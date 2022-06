La NATO si impegna in un’aggressione diretta contro la Russia

di Paul Craig Roberts .

In questo articolo scrivo che secondo la dottrina neocon Wolfowitz dell’egemonia americana, “il Cremlino ha due scelte. La Russia può rinunciare alla sua sovranità o la Russia può distruggere l’Occidente. La Russia non ha altra alternativa. Tutto il mondo deve capirlo”. Non sto sostenendo che la Russia distrugga l’Occidente. Sto solo sottolineando che per tre decenni l’Occidente ha confrontato la Russia con questa scelta limitata. Lo stesso Putin se ne è lamentato più volte. Trovo sorprendente che qualsiasi “comunità politica estera” occidentale abbia consentito una politica che mette alle strette una potenza nucleare come la Russia in questo modo. E continua. Ora abbiamo la Lituania che blocca l’accesso russo a una parte della Russia. Questa è una follia.

L’obiettivo di Washington è una guerra più ampia

Come ho scritto molte volte, l’operazione del Cremlino in Ucraina non può essere limitata. Washington non permetterà che sia così. Washington ha già allargato il conflitto e lo sta allargando ulteriormente. I dementi neo-conservatori ebrei che controllano la politica estera degli Stati Uniti hanno convinto la piccola Lituania inerme a violare l’accordo con la Russia per la consegna di Kaliningrad e hanno ricevuto un ultimatum russo. Il portavoce del Dipartimento di Stato di Dopey Ned Price ha definito l’ultimatum “vantarsi“. L’idiota della Casa Bianca dice che Washington sostiene la Lituania. In altre parole, Washington sta incitando a una guerra più ampia.

Il conflitto nel Donbass si è svolto lentamente, poiché è una guerra in mezzo a un popolo russo attaccato all’Ucraina dai governanti sovietici. Le truppe russe stanno combattendo con restrizioni per ridurre al minimo la morte e la distruzione nella regione del Donbass, da dove le forze ucraine vengono cacciate e distrutte. Una guerra più ampia non sarà combattuta tra le popolazioni russe. Il mondo non ha mai visto una tale incoscienza come quella mostrata da Washington e dalla NATO. I democratici squallidi e completamente corrotti hanno un disperato bisogno di una guerra per conquistare gli americani al governo e impedire che i democratici vengano spazzati via dalle elezioni. Nel loro sforzo di aggrapparsi al potere, i Democratici e i media prostituiti stanno espandendo la guerra. È pericoloso oltre ogni immaginazione.

Missili ipersonici russi

È sorprendente che il Cremlino ritenesse che il suo intervento nel Donbass potesse essere limitato. È inspiegabile che il Cremlino sia riuscito a fraintendere l’Occidente dopo un tale netto rifiuto degli sforzi del Cremlino di raggiungere un accordo di sicurezza reciproca con l’Occidente. Apparentemente il Cremlino non ha preso sul serio la Dottrina Wolfowitz. Il Cremlino e i fondamentalisti atlantisti russi devono impararlo a memoria e ripeterlo ogni mattina al risveglio, perché è dottrina operativa. Secondo questa dottrina, il Cremlino ha due scelte. La Russia può rinunciare alla sua sovranità o la Russia può distruggere l’Occidente. La Russia non ha altra alternativa. Il mondo intero deve capirlo .

Ancora una volta pongo la domanda: l’Occidente sta spingendo la Russia troppo oltre? Leggi queste dichiarazioni russe di alto livello e rispondi tu stesso a questa domanda:

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha osservato lunedì che la decisione di Vilnius è stata “senza precedenti” e “una violazione di qualsiasi cosa”. »

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che le azioni “provocatorie” di Vilnius costituiscono una violazione degli obblighi legali internazionali del Paese di consentire il transito di merci tra la Russia e Kaliningrad. Ha detto che la Russia considera la mossa “apertamente ostile” e che se la Lituania non rimuoverà immediatamente queste restrizioni, la Russia si riserva il diritto di “difendere i suoi interessi nazionali”. »

Il capo della commissione russa per la difesa della sovranità statale, Andrey Klimov, ha affermato che la decisione della Lituania è stata un atto di “aggressione diretta” contro Mosca e che se l’UE non avesse messo in gioco il suo stato membro, la Russia avrebbe avuto libero sfogo “risolvere il problema del transito di Kaliningrad creato dalla Lituania con QUALSIASI mezzo a sua scelta”.

Washington e i suoi burattini europei provocano intenzionalmente un conflitto tra Lituania e Russia .

L’atteggiamento dei russi si indurisce

I folli neoconservatori che controllano la politica estera degli Stati Uniti ci stanno portando alla guerra nucleare.

“La Russia non si fiderà mai più dell’Occidente” ( Cremlino )

Non conosco alcun motivo, a parte l’illusione del potere, per cui Washington si aspetti che la Russia e la Cina subordinino la loro sovranità e i loro interessi a Washington. Questa aspettativa totalmente irreale dei neoconservatori porta all’Armageddon.

Il discorso di Putin : Il popolo russo è pronto a fare il proprio dovere e distruggere l’Occidente depravato e malvagio?

Paul Craig Roberts

Fonte: Paul Craig Roberts

Traduzone: Luciano Lago