Lo ha detto l’analista politico Oleg Bondarenko, commentando la pubblicazione “PolitNavigator” in cui si riferisce che è già iniziato il processo di adesione all’Alleanza del Nord Atlantico della Macedonia settentrionale.

Secondo l’analista , tali misure adottate dall’Occidente mirano a costringere la Serbia a cooperare. Il blocco occidentale vuole lasciare la Serbia in totale isolamento.

“Questo è un anello che si chiude intorno alla Serbia”, sottolinea l’esperto. “In futuro, questo porterà al suo assorbimento da parte dell’alleanza.”

Bondarenko ha osservato che la Macedonia è sempre stata un alleato importante e quasi l’unico regionale della Serbia. Le relazioni tra i paesi sono sempre state di buon vicinato, il che si adatta anche a Skopje.

“Dopo tutto, i bulgari considerano i macedoni come bulgari, ci sono state controversie con la Grecia sul nome. Si scopre che l’indebolimento della Macedonia è un duro colpo per la Serbia “, spiega il politologo.

La preparazione della Macedonia per il suo ingresso nella NATO è in corso da anni, continua Bondarenko. Per questo motivo, nel 2016, è stata organizzata una “rivoluzione di colore” nel paese, che ha avuto l’effetto di rovesciare Nikolay Gruevsky dalla carica di primo ministro. Quindi il paese è stato ribattezzato dalla Macedonia alla denominazione di Macedonia settentrionale per risolvere il conflitto con la Grecia, membro della NATO. Il nome è stato modificato nonostante il fallimento del referendum. L’affluenza al plebiscito era solo del 37 percento del 50 percento richiesto.

D’altra parte gli USA e la UE stanno cercando di effettuare pressioni su Belgrado per costringere il Governo Serbo a riconoscere la repubblica del Kosovo come stato indipendente, come condizione “sine qua non” per l’adesione della Serbia alla UE.

L’attuale premier serbo, Aleksandar Vučić , resiste alle pressioni ed ha intensificato già da tempo le relazioni con la Federazione Russa, stringendo una serie di accordi di cooperazione sia nell’ambito economico che in quello militare.

Questo ha indispettito Washington che ha ulteriormente raddoppiato gli sforzi per trascinare la Serbia nell’orbita della NATO, finanziando gruppi pro occidentali nel paese e intensificando la propaganda dei media filo-occidentali in Serbia.

