La NATO tenta di stringere il cappio intorno alla Russia

di Brian CLOUGHLEY (*)

Il cappio militare della NATO attorno ai confini della Russia viene rafforzato per costringere Mosca a reagire alle crescenti provocazioni, scrive Brian Cloughley.

Uno degli sviluppi più recenti sul fronte della NATO è stato un incontro dei cosiddetti ‘Bucharest Nine’, quella che l’agenzia analitica Stratfor riferisce “è un gruppo dei membri più orientali della NATO, tra cui Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia , Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. La maggior parte di questi paesi condivide interessi strategici su questioni come scoraggiare la potenziale aggressione russa, mantenere una stretta cooperazione con gli Stati Uniti, diversificare le loro fonti di energia e sviluppare progetti infrastrutturali comuni “.

Lo scopo dell’incontro video, cui hanno partecipato il presidente Biden e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, era, secondo l’alleanza militare USA-NATO “portare avanti l’agenda” nella sua missione “Per consolidare le opinioni su questioni di interesse per l’Alleanza per le nazioni partecipanti e per sostenere progetti di sicurezza comuni”.

In altre parole, lo scopo dei Nove di Bucarest è quello di aiutare la NATO a esercitare ulteriori pressioni sulle regioni del confine occidentale della Russia, come parte dello scontro USA-NATO che si sta intensificando mentre gli Stati Uniti ei loro alleati della NATO si ritirano dall’Afghanistan dove sono stati sconfitti in una guerra che ha umiliato le macchine militari più costose e sofisticate del mondo. Sono stati picchiati a terra da un gruppo di militanti rozzi e stracciati che non dispongono di aerei da attacco, droni, carri armati o artiglieria. I talebani non hanno alcuna intenzione di consentire la democrazia in Afghanistan, quando alla fine subentreranno, dopo il ritiro della NATO, e il paese sarà gettato in un vortice di bigottismo teocratico e barbarie.

La NATO ha seguito gli Stati Uniti in Afghanistan nell’agosto 2003 con la missione “di consentire alle autorità afghane e rafforzare la capacità delle forze di sicurezza nazionale afghane di fornire una sicurezza efficace, in modo da garantire che l’Afghanistan non sarebbe mai più stato un rifugio sicuro per i terroristi”. Dichiaravno che la guerra e il passaggio a un ruolo di addestramento nel 2015, hanno rappresentato “la missione più lunga e impegnativa della NATO fino ad oggi: al suo apice, la forza era composta da più di 130.000 truppe provenienti da 50 nazioni NATO e partner”. E sono stati ancora frustati da qualche migliaio di militanti che si sono opposti alla presenza di forze straniere nel loro paese.

Esercitazione NATO “defender Europe”

Quindi la NATO è tornata a dedicarsi all’ Europa per conto degli USA, dopo aver avuto una divertente guerra contro la Libia nel 2011, quando la NATO ha fatto esplodere il paese in “nome della pace”. Questo fandango di barbarie fu chiamato “protezione unificata” ma tutto ciò che proteggeva erano i profitti dei produttori di armi occidentali. Dopo sette mesi di bombardamenti e razzi sul paese, che hanno coinvolto 9.600 attacchi aerei, l’allora segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen si era recato a Tripoli e si era dichiarato “orgoglioso del ruolo svolto dall’Organizzazione e dai suoi partner nell’aiutare il paese e la regione”. Ma come sappiamo fin troppo bene, il Paese è stato gettato nel caos . Di questo Rasmussen si è sentito “orgoglioso”.

Come ho scritto sei anni fa, due figure di spicco coinvolte nella guerra USA-NATO alla Libia erano Ivo Daalder, il Rappresentante degli Stati Uniti nel Consiglio NATO dal 2009 al 2013, e l’ammiraglio James G (‘Zorba’) Stavridis, il supremo alleato degli Stati Uniti. Commander Europe (il comandante militare della NATO) nello stesso periodo. Quando hanno concluso la loro guerra, il 31 ottobre 2011, questi due imbecilli hanno fatto pubblicare un pezzo sul New York Times in cui hanno fatto l’assurda affermazione che “Quando l’operazione Unified Protector volge al termine, l’alleanza e i suoi partner possono guardare indietro del lavoro straordinario, ben fatto. Soprattutto, possono vedere nella gratitudine del popolo libico (sic)che l’uso della forza limitata – applicata con precisione – può influenzare un cambiamento politico reale e positivo “. (I libici lo hanno visto il “cambiamento positivo” sulla loro pelle e sul loro paese distrutto, n.d.r.).

Così Human Rights Watch riferisce che la guerra civile scatenata dalla distruzione USA-NATO del paese ha “ostacolato la fornitura di servizi di base tra cui sanità ed elettricità. Gruppi armati su tutte le parti hanno continuato a uccidere illegalmente e bombardare indiscriminatamente, uccidendo civili e distruggendo infrastrutture vitali “. E per coloro che cercano di fuggire dalla bolgia anarchica non c’è sostegno da parte dei paesi della NATO. L’intervento militare USA-NATO in Libia ha provocato un numero enorme di atrocità sui diritti umani di cui il mondo – e in particolare Obama, Daalder, Stavridis e Rasmussen – dovrebbero vergognarsi profondamente.

Secondoa Human Rights Watch, “Migranti, richiedenti asilo e rifugiati in Libia – comprese migliaia intercettati in mare mentre cercavano di raggiungere l’Europa e rimpatriati dalla Guardia costiera libica sostenuta dall’Unione europea – hanno subito detenzioni arbitrarie, durante le quali molti hanno subito maltrattamenti, violenza sessuale, lavoro forzato ed estorsione. . . “

Gli unici risultati dell’alleanza militare USA-NATO negli ultimi vent’anni circa sono stati la distruzione dell’Afghanistan e della Libia e il crico di miseria e morte inflitta a innumerevoli milioni di persone. Quindi è tempo che l’alleanza si concentri su un’altra sfera di operazioni per cercare di giustificare la sua esistenza.

Si torna ai giorni felici della Guerra Fredda e al Consiglio europeo del 6 maggio il Segretario generale Stoltenberg è stato lieto di annunciare che “Proprio mentre parliamo, stiamo schierando migliaia di truppe come parte di un’esercitazione NATO e lo facciamo in Romania. E dimostra come mobilitiamo ed esercitiamo le truppe della NATO, e anche come siamo in grado di dispiegarle in tutta Europa “. Proprio come hanno fatto in Afghanistan.

Poi è arrivata la riunione dei Nove di Bucarest, in cui il presidente Biden ha annunciato la schiacciante approvazione per la politica di confronto e “ha espresso il suo sostegno per il rafforzamento della posizione di deterrenza e difesa della NATO, nonché l’importanza degli alleati che aumentano la loro resilienza contro azioni economiche e politiche dannose dei nostri concorrenti strategici … ha accolto con favore l’opportunità di impegnarsi con questi alleati – così come con il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che era anche presente – sugli sforzi dell’Alleanza per affrontare le minacce future, che saranno discusse al vertice della NATO del 14 giugno “.

È tutto alimentato per un testa a testa definitivo, mentre non vi è alcuna indicazione che il presidente Biden accetterà di parlare con il presidente Putin prima del vertice della NATO. In effetti, anche se la Casa Bianca comincia a considerare il dialogo piuttosto che il confronto, è improbabile che Biden ritiri la sua dichiarazione del 2020 secondo cui “Penso che la più grande minaccia per l’America in questo momento in termini di rottura della nostra sicurezza e delle nostre alleanze sia la Russia. “

L’ impegno ” incrollabile ” di Biden nei confronti della NATO, insieme al suo sostegno incondizionato ai “Bucarest Nove” e al crescente rafforzamento militare della NATO lungo i confini della Russia, sono indicazioni aperte della sua intenzione di continuare la politica di confronto di Washington, usando la NATO come “front-runner” degli Stati Uniti. L’impennata lungo il “fianco orientale della NATO” attualmente coinvolge manovre chiamate “Steadfast Defender”, che Stoltenberg dichiara “metteranno alla prova la prontezza della NATO e la mobilità militare – con forze che si schierano attraverso terra e mare, dal Nord America alla regione del Mar Nero e al largo della costa del Portogallo. “

Sebbene sia evidente che USA-NATO non sia esattamente l’alleanza militare più efficiente della storia recente, date le debacle subite, la distruzione e il conseguente caos in Afghanistan e Libia, è fin troppo evidente che è determinata a garantire “un rapido rafforzamento delle forze europee della NATO, alleate delle forze nordamericane ”per esercitare una maggiore pressione militare sulla Russia.

Come annunciato da John Kirby del Pentagono, le manovre NATO “Defender Europe” di maggio-giugno hanno lo scopo di dimostrare la “letalità” nelle “regioni balcaniche e del Mar Nero in particolare”.

Il cappio militare della NATO attorno ai confini della Russia viene rafforzato per costringere Mosca a reagire alla crescente provocazione. Non c’è alcun beneficio possibile per il mondo, per l’umanità, in questo confronto bellicoso. Ma il Pentagono e il suo ufficio secondario a Bruxelles sono determinati a intensificare la costruzione dei confini della NATO e al brandire la sciabola.

*Brian CLOUGHLEY

Veterano degli eserciti britannico e australiano, ex vice capo della missione militare delle Nazioni Unite in Kashmir e addetto alla difesa australiano in Pakistan.

Traduzione: Luciano Lago