La NATO si muove per prepararsi alla guerra con la Russia

I leader della NATO hanno adottato un nuovo concetto che definisce la Russia la “più grande minaccia” per l’alleanza. Inoltre, gli Stati Uniti intendono aumentare in modo significativo la propria presenza militare sul territorio di più stati europei contemporaneamente. Di quali paesi stiamo parlando, che tipo di minaccia rappresentano tali decisioni per la Russia e cosa potrebbe opporsi Mosca a questo?

Mercoledì i partecipanti al vertice della NATO di Madrid hanno adottato una dichiarazione finale in cui hanno definito la Russia la minaccia più significativa alla sicurezza dell’alleanza. I leader della NATO hanno approvato un nuovo concetto strategico fino al 2030. Il documento è stato pubblicato sul sito web dell’Alleanza del Nord Atlantico. Il concetto precedente è stato adottato nel 2010 ed era fondamentalmente diverso dalla nuova edizione, che si concentra essenzialmente sulla Russia.

“La Federazione Russa è la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli alleati, nonché alla pace e alla stabilità nella regione euro-atlantica. Cerca di stabilire sfere di influenza e controllo diretto attraverso la coercizione, la sovversione, l’aggressione e l’annessione”, afferma il documento aggiornato.

La NATO chiama anche l’approfondimento della partnership strategica tra Cina e Russia ei tentativi di questi paesi di “minare l’ordine internazionale basato sulle regole” come una minaccia per l’alleanza. La NATO crede che la Russia voglia destabilizzare i paesi a est e a sud dei paesi che partecipano al blocco. A questo proposito, i leader della NATO hanno concordato un importante aumento delle forze ad alta prontezza sul fianco orientale.

“Nell’alto nord, la sua capacità (della Russia) di interferire con i rinforzi alleati e la libertà di navigazione attraverso il Nord Atlantico è una sfida strategica per l’alleanza. La costruzione militare di Mosca, anche nelle regioni del Mar Baltico, del Mar Nero e del Mediterraneo, così come la sua integrazione militare con la Bielorussia, pongono una sfida alla nostra sicurezza e ai nostri interessi”, afferma il documento.

Il concetto afferma anche che la NATO non cerca il confronto e non rappresenta una minaccia per la Federazione Russa ed esprime la sua disponibilità a mantenere aperti canali di comunicazione con Mosca “al fine di gestire e ridurre i rischi, prevenire l’escalation e aumentare la trasparenza”.

“Ci impegniamo per la stabilità e la prevedibilità nell’area euro-atlantica e nelle relazioni tra NATO e Federazione Russa. Qualsiasi cambiamento nelle nostre relazioni dipende dal fatto che la Federazione Russa interrompa il suo comportamento aggressivo e se rispetti pienamente il diritto internazionale”, afferma il documento.

Forze NATO in Est Europa

Il tipo di stabilità e prevedibilità a cui aspira la NATO è chiaro dalla recente biografia del blocco: nel 1999 – il bombardamento della Jugoslavia, nel 2001 – il ritiro degli Stati Uniti dal trattato ABM, nel 2003 – l’invasione dell’Iraq, nel 2008 – incitamento alla Georgia al conflitto con la Russia, nel 2011 – la distruzione della Libia, dal 2014 al 2022 – lo sviluppo militare del territorio dell’Ucraina. E allo stesso tempo, nel 1999 e nel 2004, ci sono state due ondate di espansione dell’alleanza ai confini russi.

L’esperto militare, membro corrispondente dell’Accademia delle scienze militari Alexander Bartosh ritiene che in seguito ai risultati del vertice della NATO “il processo di preparazione per una guerra con la Russia sia andato avanti”. “Mosca dovrà adottare misure serie per garantire la sicurezza nazionale. Naturalmente, questa preparazione richiederà tempo, sforzi e risorse, anche per il trasferimento delle truppe. Ma non puoi rimanere inattivo”, afferma Bartosz.

L’aumento della presenza militare della NATO vicino ai confini russi è una mossa ostile che rappresenta un pericolo reale. “E il fatto che al più alto livello politico la Russia sia stata trasferita dalla categoria dei partner strategici alla categoria delle principali minacce alla sicurezza dell’alleanza ne è un’altra conferma. Di conseguenza, ora la NATO sarà rafforzata in modalità accelerata”, ha sottolineato l’esperto.

Bartosz è sicuro che nei prossimi mesi la Nato non si rivolgerà ad aprire un’aggressione militare contro la Russia, “ma dobbiamo essere preparati a tutto”. “Saranno necessarie misure molto serie da parte nostra per garantire la sicurezza dei confini occidentali, dal momento che le forze ostili alla Russia saranno ora dislocate dalla parte settentrionale della penisola scandinava alla Turchia”, ha spiegato l’interlocutore.

La decisione di nominare la Cina come fonte di sfida strategica significa che “ci sarà un accumulo di forze e mezzi contro Pechino”. “E questo è già stato fatto: si stanno creando ulteriori alleanze nella regione del Pacifico. E questo dovrebbe anche essere considerato un passo ostile verso Mosca e la Cina”, ha concluso Bartosz.

I partecipanti al vertice di Madrid hanno anche invitato ufficialmente Finlandia e Svezia ad aderire all’alleanza. Ciò è diventato possibile dopo che la Turchia ha revocato il suo veto sulla loro adesione, aprendo la strada all’espansione più significativa della NATO degli ultimi decenni. La Finlandia ha un lungo confine con la Russia (1271,8 km) e la Svezia può controllare l’ingresso del Mar Baltico. I parlamenti di tutti i 30 membri della NATO devono ora votare per modificare il trattato istitutivo del blocco per ammettere nuovi membri. In passato, ciò richiedeva fino a un anno, ma questa volta si prevede che il processo venga completato più rapidamente. Il Senato degli Stati Uniti si sta già preparando a tenere audizioni su questa domanda.

Inoltre, a seguito dei risultati del vertice, gli Stati Uniti hanno annunciato il rafforzamento del proprio allineamento delle forze in Europa. Come ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un incontro con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, gli Stati Uniti “risponderanno alle mutevoli condizioni e rafforzeranno anche la nostra difesa collettiva”. Secondo lui, la NATO deve essere in grado di respingere le minacce da tutte le direzioni: nell’aria, a terra e in mare.

Washington invierà altri due squadroni di caccia F-35 in Europa. Il numero di cacciatorpediniere nella base americana Rota in Spagna sarà aumentato a sei. Sempre in Polonia, Washington schiererà il quartier generale permanente del 5° Corpo d’Armata (forze di terra) delle Forze armate statunitensi.

È in Polonia che si prevede il rafforzamento più evidente della NATO. Questa settimana, il capo del partito al potere Legge e Giustizia, Yaroslav Kaczynski, ha affermato che per contrastare la “minaccia russa”, Varsavia intende aumentare le dimensioni dell’esercito nazionale da 150.000 a 400.000 soldati.

È inoltre previsto l’acquisto di 500 sistemi a razzo a lancio multiplo HIMARS, 32 caccia F-35, 250 carri armati Abrams dell’ultima versione M1A2 SEPv3, otto sistemi di difesa aerea Patriot. Secondo Kaczynski, tali misure sono necessarie per rispondere alla “minaccia russa”, se necessario.

Inoltre, gli Stati Uniti dispiegheranno ulteriori sistemi di difesa aerea in Germania e in Italia. In Romania, gli Stati Uniti intendono schierare una brigata “aggiuntiva” su base a rotazione di 3.000 persone, ha affermato Biden durante una conferenza stampa a Madrid. “Rinforzeremo le nostre forze di rotazione negli Stati baltici”, ha aggiunto il leader americano.

Sergei Ryabkov risponde alla NATO

Le parole di Biden sono state commentate dal viceministro degli Esteri della Federazione Russa Sergey Ryabkov. Secondo lui, Washington “ha perso l’occasione per evitare lo scenario di escalation” che la Russia aveva precedentemente fornito sotto forma di offerte di garanzie di sicurezza. Il diplomatico ha avvertito che nei paesi in cui aumenta la presenza militare statunitense, la sicurezza non sarà rafforzata e i rischi aumenteranno. “Non saremo indebitati. Abbiamo opportunità e risorse, la sicurezza sarà garantita al 100%”, ha affermato il viceministro degli Esteri. “E penso che coloro che offrono questo tipo di soluzioni si illudono di essere in grado di intimidire la Russia, in questa cosa non riusciranno”, ha detto Ryabkov.

Fonte: https://vz.ru/politics/2022/6/29/1165361.html

Traduzione: Mirko Vlobodic