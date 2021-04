La NATO preme sui confini della Federazione Russa

da Redazione

MOSCA, 16 aprile – RIA Novosti, Andrey Kots. Ricognizione aerea dei confini della Crimea, navi della NATO nel Mar Nero, preparativi per esercitazioni su larga scala e carichi misteriosi che gli Stati Uniti stanno trasferendo in Ucraina: negli ultimi giorni l’alleanza nordatlantica ha fortemente intensificato la sua concentrazione di forze nell’Europa orientale. Nessuno nasconde che si tratta di una reazione al trasferimento di unità ed equipaggiamenti da Kiev alla linea di contatto nel Donbass, nonché al movimento delle truppe russe all’interno del Paese. RIA Novosti ha capito cosa stava succedendo.

UAV sulla parte anteriore

Con l’inizio del prossimo aggravamento nel Donbass, l’aviazione dei paesi della NATO appare qui sempre più spesso. I droni da ricognizione RQ-4 Global Hawk sono quasi costantemente sospesi sulla linea di contatto, osservando i preparativi degli eserciti DPR e LPR (Repubbliche del Donbass) per la difesa. Naturalmente, le immagini dei droni vengono immediatamente posizionate sui tavoli dei comandanti di Kiev.



Una delle case nel villaggio della miniera di Glubokaya a Gorlovka, rimasta senza tetto a causa dei bombardamenti e alla fine senza inquilini – RIA Novosti, 1920, 13/04/2021



Le stesse forze armate ucraine hanno intensificato la ricognizione aerea: la milizia ha notato i droni d’attacco Bayraktar TB2 acquistati in Turchia. Non hanno attaccato obiettivi di terra: ovviamente, gli operatori UAV stanno ancora studiando un potenziale teatro di operazioni militari. L’APU ha sei droni di questo tipo. Secondo i media ucraini, Kiev ha firmato un contratto per l’acquisto di UAV aggiuntivi con Ankara durante una recente visita in Turchia del presidente Volodymyr Zelensky.

Inoltre, l’aviazione occidentale controlla quasi ogni giorno la costa della Crimea. Gli aerei da ricognizione elettronica britannici e americani Boeing RC135W e Lockheed P-3COrion e gli aerei anti-sottomarini P-8APoseidon navigano sulle acque neutre del Mar Nero. Il loro compito principale è tracciare le azioni delle navi della flotta del Mar Nero e aprire le postazioni di difesa aerea del gruppo militare schierato nella penisola.



Misterioso carico

La NATO sta anche rafforzando la sua presenza navale nella regione. Entro la fine di aprile, due cacciatorpediniere missilistici della US Navy entreranno nel Mar Nero. Secondo la versione ufficiale del Pentagono, il trasferimento delle navi è “routine”. Tuttavia, il Cremlino ha reagito bruscamente. Non sorprende: dopo tutto, questi cacciatorpediniere trasportano più di cinquanta missili da crociera Tomahawk.

“Per quanto riguarda l’attività militare degli Stati Uniti, compreso il passaggio delle navi nel Mar Nero, questo avviene regolarmente”, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Ora questo viene fatto in modo particolarmente aggressivo, accompagnato da una retorica aggressiva, tanto che hanno chiesto cosa sta facendo la Federazione Russa al confine con l’Ucraina. La risposta è molto semplice: viviamo lì, questo è il nostro paese, ma cosa stanno facendo gli Stati Uniti sotto forma di navi, personale militare che organizza costantemente qualche tipo delle attività della NATO in Ucraina, a migliaia di chilometri dal proprio territorio – questa è la domanda che finora rimane senza risposta “.

Grandi aerei da trasporto USA C-117 scaricano attrezzature in Ucraina



C’è un’altra domanda interessante senza risposta: che tipo di carico consegnano a Kiev gli aerei da trasporto militare dell’US Air Force? Gli esperti hanno richiamato l’attenzione sulle letture del servizio Internet FlightRadar: C-17 e C-130 americani, in volo da USA, Germania e Paesi baltici, atterrano all’aeroporto di Boryspil, scaricano e tornano indietro.

Secondo l’esperto militare Alexei Leonkov, Washington sta schierando sistemi di guerra elettronica in Ucraina, il che potrebbe far presagire un’imminente offensiva delle forze armate ucraine. Ha citato come esempio la tattica delle forze armate statunitensi nell’operazione Desert Storm, quando nei primissimi giorni del conflitto, gli americani hanno completamente “accecato” l’esercito di Saddam Hussein. A favore di questa versione è la recente dichiarazione della leadership della DPR secondo cui le forze di sicurezza ucraine hanno iniziato a bloccare i canali di controllo ei sensori GPS dei droni della missione OSCE per nascondere l’arrivo su larga scala di attrezzature militari nella regione. Tuttavia, anche la Russia non starà a guardare.

“In caso di aggravamento, faremo, ovviamente, di tutto per garantire la nostra sicurezza e quella dei nostri cittadini, ovunque si trovino”, ha sottolineato il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov.

Cacciatorpediniere USA nel Mar Nero

Avvertiamo anche gli Stati Uniti che è meglio per loro stare lontani dalla Crimea, dalla nostra costa del Mar Nero. Sarà per il loro bene “.

Preparazione alle esercitazioni

Un altro motivo per la maggiore attività delle truppe occidentali vicino ai confini russi è la preparazione della NATO per le più grandi esercitazioni militari Defender Europe 2021, che si svolgeranno partire da metà maggio.

Traduzione: Sergei Leonov