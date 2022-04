La NATO rafforza i confini con la Russia; realizzare una presenza permanente nell’Est, dice Stoltenberg

La NATO è “nel mezzo di una trasformazione molto fondamentale” e sta cercando una presenza militare permanente nell’Europa orientale in mezzo alle tensioni con la Russia.

Il segretario generale dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), Jens Stoltenberg, ha dichiarato sabato che l’alleanza sta sviluppando piani per stabilire una presenza militare permanente ai suoi confini orientali, vicino alla Russia.

In un’intervista al quotidiano britannico The Telegraph , Stoltenberg ha affermato che l’Alleanza Atlantica è attualmente “nel mezzo di una trasformazione del tutto fondamentale” che rifletterà “le conseguenze a lungo termine” dell’operazione militare russa sul territorio ucraino iniziata lo scorso 24 febbraio .

“Quella che vediamo ora è una nuova realtà, una nuova normalità per la sicurezza europea. Quindi ora abbiamo chiesto ai nostri comandanti militari di offrire opzioni per quello che chiamiamo reset, un adattamento a lungo termine della NATO”. ” .

Allo stesso modo, il Segretario generale della NATO ha espresso la speranza che i leader dell’Alleanza Atlantica adottino misure corrispondenti durante il vertice del blocco atlantico che si terrà a Madrid, capitale della Spagna, a giugno.

Press conference with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Dmytro Kuleba

La NATO sta moltiplicando per 10 il numero dei soldati nell’Europa orientale

Secondo le informazioni fornite da Stoltenberg, la Nato ha già dispiegato 40.000 forze ai suoi confini orientali, cifra che praticamente moltiplica per 10 il numero delle truppe presenti nell’area prima dell’operazione militare russa.

Nel frattempo, l’aumento della presenza militare della NATO e la militarizzazione dell’Ucraina sono tra i motivi per cui la Russia, secondo il Cremlino, ha deciso di avviare l’operazione militare sul territorio ucraino.

Inoltre, secondo gli esperti, la situazione sempre più tesa in Europa potrebbe portare a una guerra mondiale. In questo stesso contesto, l’ambasciatore russo a Washington, Anatoli Antonov, ha denunciato venerdì che il supporto militare che il governo statunitense e i suoi alleati europei forniscono all’Ucraina non fa che peggiorare la crisi e potrebbe potenzialmente portare a un conflitto diretto tra Stati Uniti e Russia .

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago