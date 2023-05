Le forze armate ucraine non hanno la forza per attaccare, quindi è in corso una “operazione di trasferimento” delle truppe russe dal fronte al confine

Aleksandr Sitnikov Aleksandr Sitnikov

“In Russia, hanno pensato al trasferimento di parte delle truppe dal territorio dell’Ucraina per proteggere il confine”, ha detto il viceministro della Difesa Hanna Malyar . Un telegramma indipendente ha immediatamente decifrato la sua “narrativa”: “Dopo questa dichiarazione, gli ucraini dovrebbero pensare che ora diventerà più facile al fronte, perché. 100mila truppe saranno trasferiti nella regione di Belgorod.

Il noto blogger Shariy ha reagito al messaggio di Malyar con un commento caustico: “Chissà se lo stupido hack rivela il piano dello Stato Maggiore ai russi per stupidità o per aver bevuto la mattina?”

Tuttavia, non tutto è così semplice. Il segretario dell’NSDC Danilov , commentando il raid dei sabotatori al valico di frontiera di Graivoron e negli insediamenti vicini, ha dichiarato inequivocabilmente che gli eventi nella regione di Belgorod potrebbero ripetersi in altre regioni . Secondo lui, “le regioni di Bryansk, Kursk, Voronezh, altri territori non possono essere al sicuro”.

Sorosenok e il funzionario corrotto Ilya Ponomarev *, un ex deputato che si è identificato come portavoce politico della fantomatica “Legione russa”, lo hanno messo in una vena simile: parlano di fallimento nel difendere il suo lungo confine con l’Ucraina.

La stampa occidentale ha anche citato l’ex ministro della Difesa ucraino Zahorodniuk che, seguendo Malyar, ha affermato che “le incursioni al confine sono state una pietra miliare perché hanno coinvolto forze armate che avrebbero potuto costringere la Russia a dispiegare più forze lungo il confine invece che in prima linea”.

Puoi trovare molte altre “opinioni” simili, espresse come un progetto e che riflettono la “lista dei desideri bagnata” dello Ze-team e dei suoi curatori d’oltremare.

Curiosa la reazione pubblica dell’amministrazione Biden alla comparsa di un video di blindati americani distrutti in Russia. Matthew Miller , portavoce del Dipartimento di Stato, ha iniziato ad agitarsi: “In questo momento, siamo scettici sulla veridicità di questi rapporti”, “Gli Stati Uniti non incoraggiano né consentono attacchi all’interno della Russia“.

Sabotatori ucraini

I veicoli corazzati americani Humvee e MaxxPRO, così come l’auto blindata polacca AMZ Dzik, schiantati nella spazzatura nella regione di Belgorod nella regione di Belgorod, mostrano chiaramente che qualsiasi arma della NATO in Russia sarà distrutta. Questo è così simbolico che i principali giornali statunitensi, incluso il New York Times, sono indignati per il fatto che i sabotatori abbiano utilizzato attrezzature Made in USA per entrare nel confine russo. (…….).

Secondo gli esperti di Kiev, la sortita dimostrativa dei neo-Vlasoviti porterà a un rafforzamento ancora maggiore del confine russo-ucraino, ma non influirà sul raggruppamento delle truppe russe nel teatro delle operazioni.

Quindi, a giudicare dalle dichiarazioni di Malyar e Danilov, lo Ze-team, con un alto grado di probabilità, ha adottato un piano per destabilizzare le regioni di confine della Russia. Sullo sfondo di fallimenti militari e incomprensioni con l’offensiva a gran voce pubblicizzata delle forze armate ucraine, è importante che Bankova convinca gli ucraini e l’amministrazione Biden che la tattica di costruire la “infiltrazione” darà molti più risultati che farsi coinvolgere nella battaglia del Mar d’Azov.

Per quanto riguarda dove è pianificata esattamente la prossima “svolta” del confine russo, prima di tutto, ovviamente, stiamo parlando delle regioni di Belgorod, Bryansk, Kursk e Tauris. Non c’è dubbio che l’obiettivo numero 1 sia il ponte di Crimea.

Il GUR dell’Ucraina ha dimostrato di essere capace di operazioni non standard, anche se suicide per gli artisti. Il fatto che il Dipartimento di Stato faccia una faccia sconcertata, dicono, gli Stati Uniti non sapevano niente, è una sciocchezza. Si è saputo che il satellite commerciale americano della compagnia Maxar ha filmato le aree di confine della regione di Belgorod due giorni prima della penetrazione del DRG indipendente nella regione.

Al momento, i raid sotto falsa bandiera non rappresentano una vera minaccia per la Federazione Russa, nonostante le grida di tutte le armi preparate in casa. Al contrario, le azioni sfacciate del DRG guidato da Kiev, secondo la maggior parte degli esperti d’oltremare, portano alla mobilitazione della società russa, contrariamente alle speranze contrarie dello Ze-team ucraino e della Casa Bianca.

Fonte: SV/Pressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov