impegno nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre fa pressione sugli alleati degli Stati Uniti per alimentare più fiamme. Sia la Gran Bretagna che il Canada hanno promesso di inviare più aiuti militari in Ucraina.

La guerra è durata più di 50 giorni. Gli Stati Uniti hanno detto che non hanno in programma di inviare truppe per combattere una guerra con la Russia. Secondo il ministero della Difesa russo, le perdite delle forze combattenti ucraine sono state pari a 23.367 a partire da sabato. Il conflitto Russia-Ucraina si è già trasformato in una guerra per procura, con gli Stati Uniti e i paesi occidentali che forniscono armi e l’Ucraina che offre manodopera. Nella storia delle guerre per procura condotte dagli Stati Uniti, non c’è stato paese che non abbia subito un tragico destino essendo un procuratore, ma gli Stati Uniti hanno sempre chiuso un occhio e coperto tutte queste sofferenze in “nome della libertà e della democrazia”.

Affermando che gli Stati Uniti intendono indurre Kiev a combattere fino all’ultimo, la Russia ha sottolineato che gli Stati Uniti mirano a consumare la forza della Russia senza considerare nessuno degli interessi dell’Ucraina. Agli occhi di Washington, l’Ucraina realizzerà appieno la sua utilità solo quando il suo potere sarà completamente esaurito. Il ministro della Difesa russo ha in qualche modo ricordato al popolo ucraino di riconoscere il vero volto degli Stati Uniti e dei suoi alleati occidentali e che dovrebbe avere un certo grado di autonomia nella scelta delle politiche estere e di sicurezza quando si tratta del destino di il loro paese.

Sulle osservazioni di Shoigu, alcuni analisti cinesi hanno commentato che “gli Stati Uniti si stanno impegnando in un tentativo dissimulato di commettere un genocidio in Ucraina”.

Gli Stati Uniti, che da dietro le quinte stanno intensificando la crisi ucraina, devono tenere a mente il pesante tributo per gli ucraini: cinque milioni di rifugiati sono fuggiti dall’Ucraina mentre si pensa che circa 12 milioni di persone siano bloccate o incapaci di lasciare le aree colpite dai combattimenti . Questo è quasi il 40 per cento della popolazione ucraina. Il disastro umanitario in Ucraina ha aggiunto nuova pressione ai colloqui di pace Russia-Ucraina.

Negoziati fra Russia e Ucraina

Tuttavia, gli Stati Uniti hanno dimostrato di non essere interessati ai colloqui di pace. Mercoledì a Washington è in programma la riunione dei ministri delle Finanze del G20, dove sarà presente virtualmente il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen cercherà di evitare la maggior parte dei contatti con i funzionari russi e utilizzerà gli incontri fino a venerdì per lavorare con gli alleati sugli sforzi per aumentare la pressione economica sulla Russia.

Le riunioni del G20 sono una piattaforma favorevole per aumentare i colloqui tra i paesi. Ma gli Stati Uniti hanno in programma di trasformarlo in un’altra arena contro la Russia. Creare divisione e confronto in un’occasione internazionale del genere non servirà ad alleviare la crisi ucraina. Per il proprio tornaconto, gli Stati Uniti hanno costantemente provocato la Russia e istigato l’Ucraina, rendendo la crisi ancora più difficile da gestire.

L’obiettivo degli Stati Uniti è controllare meglio l’Europa, contenere la Russia e diffamare la Cina. Senza dialoghi pacifici, l’attuale conflitto militare non potrà che continuare. Tutto ciò conferma ancora una volta che gli Stati Uniti hanno un ruolo distruttivo e l’iniziatore di guerre e caos.

Fonte: Global Times

Traduzione: Luciano Lago