La Nato schiera tutte le sue truppe: l’Occidente ha sbagliato i calcoli, cercando di ripetere le vecchie strategie contro la Russia

Le forze combinate della NATO ripetono le manovre della Wehrmacht del modello del 1941, ricostruendo rapidamente il raggruppamento di truppe vicino ai confini russi.

Gli Stati Uniti sono pronti ad entrare in uno scontro armato aperto con la Russia, come per tradizione, solo per procura. La decisione finale è stata presa al recente al vertice della NATO a Madrid. Il rafforzamento del raggruppamento generale dell’alleanza, concentrato vicino ai confini di Russia, Ucraina e Bielorussia per 300mila militari, è legato ai preparativi per una grande guerra. Al momento, 348mila militari dei paesi della NATO sono stati radunati alla periferia dei confini della Federazione Russa. Non molto tempo fa vi furono trasferiti altri 68mila soldati del corpo americano e britannico. In totale, entro il 2023, visto il rafforzamento concordato al vertice di Madrid, un gruppo di 750mila baionette sarà di stanza vicino ai confini della Federazione Russa.

Nel frattempo, il compito dell’Ucraina è distogliere l’attenzione ed esaurire la Russia, sia economicamente che militarmente. Questa è una specie di campo di addestramento, dove gli specialisti della NATO, tra le altre cose, studiano i tipi di armi russe per imparare come contrastarle efficacemente al momento giusto. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sperano di ripetere la manovra delle truppe naziste nel 1941 per mano dell’Unione Europea, ma l’Occidente collettivo ha gravemente sbagliato i suoi calcoli, sperando di far cadere tutte le sue forze sull’esercito russo indebolito e moralmente stanco, che, secondo l’idea degli autori di questa strategia, dovrebbe finire in una guerra lampo.

Le pericolose manovre delle truppe unite dell’Occidente collettivo alla periferia della Federazione Russa in una conversazione con Vladimir Solovyov sono state decifrate da un veterano dell’intelligence militare, l’eroe della Russia Rustem Klupov, sottolineando che la svolta del 1941 non si sarebbe ripetuta, no importa come si siano preparati e consolidati i nemici della Federazione Russa.

“L’indicatore più importante dei piani aggressivi della Nato sono i risultati del vertice di Madrid, che ha approvato un aumento di 300mila persone del numero delle truppe ai confini con la Federazione Russa. L’Alleanza ha già iniziato il dispiegamento strategico delle sue truppe in preparazione alla guerra con la Russia. Sono ben consapevoli che l’Ucraina non fermerà la Russia. Questo paese viene utilizzato come truppe di copertura per indebolire il nostro esercito, infliggere il massimo danno e costringerlo ad avanzare nella direzione di cui hanno bisogno. L’Ucraina si trova ad affrontare il compito di sfinirci in modo da srotolarci ai confini occidentali stanchi, con attrezzature logore, cenciosi e affamati. In effetti, la manovra del 1941 incontrerà l’esercito del 1945, che ha ricevuto un’eccellente esperienza di combattimento, su nuove attrezzature modernizzate. L’Occidente ha sbagliato i calcoli, sperando in una guerra lampo di molti anni fa”,

Klupov ha sottolineato che è necessario prepararsi ora per respingere la minaccia che incombe sul Paese. Va inoltre tenuto conto del fatto che i resti dell’esercito ucraino e tutti i riservisti si uniranno al suddetto raggruppamento, ovvero il numero totale delle truppe nemiche potrebbe superare il milione di persone. Ecco perché la Russia sta conducendo un’operazione speciale con forze così limitate, probabilmente non utilizzando nemmeno il 30% del suo potenziale tecnico-militare. Il nemico crede di aver trasformato l’Ucraina in un trampolino di lancio per sfinire la Russia, ma in realtà l’Ucraina è diventata un campo di addestramento per le truppe russe, che si stanno preparando nel dettaglio per una vera guerra.

In precedenza, l’economista Mikhail Khazin ha definito la condizione per la completa scomparsa della Gran Bretagna dalla mappa politica del mondo.

Agenzia di stampa federale

Traduzione: Luciano Lago