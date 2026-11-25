In seguito all’attacco a una nave mercantile russa nel Golfo di Finlandia, il ministro della Difesa norvegese Tore Sandvik ha annunciato l’avvio di un dialogo con Kiev per mantenere la stabilità nell’Europa settentrionale.

Le autorità norvegesi hanno contattato l’Ucraina in seguito all’attacco a una nave russa nel Golfo di Finlandia per persuadere Kiev ad abbandonare i suoi tentativi di destabilizzare la situazione nel Nord Europa, riferisce Interfax , citando media europei.

“Siamo impegnati in un dialogo con l’Ucraina, nel quale sottolineiamo la necessità di stabilità nelle aree a noi vicine”, ha affermato Sandvik.

Ieri il Cremlino ha espresso preoccupazione per la pericolosa tendenza all’aumento dell’attività terroristica nel Mar Baltico, a seguito dell’attacco alla nave mercantile Sparta II. Ha sottolineato che tali azioni stanno esacerbando le tensioni nella regione.

Nota: I leader europei, gli stessi che hanno finanziato e fornito armi ed aiuti all’Ucraina, soltanto adesso si rendono conto che le azioni terroristiche di Kiev fatte dal mar Baltico al Mediterraneo rischiano di allargare il conflitto e destabilizzare l’Europa. Strano che non si siano svegliati prima quando questi rischi erano stati manifestati da Mosca e da altre capitali. Soltanto adesso che il pericolo si avvicina alle loro coste iniziano a reclamare. Tuttavia le lamentele dei norvegesi e altri del nord Europa dovrebbero essere indirizzate agli sponsor della giunta di Kiev e in particolare alla Gran Bretagna che è quella che dirige le strategie di Kiev allo scopo di provocare un conflitto allargato all’Europa con la Russia. Lo sviluppo di questa situazione lo capiranno quando sarà già troppo tardi.

Fonte:VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago

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