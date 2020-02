La Nuova Destra Avanguardia e Critica al Capitalismo

da Redazione

Il compito fondamentale che si prefiggono coloro che si richiamano alla “Nuova Destra” è la formulazione di un complesso di idee e di valori che rappresentano una compiuta visione del mondo, impostata sull’identitarismo e sui valori tradizionali.

L’obiettivo è quello di rompere l’egemonia culturale esercitata dalla sinistra mondialista, creare una alternativa nazionale, sovranista basata sulla valorizzazione delle comunità e delle culture in antitesi al cosmopolitismo ed all’individualismo economicista e consumista, con l’ affermare una azione politica conseguente.

Pertanto l’obiettivo metapolitico non è quello di conquistare consenso elettorale, ma piuttosto quello di orientarne il dibattito sostenendo l’affermazione di determinati valori. Questo deve orientare comunque l’azione politica nella convinzione che ogni cambiamento politico importante debba partire necessariamente da un cambiamento culturale, presupposto di una alternativa politica.

Il carattere peculiare dei coloro che si battono per una riproposizione di alternativa politica al sistema attuale, deve iniziare dalla rimessa in discussione della dicotomia destra-sinistra, dalla critica di un modello di sviluppo puramente economicista, dal rifiuto di considerare la politica dipendente dall’economia e il mercato come valore assoluto e preminente. L’alternativa politica al sistema deve considerare il lavoratore come soggetto partecipe e il lavoro non come merce ma come nuova matrice di identità, sociale e partecipativa.



L’alternativa all’attuale assetto politico e sistemico deve portare necessariamente a quello che si può definire il Pensiero Radicale.

Il pensiero radicale non e “estremista” ne utopico, dal momento che in questo caso esso non avrebbe alcuna presa sul reale, ma al contrario esso deve anticipare l’avvenire rompendo con un presente in disfacimento.

Convegnoa Modena



Il pensiero radicale e rivoluzionario? Oggi deve esserlo, perchè la nostra civiltà è giunta alla fine di un ciclo e non alla soglia di un nuovo progresso; questo perchè attualmente non esiste più alcuna scuola di pensiero che osi proclamarsi rivoluzionaria dopo il fallimento finale del tentativo comunista e della restaurazione del capitalismo finanziario.

Pertanto è solo avendo di mira nuovi concetti di civiltà che si potrà essere davvero portatori di rinascita culturale e di autenticità.

Di questi argomenti si parlerà il giorno 29 Febbraio 2020 presso il Circolo La Terra dei Padri a Modena, in via N.Biondo, 297, alle ore 17,30.