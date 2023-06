La NATO si intensifica, Putin riduce la posta in gioco della guerra. L’unico gioco rimasto all’Occidente è la roulette russa

di Martin Jay

La NATO, che usa la parola ‘de-escalation’ in modo così offensivo da essere quasi comico, è costretta ad alzare la posta in Ucraina.

La legge delle conseguenze impreviste può essere contrassegnata da una settimana di gaffe mediatiche in cui le cosiddette figure di spicco della guerra in Ucraina si mettono il piede in bocca e rivelano non solo quanto siano illuse e disinformate sulla crisi, ma anche quanto sia grave per l’occidente.

L’unico gioco in città è l’escalation. Quando le élite occidentali hanno iniziato, avevano tanta paura di inviare missili o carri armati a lungo raggio poiché questa era considerata una provocazione a Putin che poteva avere conseguenze disastrose. Ma oggi, abbiamo superato tutte queste diverse fasi – come un giocatore d’azzardo al tavolo del blackjack il cui unico motivo per recuperare le sue perdite è correre maggiori possibilità con puntate più alte – e ancora, dopo che oltre 120 miliardi di dollari di denaro dei contribuenti statunitensi che non hanno spostato la guerra di un centimetro a vantaggio dell’Ucraina. E così ora non resta che manipolare la determinazione di Putin a rifiutarsi di essere coinvolto nell’escalation, portando effettivamente la guerra al livello successivo. Escalation, sempre maggiore.. La NATO, che usa la parola ‘de-escalation’ in modo così offensivo da essere quasi comico, è costretta ad alzare la posta in Ucraina. E la loro scommessa è semplice. Alziamo la posta puntando sul fatto che Putin non risponda con armi nucleari. E, quindi, ottenere guadagni che sono fondamentalmente artificiali e non potrebbero essere “ottenuti” in nessun altro modo se non con questi sporchi trucchi.

Ma le élite occidentali hanno davvero calcolato correttamente? Sono gli stessi governi NATO e UE/USA che hanno commesso errori su errori, fin dal primo giorno, sulla determinazione della Russia? L’errore di calcolo è davvero tutto ciò che l’Occidente ha fatto con una certa coerenza e quindi è difficile prenderlo sul serio; hanno capito che provocare Putin ancora di più e aspettarsi che rimanga calmo e non abbocchi all’esca sia l’unica formula vincente dopo essere stato in una guerra per 15 mesi che ha esaurito tutte le scorte militari dell’Occidente e si è ritorta contro in modo così spettacolare con le sue decisioni sbagliate – come le sanzioni contro la Russia che toglie letteralmente il cibo di bocca agli europei e lo strappa alle pompe di benzina – che è cosa ridicola.

Si tratta in gran parte solo di ascoltare la tua stessa propaganda e di credere ai tuoi rapporti fottuti. In quale altro modo spiegare la citazione un po’ idiota di Ben Wallace in un giornale britannico che ipotizzava che l’Ucraina stesse finendo le armi… ma che il suo esercito avrebbe preso la Crimea prima della fine dell’anno? Stava solo seguendo un tema di altri in una settimana iniziata con il vile commento di Lindsey Graham sull’uccisione di russi, che stranamente non è stato seguito da un riferimento – nemmeno un riferimento – alle migliaia di soldati e civili ucraini nelle loro tombe, tutto per gli Stati Uniti per illudersi di essere ancora una superpotenza e per coprire gli affari sporchi della famiglia di Joe Biden in Ucraina? Gli ucraini morti per buffoni come Graham non vengono presi nemmeno in considerazione. Non valgono neppure il loro peso in sale sporco. Niente.

L’Occidente non ha fatto altro che sbagliare i calcoli. E calcola male. È tutto ciò che ha fatto in effetti. E ora stiamo assistendo allo stesso con l’ultimo segnale del ministro della Difesa britannico James Cleverly, che presumibilmente ci sta dando un’idea della strategia futura con il suo commento su Kiev che può colpire obiettivi legittimi all’interno della stessa Russia. Non è molto complicato. L’Occidente sta spingendo l’Ucraina a farlo con i suoi missili sperando che Putin non reagisca e colpisca obiettivi in ​​Polonia o addirittura in Germania. La risposta della NATO, quando Ben Wallace sarà il capo della NATO, sarà assurdamente scoraggiata chiedendo al mondo di fingere di essere stupido e continuare ad accettare la premessa che “hey, non siamo noi. Non siamo in guerra con la Russia”. E se la Russia abbocca all’esca, Wallace sarà pronto a balzare e ad alimentare i giornalisti del call center a Bruxelles con “oh guarda cosa ha appena fatto la Russia. Guarda questo atto di aggressione non provocato”.

La gag è divertente quasi quanto il comandante americano di Apocalypse Now che chiama i contadini vietnamiti “fottuti selvaggi” per aver avuto l’audacia di lanciare una bomba a mano in un elicottero americano a terra mentre tutta la sua famiglia viene fatta a pezzi dai soldati americani che spruzzano le loro 50 calorie dall’alto.

Solo che non è uno scherzo. Per quanto tempo può andare avanti questa sciarada? La tempistica è importante quanto l’hardware militare o anche le truppe che sono entrambe molto brevi in ​​Ucraina, un punto che Zelensky ha ammesso. L’unica speranza che abbiamo affinché non scoppi una guerra nucleare mentre ancora una volta l’Occidente lancia i dadi è che Putin abbia la pazienza che Biden perda le elezioni statunitensi, il che è probabile dato il suo stato di demenza e la mancanza di pazienza in America da colletti blu che sono increduli alla matematica di dare 130 miliardi di dollari all’Ucraina mentre la maggior parte degli americani non ha nemmeno l’assistenza sanitaria, per non parlare del lavoro o del cibo in tavola. E poi c’è la cosiddetta offensiva di primavera che è stata spostata nell’offensiva estiva. Se questo si sposta ancora una volta verso l’offensiva autunnale, la mancanza di credibilità del progetto ne risentirà.

Ricorda, tutto ciò che la NATO e le élite occidentali fanno in Ucraina è un gioco, un esperimento, idee e strategie non testate. È tutto un tiro di merda e gli unici vincitori sono la cabala di Zelensky che continua a inviare milioni ai loro conti offshore in BVI mentre gli europei sprofondano sempre di più nei debiti e in condizioni di vita più dure.

Missili Nato contro la Russia

Ovviamente, l’America è la vincitrice assoluta con i paesi dell’UE che ora vengono letteralmente sodomizzati dalle società americane che ripuliscono con nuovi accordi sul gas, le società dell’UE che creano posti di lavoro negli Stati Uniti dopo il trasferimento e accordi militari che battono i record. L’errore di Biden non è cadere sui sacchi di sabbia o addirittura non ricordare un paese che ha visitato nelle ultime settimane, quando gli viene chiesto da un bambino. Il suo errore è non garantire che tali profitti dalla guerra in Ucraina vengano trasferiti agli elettori.

Tutti nella sua cerchia festeggiano il compleanno ogni giorno dell’anno, persino suo figlio degenerato che veniva pagato 250.000 dollari al mese dagli oligarchi ucraini solo per inviare e-mail ai senatori per loro conto già nel 2013. La guerra in Ucraina finisce con l’uscita di Biden dall’incarico. Tutto ciò che Trump o qualsiasi candidato repubblicano deve fare per vincere nel 2024 è dire “Ehi, spenderò 130 miliardi di dollari nel mio primo mandato per la povertà negli Stati Uniti” e porre fine immediatamente alla guerra in Ucraina per garantire una valanga di voti.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago