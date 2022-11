La NATO sta crollando?





di Il Saker

È appena successo qualcosa di incredibile. Dopo l’attacco terroristico ad Ankara che ha ucciso 34 persone e ferito altre 125, le autorità turche hanno inizialmente dichiarato che non avrebbero accettato le condoglianze americane. Quindi i turchi hanno lanciato un’operazione militare contro i ” terroristi curdi nel nord della Siria “. La Turchia ha poi affermato di aver neutralizzato 184 terroristi.

Quello che non viene menzionato in questi articoli è che l’obiettivo dell’attacco turco è il centro gestito dagli Stati Uniti per l’addestramento e l’istruzione dei militanti del PKK in Rojava. Si dice che i turchi abbiano concesso agli Stati Uniti abbastanza tempo per evacuare la maggior parte del loro personale.

Questo ti ricorda qualcosa?

Se è così, è perché è molto simile a quello che hanno fatto gli iraniani quando hanno colpito le basi statunitensi in Iraq dopo che il generale Solemani è stato ucciso da un attacco di droni statunitensi.

Se quanto sopra è vero, e le voci sono ” se ” e non possono essere prese come fatti concreti, significa che uno stato membro della NATO (la Turchia) ha appena attaccato una base americana e, come l’Iran, se la è cavata a cuor leggero: la ” più grande combat force in history ” è appena stata picchiata duramente e umiliata per la seconda volta e non ha potuto fare assolutamente nulla per difendersi o addirittura salvare la faccia.

Qual è l’entità dello schiaffo ricevuto da zio Sam questa volta? Secondo il ministro della Difesa turco Hulusi Akar:

” I rifugi, i bunker, le grotte, i tunnel ei magazzini dei terroristi sono stati distrutti con successo “, ha detto Akar, aggiungendo che ” anche il cosiddetto quartier generale dell’organizzazione terroristica è stato colpito e distrutto “. Complessivamente, il ministero della Difesa ha affermato che gli attacchi hanno colpito quasi 90 obiettivi che secondo lui erano collegati al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e alle Unità di difesa del popolo curdo (YPG).

Anche ammettendo qualche ” esagerazione patriottica “, è abbastanza chiaro che l’attacco di vendetta di Ergodan è stato sostanziale e, apparentemente, abbastanza efficace.

Allora, cosa abbiamo qui? Uno stato membro della NATO ha praticamente incolpato gli Stati Uniti per un grave attacco terroristico alla sua capitale, e poi quello stato membro della NATO ha attaccato apertamente una struttura gestita dagli Stati Uniti (non chiamiamola una base, sarebbe errato).

L’affermazione di Erdogan è credibile? Assolutamente ! Non solo gli Stati Uniti hanno già tentato di rovesciare e uccidere Erdogan, salvato in extremis dalle forze speciali russe (proprio come Ianukovich), ma sappiamo anche che gli Stati Uniti hanno rovesciato il generale de Gaulle nel 1968-1969 e che le forze segrete della NATO sono state utilizzate per organizzare attacchi sotto falsa bandiera contro gli alleati della NATO (in particolare l’Italia) nell’operazione GLADIO .

La NATO non è un’alleanza difensiva, non lo è mai stata, è uno strumento di dominio coloniale degli Stati Uniti. (Evidente)

Questo è sempre stato vero, da qui le famose parole pronunciate negli ormai lontani anni ’50, quando il primo segretario generale della NATO, il generale britannico Hasting Ismay, ammise senza mezzi termini che il vero scopo della NATO era quello di tenere ” fuori i russi, dentro gli americani, sotto i tedeschi “. Prendiamo questi elementi uno per uno, partendo dall’ultimo:

• “ Tenere giù i tedeschi ”: qui, la parola “ tedeschi ” è un sostituto che designa tutti i leader o paesi europei che vogliono mantenere la vera sovranità e il potere decisionale che ne consegue. Traduzione: schiavizzare gli europei

• “ Keep the Americans in ”: per schiacciare qualsiasi movimento di liberazione europeo. Traduzione: mettere i signori filoamericani a capo di tutte le nazioni dell’UE.

• “ Tenete fuori i russi ”: fate in modo che la Russia non liberi l’Europa. Traduzione: demonizzare la Russia e fare qualsiasi cosa per impedire la pace nel continente europeo. Se possibile, distruggi, soggioga o disarticola la Russia.

Hai bisogno di prove? Che ne dici dell’innegabile atto di guerra contro la Germania (e, direi, l’intera UE) quando gli anglosassoni hanno fatto saltare in aria i gasdotti NS1/NS2? Non è una prova sufficiente?

In questo contesto, dobbiamo chiederci cosa significhi essere uno Stato membro della NATO nel 2022.

La verità è che la NATO è una pura creazione della Guerra Fredda e nel mondo reale del 2022 è un totale anacronismo. Essere uno Stato membro della Nato significa veramente poco. Non solo alcuni sono ” più uguali di altri ” all’interno della NATO, ma ci sono anche stati non NATO che sono molto più “NATO- centrici ” degli attuali stati membri della NATO (penso a Israele o, ovviamente, all’Ucraina occupata dai nazisti ). E il fatto di essere un membro della NATO non ti protegge da nulla, né da attacchi esterni, né da attacchi interni.

Secondo il colonnello (in pensione) MacGregor, la guerra in Ucraina potrebbe portare al crollo della NATO e dell’UE. Sono totalmente d’accordo con lui. Direi che un crollo del genere non sarà tanto il risultato di sconfitte imbarazzanti quanto quello delle profonde contraddizioni interne alle due organizzazioni.

A proposito, questo non è il nostro argomento oggi, ma penso che l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva ( CSTO ) abbia molti degli stessi problemi e contraddizioni della NATO. Quindi, quello che osserviamo è un “ problema NATO ” o un problema di alleanze artificiali e generalmente obsolete? Propenderei per la seconda ipotesi.

Ma lasciamo la discussione CSTO per un altro giorno.

Nel caso della Turchia, questo problema è ulteriormente aggravato dalla completa incompatibilità tra l’Islam e l’ ideologia del risveglio ora apertamente promossa (e applicata) da Stati Uniti e NATO.

Poi c’è la geografia. La Turchia ha vicini regionali piuttosto potenti, tra cui non solo Grecia o Israele, ma anche Iran, Arabia Saudita, Egitto, Azerbaigian, Iraq, Siria e, naturalmente, Russia. La Turchia può contare su una ” protezione ” da parte degli Stati Uniti e della NATO contro vicini così potenti?

Al SIsi con i sauditi

Chiedi ai sauditi quanto sono forti gli Stati Uniti/NATO che li stanno aiutando contro gli Houthi!

Chiedi agli israeliani quanto gli Stati Uniti e la NATO li stanno aiutando contro Hezbollah.

Gli attacchi iraniani alle basi CENTCOM hanno dimostrato che gli Stati Uniti non hanno il coraggio di affrontare direttamente l’Iran. D’altra parte, l’intervento russo e iraniano in Siria ha vanificato i piani americani per un ” nuovo Medio Oriente ” o, per così dire, ha fatto nascere un ” nuovo Medio Oriente “, ma non certo quello a cui miravano i neoconservatori americani !

A questo fattore si aggiunge il forte deterioramento delle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita di MBS, e si ottiene un quadro sorprendente: gli Stati Uniti e la NATO (che gli Stati Uniti hanno trascinato nella regione) stanno gradualmente perdendo la loro importanza in Medio Oriente. Invece, nuovi ” grandi attori ” stanno gradualmente riempiendo il vuoto, tra cui Russia e Iran, che stanno gradualmente permettendo all’Arabia Saudita di partecipare al tanto necessario dialogo regionale sul futuro della regione.

La fenomenale debolezza di USA/NATO/CENTCOM è illustrata al meglio dalla reazione degli Stati Uniti agli attacchi turchi: lo zio Sam ha approvato (niente scherzi!!!) gli attacchi turchi.

Questo è assolutamente patetico per una presunta superpotenza.

Questo processo avrà un impatto sulla guerra della NATO contro la Russia?

Bene, immaginiamo che la Russia abbia effettivamente colpito un obiettivo all’interno della Polonia (questo è ciò che gli ucronazi di Kiev hanno affermato, e così hanno fatto i polacchi fino a quando lo zio Sam non ha detto loro di calmarsi). Cosa sarebbe successo dopo?

Qualcuno ricorda ancora cosa accadde quando Erdogan andò a Mons per implorare la protezione della NATO contro la Russia (dopo aver abbattuto un Su-24 russo sopra il nord della Siria da un’operazione congiunta USA-Turchia, forse condotta all’insaputa di Erdogan, o giù di lì ha affermato). Cosa ha promesso o dato la Nato ai turchi? Assolutamente nulla (a parte le “ consulenze ”).

Ora i polacchi possono essere così delusi che un presidente americano possa ordinare un attacco di rappresaglia contro la Russia se colpisce la Polonia, ma quelli di noi che conoscono gli Stati Uniti e le sue élite al potere sanno che non significa nulla. Come mai ? Molto semplicemente, un contrattacco degli Stati Uniti e della NATO contro le forze russe provocherebbe un’immediata risposta russa.

E poi cosa?

Forze NATO



La verità è molto dura nella sua semplicità:

Gli Stati Uniti e la NATO non hanno la forza lavoro o la potenza di fuoco per affrontare la Russia in una guerra combinata convenzionale.

Qualsiasi uso di armi nucleari si tradurrà in una rappresaglia immediata che molto probabilmente si tradurrà in una guerra nucleare a tutto campo impossibile da vincere.

Quindi ecco la situazione: che i politici occidentali lo capiscano o no, tutti i professionisti militari conoscono la verità: la NATO non può difendere NESSUNO dei suoi membri contro un esercito veramente moderno. Come mai ?

Diamo un’occhiata a quali capacità hanno effettivamente gli Stati Uniti e la NATO:

La Marina degli Stati Uniti ha una superba forza sottomarina (SSN e SSBN) in grado di sparare un gran numero di missili da crociera relativamente obsoleti (e molti SLBM).

Una triade nucleare ancora molto potente, anche se piuttosto vecchia.

Un vantaggio convenzionale quantitativo (solo!) sulla Russia

Superbe (ma molto vulnerabili!) Funzionalità C4ISR

Una macchina da stampa che consente la stampa quasi infinita di dollari

Un’élite compradora che governa tutti i paesi della NATO/UE

La più formidabile macchina di propaganda della storia

Quindi cosa manca alla NATO per essere una forza militare credibile?

Ovviamente, ” scarponi per terra “. E non sto parlando di qualche sub-unità della 101a o 82AB o delle forze speciali statunitensi e nemmeno di una cosiddetta ” brigata corazzata ” che, in realtà, non ha gli strumenti e l’organizzazione adeguata per essere chiamata tale . Sto parlando di una forza “ terrestre ” in grado di combattere un nemico moderno ed estremamente determinato.

Gli Stati Uniti, Israele e l’Arabia Saudita sono caduti tutti nella stessa trappola: l’illusione che spendendo miliardi e miliardi di dollari in hardware militare enormemente costoso e massicciamente sottoperformante, si possa sconfiggere un nemico ritenuto ” meno sofisticato “. Da qui la necessità di utilizzare:

forze per procura

Compagnie mercenarie private

operazioni psicologiche

La corruzione

Tutti questi sono parte integrante di qualsiasi guerra moderna, ma nel caso degli Stati Uniti e della NATO, non sono solo parte di un piano più ampio, sono centrali per qualsiasi operazione degli Stati Uniti e della NATO, il che riduce notevolmente le loro reali capacità su il terreno. D’altra parte, paesi come la Russia o l’Iran possono schierare ” stivali sul terreno “, e stivali molto capaci (ricordate che gli iraniani sono quelli che hanno addestrato Hezbollah!)

Cosa significa tutto questo in pratica?

Ciò significa che anche se i russi decidessero di colpire un paese della NATO, le tensioni salirebbero alle stelle, ma è altamente improbabile che un presidente degli Stati Uniti autorizzi qualsiasi azione che possa portare a una guerra nucleare su vasta scala! Non dimenticate che per la Russia si tratta di una guerra esistenziale, proprio come la seconda guerra mondiale, quando nessun leader anglosassone oserebbe mai lanciare un attacco suicida contro le forze russe, che molto probabilmente comporterebbe l’annientamento totale degli Stati Uniti , Regno Unito e qualsiasi altro paese partecipante (ad esempio ospitando armi a distanza dispiegate in avanti).

Significa che dobbiamo anticipare un attacco russo alla Polonia, alla Romania o al Regno Unito?

Affatto. In effetti, sarebbe molto pericoloso per i russi lasciare l’egemone con una sola scelta netta: ammettere la sconfitta o suicidarsi. E poiché i russi hanno padronanza dell’escalation (cioè hanno capacità equilibrate dal livello di fuoco di armi leggere alla guerra nucleare intercontinentale completa, con tutte le fasi tra gli estremi), non sono, a differenza degli Stati Uniti e della NATO, bloccati tra la scelta della capitolazione o suicidio.

Detto questo, sarebbe anche sbagliato presumere che la Russia “ non oserebbe mai colpire uno Stato membro della NATO ”. I polacchi potrebbero essere disposti a scommettere il loro futuro, persino la loro stessa esistenza, su un’inferenza così invalida, ma non la gente del Pentagono o altri centri decisionali dell’egemone.

Conclusione

Douglas MacGregor ha ragione, la guerra della NATO contro la Russia potrebbe benissimo portare al crollo della NATO e dell’UE che, a sua volta, conficcherà un ” chiodo finale ” ufficiale nella bara di un egemone già morto da tempo e ancora esistente solo grazie alla sua slancio e la sua macchina di propaganda.

Direi che la NATO sta già crollando sotto i nostri occhi, un processo che le crisi economiche, sociali, politiche e spirituali che colpiscono l’intera UE non faranno che accelerare. E, naturalmente, la cosa sorprendente di tutto questo è che questo crollo non è il risultato di un piano machiavellico escogitato dai russi, dai cinesi o dagli iraniani, ma la diretta conseguenza di decenni di politiche veramente suicide fatte da loro stessi!

Ora russi, cinesi e iraniani stanno aspettando, guardando (probabilmente sorridendo) e pianificando il mondo multipolare non egemonico che vogliono creare, con o senza la partecipazione statunitense ed europea.

fonte: Il Saker

Traduzione: Luciano Lago