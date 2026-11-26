di Finian Cunningham

Non si tratta di coincidenze, ma di due facce della stessa medaglia. La macchina bellica della NATO e il suo braccio politico, l’Unione Europea, sono sottoposti a crescenti pressioni interne, sia nelle piazze europee sia all’interno di un numero sempre maggiore di governi dissidenti a causa della disastrosa guerra per procura in Ucraina contro la Russia.

La “soluzione” collaudata (almeno per le “élite”) è quella di scatenare una guerra totale, scommettendo che essa soffocherà la rivolta interna con la violenza e lo sciovinismo.

È così che la propaganda di guerra si sta intensificando, con articoli apparsi questa settimana sui media tedeschi (alimentati dai servizi segreti tedeschi, il BND) che affermano che la Russia è sul punto di lanciare nello spazio satelliti a testata nucleare entro la fine dell’anno. Mosca ha dichiarato che queste accuse sono infondate. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha letto la sua dichiarazione:

“Questo dimostra fino a che punto la Russia sia apparentemente disposta a spingersi nella sua escalation.”

Merz intendeva piuttosto dire: “Questo dimostra fino a che punto si spinge l’escalation allarmistica della NATO”.

È in questo contesto che dobbiamo comprendere la “spettacolare” ondata di attacchi perpetrata questa settimana dal regime ucraino, sostenuto dalla NATO, contro navi russe al largo delle coste libiche, che segue gli attacchi al ponte di Kerch in Crimea e l’attacco con droni contro una nave mercantile russa nel Golfo di Finlandia.

La NATO sta deliberatamente intensificando la guerra con la Russia. Provocare un conflitto totale è l’unico modo per le “élite” europee di salvare il loro disastroso futuro politico. I video prodotti dalla televisione, che mostrano droni che si schiantano contro il ponte di Kerch e una nave da guerra russa attraccata a Bengasi, accompagnati da vanterie sul presunto colpo inferto al presidente Putin, sono progettati per provocare Mosca e indurla a una rappresaglia devastante.

Per amplificare l’impatto, sono emerse notizie non confermate di missili russi caduti in Polonia. Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha accusato la Russia di aver lanciato tre missili da crociera Kh-101 che sarebbero atterrati in territorio polacco. Stranamente, non sono state segnalate esplosioni. Gli investigatori polacchi hanno riferito solo di aver trovato frammenti di quelli che si presume fossero missili Kh-101. La natura esatta di questi oggetti rimane incerta. Sarebbe così difficile piazzare frammenti che si ritiene provengano da munizioni russe? Ma l’obiettivo apparente sembra essere quello di alimentare l’isteria secondo cui la Russia si starebbe preparando ad attaccare la NATO.

Tutto ciò accade mentre Bruxelles è stata l’epicentro di numerose e continue manifestazioni pubbliche questa settimana contro l’austerità economica e la guerra. Uno sciopero generale del settore industriale lunedì ha paralizzato l’intera capitale belga. Consideriamo le implicazioni di un simile evento. Le sedi dell’Unione Europea e della NATO sono state prese d’assalto da cittadini infuriati per la guerra e la povertà.

Aerei bloccati a terra e treni fermi mentre la gente protestava contro i tagli di bilancio previsti. Questa è l’ultima manifestazione della rivolta popolare che sta scuotendo l’Europa: in Francia, Germania, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia e altrove. Le manifestazioni si moltiplicano, crescono in portata e convergono su un unico obiettivo: porre fine al finanziamento della guerra in Ucraina e alla guerra di classe condotta contro la società europea per finanziare questo conflitto.

Per le “élite” dell’UE e della NATO, questo movimento culmina in una sfida politica esistenziale. Bruxelles, capitale dell’UE e della NATO, è ora assediata da cittadini e lavoratori che collegano esplicitamente la guerra in Ucraina alla propria oppressione.

Un sondaggio di Bloomberg rivela che la maggioranza dei tedeschi chiede la fine dei finanziamenti illimitati all’Ucraina per una guerra inutile contro la Russia. Ciò avviene mentre il cancelliere Friedrich Merz, oggetto di numerose critiche, e altri leader dell’UE premono per aumentare di 45 miliardi di euro il “prestito” già concesso all’Ucraina, pari a 90 miliardi di euro, per il biennio 2026-2027.

E queste stesse “élite” pretendono poi che i loro cittadini accettino tagli drastici alla protezione sociale e ai servizi pubblici.

Naturalmente, la gente in piazza sta cogliendo il nesso. È fin troppo evidente. Cartelli e slogan indignati sfidano i guerrafondai, dicendo loro “basta” con la guerra e con la loro propaganda menzognera che demonizza la Russia per giustificare il militarismo e la lotta di classe. I media occidentali, chiaramente, stanno facendo di tutto per ignorare queste manifestazioni e le questioni politiche sottostanti.

Anche a livello governativo cresce l’opposizione. La Repubblica Ceca è l’ultimo membro dell’UE e della NATO ad aver dichiarato che non sosterrà più alcun aiuto militare volto a rafforzare il corrotto regime ucraino a spese dei propri cittadini. Slovacchia, Ungheria e Bulgaria hanno già affermato che non contribuiranno più al giro di guerra di Bruxelles. L’UE e la NATO sono addirittura ufficialmente divise.

Si avvicina il momento della resa dei conti politica per queste élite dell’UE e della NATO, responsabili di questa carneficina che si protrae da cinque anni in Ucraina, al costo di milioni di vittime e del fallimento di aziende europee, dove le famiglie non hanno più i mezzi per riscaldare le proprie case, mettere il cibo in tavola o persino pagare un tetto sopra la testa.

La rabbia espressa nelle strade e nei luoghi di lavoro è tanto più intensa in quanto politicamente consapevole, pienamente cosciente del fatto che il collasso sociale legato all’impoverimento economico è causato direttamente da un programma bellico abusivo. Questo programma ideologico è alimentato dalla russofobia all’interno della classe dirigente europea, che vede sempre più la Russia come il nemico anziché come il nemico stesso.

Di fronte a una minaccia esistenziale proveniente dai propri cittadini, le élite si stanno lanciando in una mossa disperata. È l’unica via d’uscita dall’impasse che loro stessi hanno creato.

La scorsa settimana, quando il presidente americano Donald Trump ha incontrato Putin e il leader cinese Xi Jinping a Shenzhen per dichiarare la pace, il panico tra gli atlantisti a Washington e in Europa era palpabile. Gli europei si sono riuniti a Berlino sotto la bandiera della “Coalizione dei Volenterosi” per riaffermare il loro impegno nella guerra in Ucraina.

Le intenzioni di pace di Trump possono essere discutibili. Ma la semplice apparenza di un’apertura diplomatica verso Putin e Xi è stata anatema per i guerrafondai su entrambe le sponde dell’Atlantico, compresi i loro portavoce nei media.

Gli ultimi “spettacolari” attacchi dell’Ucraina contro il ponte di Kerch e contro navi nel Golfo di Finlandia e al largo delle coste libiche sono stati indubbiamente operazioni orchestrate dalla NATO, forse con la partecipazione ucraina. Fonti attendibili indicano che aerei da ricognizione statunitensi hanno partecipato a questi attacchi e che missili olandesi sono stati utilizzati per colpire il ponte che collega la Crimea.

Giorno dopo giorno, assistiamo a un’escalation della corsa alla guerra guidata dalle élite occidentali, consapevoli che il loro momento è giunto agli occhi dei propri popoli.

Fonte: Strategic Culture Foundation

Traduzione: Luciano Lago