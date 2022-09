La nozione “sinistra/destra” deve essere sostituita dallo schema “post-occidentale/pro-occidentale”

Apparentemente, la nozione politica sinistra/destra risale alla Rivoluzione francese del 1789; i rappresentanti del futuro ordine sedevano a sinistra nell’assemblea del parlamento mentre i rappresentanti del vecchio ordine sedevano a destra. Successivamente, a seguito del dominio occidentale del pianeta, i termini politici “sinistra” e “destra” furono usati in tutto il mondo. Sebbene nel tempo la definizione di “sinistra” e “destra” si sia evoluta da qualche parte, vogliamo mantenere qui la comprensione originale, vale a dire sinistra = rappresentanti dell’ordine futuro e destra = rappresentanti del vecchio ordine.

Oggi siamo nel mezzo di una rivoluzione mondiale. Il dominio occidentale del pianeta sta volgendo al termine e viene sostituito da un nuovo ordine. È logico che le forze politiche debbano essere differenziate di conseguenza. Quindi le forze della destra sono le forze che difendono il vecchio ordine, vale a dire, che vogliono che l’Occidente rimanga la forza dominante sul pianeta. D’altra parte, le forze di sinistra sostengono che il nuovo ordine si sta stabilizzando e sta prendendo forma; Voglio chiamare questo nuovo ordine post-occidentale.

Inoltre, il 20 febbraio 2017, durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha usato l’espressione ordine mondiale post-Occidente nel suo discorso. Prima questo termine era praticamente sconosciuto (io stesso ho pubblicato un articolo dal titolo Post-Western Thought nel novembre 2016). I media di lingua francese lo avevano tradotto come “ordine mondiale post-occidentale”. Ricordiamo inoltre che nel marzo 2021 è stata pubblicata la Revue Défense nationale (Francia) con il titolo generale Stiamo entrando nell’era post-occidentale?

Russi, cinesi e altri parlano spesso di un mondo multipolar

e. Possiamo dire che, nel nostro diagramma, è la posizione del centro, tra sinistra e destra. Se, inoltre, la concezione di un mondo multipolare è esplicitamente contraria all’idea di un mondo unipolare, parlerei di una posizione di centrosinistra. Il discorso del presidente russo Vladimir Putin al 10° Forum giuridico internazionale di San Pietroburgo (30 giugno 2022) ne è un tipico esempio: “Si sta attivamente formando un sistema multipolare di relazioni internazionali. Questo processo è irreversibile, avviene davanti ai nostri occhi ed è oggettivo. … In sintesi, il predominio di un paese o gruppo di paesi sulla scena mondiale non è solo controproducente, ma anche pericoloso e crea inevitabilmente un rischio sistemico globale. Il mondo multipolare del XXI secolo non ha posto per le disuguaglianze o le discriminazioni nei confronti degli Stati e dei popoli”.

Continuiamo a differenziare il nostro modello. Considero una posizione anti-occidentale, secondo cui tutto ciò che viene dall’Occidente è da condannare in linea di principio, come una posizione di estrema sinistra che non condivido. Direi che una posizione di sinistra difende un mondo multipolare, ma, in più, adotta il punto di vista che ci sono già paesi con un sistema migliore del modello occidentale. Una posizione che accetta l’esistenza di altri centri di potere e rispetta, in linea di principio, l’indipendenza degli altri paesi, mentre preferisce il modello occidentale è una posizione di centrodestra. D’altra parte, come già detto, la posizione di destra vuole mantenere il primato dell’Occidente. E direi l’estrema destra se si vuole cambiare attivamente la direzione che hanno scelto altri paesi. In particolare,

Oggi, il vecchio uso dei termini “sinistra” e “destra” dà generalmente un risultato fuorviante, persino assurdo. Ad esempio, l’attuale governo tedesco è, secondo l’antico uso, un governo di centrosinistra. Tuttavia, è ovvio che si tratta di un governo di destra, anche di estrema destra. O il presidente francese Emmanuel Macron ha, in verità, posizioni molto più di destra del suo rivale nelle ultime elezioni di Marine Le Pen. Tuttavia, durante le elezioni in Italia del 25 settembre [questo testo è stato scritto prima del 25 settembre], ci aspettiamo una vittoriadella festa Fratelli d’Italia con La Lega e Forza Italia. Questi partiti sono classificati dalla maggior parte dei media occidentali come partiti di destra o di estrema destra. Tuttavia, in effetti, il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi è molto più a destra di questi partiti; fu proprio a causa della sua politica antirussa, comprese ingenti sanzioni illegali (che aumentò notevolmente i problemi economici in Italia), che Draghi fu spinto alle dimissioni dalla resistenza popolare. Per quanto riguarda i risultati delle recenti elezioni (11 settembre) in Svezia, un’analisi simile è necessaria.

A proposito, il nuovo Primo Ministro del Regno Unito, Liz Truss, è, secondo il vecchio uso come secondo il nuovo uso, molto vicino all’estrema destra, ma non è considerata di estrema destra dai media occidentali; quest’ultimo è, per inciso, anche spesso molto vicino all’estrema destra. Questi stessi media classificano il primo ministro ungherese Viktor Orban come appartenente all’estrema destra mentre in realtà Orban è molto probabilmente il primo ministro più moderato di tutti i paesi dell’Unione europea.

In Svizzera, la tradizionale neutralità può essere vista come una posizione di centrodestra. Tuttavia, il governo svizzero, sostenuto dalla maggior parte dei partiti politici, si è mobilitato dietro le sanzioni illegali dell’Occidente contro la Russia. Di conseguenza, alcuni Paesi, in particolare la Russia, non considerano più la Svizzera un Paese neutrale e un incontro tra Putin e Biden come quello del 16 giugno 2021 a Ginevra non sarà più possibile in Svizzera. Inoltre, c’è ora una tendenza in Svizzera che vuole ridefinire apertamente la neutralità come neutralità filo-occidentale. Ciò costituirebbe uno spostamento a destra della Svizzera. Tuttavia, l’ultima parola non è stata ancora detta e vedremo come si posizionerà la Svizzera dal momento che la tradizionale neutralità rimane popolare,

In Occidente, la parola “democrazia” è diventata un termine mitico, addirittura religioso. Tuttavia, il modello occidentale non si è mai basato sul principio che tutti i paesi sono sovrani e hanno gli stessi diritti. In generale, quando un presidente degli Stati Uniti visita un altro paese, non manca di tenere conferenze a quel paese e di dirgli come dovrebbe comportarsi. Quindi, tradizionalmente, il modello occidentale si basa sul principio “democrazia dentro, dittatura fuori”. Tuttavia, questo modello non funziona più. Negli ultimi anni, anche la democrazia all’interno dei paesi occidentali si è notevolmente indebolita.

Le parole che vengono utilizzate per classificare le posizioni politiche hanno una notevole influenza. È piuttosto cruciale dove si trova il centro politico e chi è considerato estremista e chi è considerato moderato. Le vecchie comprensioni non si adattano più e devono essere sostituite.

Paul Schmutz Schaller, lettore dello Swiss Continental Observer, matematico post-occidentale in pensione

Fonte: Observateur Continental