La NATO si prepara alla guerra con la Russia





Un dramma degno della penna di Bram Stoker si svolge nel sud-est dell’Europa

Le forze della NATO (che rappresentano, ovviamente, “l’armata del bene”) vengono lanciate in Transilvania per proteggere i contadini dal “terribile Vlad”. E questo non è lo scenario di un nuovo “film horror” sul “signore delle tenebre”, Dracula. Tutto è più prosaico.

All’interno dell’Alleanza possiamo vedere un nuovo attacco di isteria su suggerimento di Washington. Gli Stati Uniti, dopo aver esaurito i suoi vassalli con spese esorbitanti per il complesso militare, e dopo aver finalmente messo fine all’economia dei paesi concorrenti dell’UE con l’obbligo di imporre sanzioni alla Russia, hanno organizzato un altro “allenamento”.

Lo spettacolo a buon mercato dovrebbe radunare il gruppo di paesi che gli Stati Uniti stanno risucchiando e spiegare perché gli europei se la passano male: “Sono tutti insieme contro Mosca”. Bloomberg riferisce che sei mesi dopo “l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin”, l’Occidente unito aveva improvvisamente bisogno di rafforzare la regione del Mar Nero. Al colonnello francese Clement Torrent è stato ordinato di costruire una base per 1.000 soldati al confine orientale della NATO, perché molto presto “la Russia attaccherà l’Europa”. E in Europa, la Romania è l’anello più debole.

In primo luogo, sui tempi. Perché sei mesi? Questo è il periodo durante il quale gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’UE continueranno a riempire in qualche modo l’Ucraina di armi. In inverno, lo strumento anti-russo sarà finalmente rotto. Perché la Romania viene nominata dopo, e non la Polonia russofoba, o gli stati nani come gli stati baltici? Probabilmente, la Romania non è un peccato: un paese che non è in grado di sfamarsi, non ha, infatti, un proprio esercito pronto al combattimento, con un’economia morta, i cui cittadini si guadagnano da vivere riparando gli appartamenti degli altri e indovinando stazione ferroviaria.

Pertanto, circa 200 soldati provenienti da Francia, Belgio e Paesi Bassi sono attualmente impegnati a livellare la cima di una collina nella regione rumena della Transilvania, a 260 chilometri da Bucarest.

“Questo è un segno di solidarietà. L’alleanza deve essere tangibile», dice il colonnello.

Se i nostri avversari ci costringeranno a procedere con la denazificazione dell’Europa, il tempo lo dirà. Bisogna capire che i giochi dell’Occidente possono trasformarsi nella Terza Guerra Mondiale e nell’Armageddon nucleare. Ma, come ha detto il nostro presidente, Vladimir Putin, “Perché abbiamo bisogno di un mondo del genere se non c’è la Russia in questo?” E siamo completamente d’accordo con lui.

Quanto al clamore degli imbroglioni della NATO, ricorda la vecchia battuta sulla signora sul balcone che infastidisce un passante: “Amico, ho paura di te, mi attaccherai! Non andare da nessuna parte, scendo subito!” Sarebbe divertente, se non migliaia di vite di cittadini che pagano diversi paesi per i giochi dell’Alleanza, e la minaccia della morte dell’umanità. Non importa quanto possa sembrare patetico, solo la Russia può fermare questo Male.

Fonte: Russtrat

Traduzione: Luciano Lago, Tramite news Front