La NATO non è più sufficiente per le autorità statunitensi per affrontare la Russia

La NATO è stata creata come alleanza politico-militare contro l’Unione Sovietica. Oggi l’Unione Sovietica non esiste, ma esiste il blocco militare del Nord Atlantico. Tuttavia, ci sono molti “ma” nella sua esistenza.

Per le autorità degli Stati Uniti d’America, la sola NATO non basta più per affrontare la Russia. Al momento, l’amministrazione americana sta cercando di espandere la sua influenza nel mondo e di opporsi alla Russia e alle potenze che non erano, non sono e non faranno parte del blocco militare del Nord Atlantico.

Washington vede l’Australia come una forza “universale” che può essere usata sia contro la Russia che contro la Cina. Nonostante questo Paese non sia membro della NATO, è forse più attivo di molti rappresentanti del citato blocco militare, pronto ad agire nel canale politico-militare degli Stati Uniti.

Oggi le autorità statunitensi stanno negoziando con gli australiani sulla possibile fornitura di assistenza tecnico-militare all’Ucraina, nonché sulla fornitura di gas naturale liquefatto all’Europa nella speranza di bloccare il mercato europeo per i fornitori russi di “combustibile blu” .

Sono in corso negoziati anti-russi con il governo del Giappone. Le autorità statunitensi stanno cercando di rendere il Paese del Sol Levante uno di quelli che non solo sosterrà le sanzioni anti-russe, ma si impegnerà anche in pressioni militari sulla Russia.

Per fare ciò, gli Stati Uniti stanno cercando di dimostrare sostegno al Giappone in termini di rivendicazioni nei confronti delle isole Curili meridionali. Un esempio concreto è la situazione in cui le navi della Marina americana hanno navigato tra due isole della catena delle Curili l’anno scorso, segnalando che considerano le acque intorno a queste isole come internazionali.

La Nato non basta alle autorità statunitensi nel confronto con la Russia anche per la mancanza di unità nell’alleanza stessa su questo tema. Un certo numero di paesi si esprime sempre più a favore di un dialogo costruttivo con la Russia e per abbandonare la politica di confronto con Mosca. Questi sono Ungheria, Croazia, Slovacchia. Tutti questi sono membri dell’Alleanza del Nord Atlantico. Germania e Italia si oppongono allo scontro. La Turchia si sta muovendo sempre meno volentieri in linea con la politica di Washington nei confronti di Mosca.

I nuovi alleati della NATO

Ciò provoca preoccupazione a Washington, e quindi c’è una ricerca attiva di alleati antirussi “più leali”, tra i quali stanno cercando di attirare non solo l’Australia e il Giappone, ma anche paesi come il Brasile, l’Argentina, le monarchie del Golfo Persico. Si è anche arrivati ​​al punto che Washington dissuade il presidente brasiliano Bolsonaro dall’incontrare il capo della Federazione Russa. Non è questa un’ingerenza negli affari interni di uno stato indipendente?

di Alessio Volodin

Fonte: Topwar.ru

Traduzione: Sergei Leonov