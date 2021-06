La NATO si presta a un gioco pericoloso con la declamazione anti-Cina





Il vertice NATO appena concluso a Bruxelles ha inviato un messaggio inquietante sulla Cina, un messaggio che potrebbe innescare una corsa agli armamenti e minare la pace mondiale. Mentre la sua retorica contro la Cina sembra meno dura che contro la Russia, il fatto che la Cina abbia avuto un posto di rilievo per la prima volta nella agenda della NATO e nel suo comunicato è inquietante.

Sebbene il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg abbia affermato che la NATO non vede la Cina come un avversario, ha ripetutamente esagerato le sfide poste dalla Cina all’ordine mondiale esistente a causa del suo crescente ruolo internazionale e della sua crescente influenza globale.

Stoltenberg ha affermato che l’ambizione dichiarata e il comportamento assertivo della Cina rappresentano una sfida sistemica all’ordine internazionale basato sulle regole e ha espresso preoccupazione per l’arsenale nucleare in rapida espansione della Cina, il sofisticato sistema di consegna e la “cooperazione militare” con la Russia, in particolare nell’area euro-atlantica.

Inutile dire che queste accuse sono infondate.

Cosa c’è di sbagliato nel perseguire la modernizzazione militare della Cina come parte della sua modernizzazione nazionale complessiva? Il bilancio della difesa della Cina rappresenta l’1,3% del suo PIL, rispetto alla soglia del 2% per 30 Stati membri della NATO, e il mostruoso bilancio della difesa degli Stati Uniti del 3,7% del PIL nel 2020, che era superiore ai bilanci combinati dei prossimi 10 paesi.

Cosa c’è di sbagliato nella modernizzazione del suo arsenale nucleare da parte della Cina, data la sua ben nota politica di deterrenza minima? Le 300 testate nucleari cinesi sono una frazione delle 6.000 ammassate dagli Stati Uniti. Per non parlare degli Stati Uniti che mantengono anche circa 800 basi militari in tutto il mondo, molte nelle vicinanze della Cina.

Cosa c’è di sbagliato negli eserciti cinese e russo che condividono relazioni amichevoli dato che non hanno mai invaso o bombardato congiuntamente nessuna nazione sovrana? E se gli stati membri della NATO possono inviare le loro navi militari nel Mar Cinese Meridionale, perché le navi della marina cinese non possono navigare nell’Atlantico?

Il 7 maggio ha segnato il 22° anniversario del bombardamento NATO dell’ambasciata cinese a Belgrado. Eppure gli atti più nefasti della NATO nella memoria recente sono la sua guerra ventennale in Afghanistan e il cambio di regime in Libia nel 2011, che ha condannato entrambi i paesi alla rovina. La Cina non ha fatto nulla di tanto distruttivo, anche lontanamente. Se la Cina si fosse unita alla NATO in quelle atroci missioni, Stoltenberg probabilmente non l’avrebbe accusata di non condividere i valori occidentali o di rappresentare una sfida per l’Occidente.

L’accusa che la Cina presenti “sfide sistemiche all’ordine internazionale basato su regole” non potrebbe essere più lontana dalla verità. La Cina è stata un membro responsabile delle Nazioni Unite, nonché dell’Organizzazione mondiale del commercio, della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale. Essendo il più grande contributore di truppe di pace tra i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina è impegnata per la pace e la stabilità globali. E non esporta alcuna ideologia o sistema politico. Aderisce invece a una politica non interventista e sostanzialmente di non allineamento.

La semplice verità è che la NATO guidata dagli Stati Uniti sta cercando di creare un miasma anti-cinese, al fine di aumentare ulteriormente le sue spese per la difesa e aumentare la sua abilità militare. Stoltenberg ha fatto esattamente questo quando ha cercato di giustificare l’Agenda 2030 della NATO.

Facendo ciò che hanno fatto i membri della NATO, la Cina potrebbe rafforzare il suo budget per la difesa al 2% o addirittura al 3,7% alla pari con gli Stati Uniti. Oppure, potrebbe raddoppiare il suo arsenale nucleare a 600 testate, che anche allora sarebbero solo il 10% delle scorte statunitensi. In questo senso, l’agenda della NATO potrebbe innescare una corsa agli armamenti.

Ma nonostante la sconsiderata campagna guerrafondaia degli Stati Uniti e ora della NATO, la Cina è rimasta fredda. Non c’è stato un drastico aumento del suo budget militare. Al contrario, ha incrementato gli investimenti in infrastrutture come le ferrovie ad alta velocità.

Non è un segreto che molti membri della NATO non condividano l’approccio della Guerra Fredda degli Stati Uniti alla Cina. Quindi non dovrebbero rischiare di essere dirottati dagli Stati Uniti, soprattutto perché l’Europa sa benissimo il dolore, la sofferenza e la distruzione che le guerre possono causare.

