La nave da guerra russa si avvicina a 60 metri dal cacciatorpediniere americano per fermare la violazione del suo confine marittimo

Le manovre navali arrivano sulla scia delle crescenti tensioni in Asia-Pacifico sulla scia dello sforzo guidato dagli Stati Uniti per creare un nuovo patto di sicurezza noto come AUKUS insieme ad Australia e Regno Unito.

Una nave da guerra della flotta russa del Pacifico è arrivata a meno di 60 metri da un cacciatorpediniere americano che ha minacciato di violare i confini marittimi della Russia nel Mar del Giappone questo venerdì.

Il ministero della Difesa russo ha rilasciato una dichiarazione:

«Oggi, 15 ottobre, alle 17 circa ora locale, il cacciatorpediniere USS Chafee, che da diversi giorni opera nel Mar del Giappone, si è avvicinato alle acque territoriali della Federazione Russa e ha tentato di attraversare il confine di Stato».

Secondo il ministero, l’Admiral Tributs, una grande nave antisommergibile di classe Udaloy (classificata dalla NATO come cacciatorpediniere), si è avvicinata alla nave da guerra americana e, dopo diversi avvertimenti, ha iniziato a spingere la nave intrusa lontano dalle acque russe .

L’esercito ha inoltre indicato che l’equipaggio del Chafee era stato informato che stava tentando di navigare attraverso un’area di mare chiusa alle navi straniere a causa delle esercitazioni di artiglieria russo-cinese “Maritime Interaction-2021” in corso nell’area tra il 14 e il 17. ottobre.

“Dopo aver ricevuto l’avvertimento, invece di cambiare rotta per lasciare l’area di mare chiusa, il Chafee ha alzato bandiere di segnalazione indicando i preparativi per il decollo dal suo ponte di elicotteri, il che significa che sarebbe stato impossibile per la nave fare la guerra ha cambiato rotta e velocità, e ha preso provvedimenti per violare il confine di stato della Federazione Russa a Peter the Great Bay «.

«El Chafee, convinto della determinazione dell’equipaggio della nave russa a non consentirgli di violare il confine di stato, ha cambiato direzione e alle 17:50 ha invertito la rotta dopo che c’erano meno di 60 metri tra quella e l’ammiraglio Tributs”, ha detto il ministero. .

Il Comando Navale russo ha sottolineato che durante l’incidente, Admiral Tributs è rimasto pienamente in linea con le normative internazionali che disciplinano la navigazione marittima. Inoltre, ha affermato che le azioni del Chafee costituivano una “flagrante violazione” degli standard internazionali volti a prevenire la collisione delle navi in ​​mare e del trattato bilaterale russo-statunitense del 1972 volto a prevenire incidenti marittimi in mare aperto e nello spazio aereo sovrastante.

Il Pentagono ha rifiutato di fornire un commento sull’incidente

