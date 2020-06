La NATO in difficoltà tenta di emergere confrontandosi con la Cina

di Brian Cloughley



L’8 giugno Jens Stoltenberg, il segretario generale della alleanza militare USA-NATO, ha tenuto un discorso nella nuova sede quartiere generale della NATO da miliardi di dollari a Bruxelles. È stata seguita da una selezione di domande impercettibili, ma nonostante la banale prevedibilità delle dichiarazioni di Stoltenberg e la cordiale educazione delle domande, quest sono state abbastanza per indicare che la NATO è ancora alla ricerca di nemici per tentare di giustificare la sua continua esistenza traballante .

Una novità nell’elenco di Stoltenberg è rappresentata dalla Cina, che è molto lontana dal Nord Atlantico. È stato riferito che questo ha dichiarato che “l’ascesa della Cina sta sostanzialmente spostando l’equilibrio globale del potere, riscaldando la corsa alla supremazia economica e tecnologica, moltiplicando le minacce per le società aperte e le libertà individuali e aumentando la concorrenza sui nostri valori e il nostro modo di vita.” Stoltenberg vuole che la NATO sia coinvolta con gli Stati Uniti nel confronto con la Cina che ha una popolazione di 1,4 miliardi, il confine terrestre più lungo del mondo (22.117 km) e una costa di 14.500 km (la costa degli Stati Uniti è di 19.924 km), i cui enormi numeri sono ampia giustificazione per il mantenimento di una grande forza di difesa.

Tuttavia il segretario NATO si è lamentato del fatto che la Cina “ha già il secondo più grande budget per la difesa. Stanno investendo molto nelle moderne capacità militari, inclusi i missili che possono raggiungere tutti i paesi alleati della NATO. Si stanno avvicinando a noi nel cyberspazio. Li vediamo nell’Artico, in Africa. Li vediamo investire nella nostra infrastruttura critica. E stanno lavorando sempre di più insieme alla Russia. Tutto ciò ha conseguenze di sicurezza per gli alleati della NATO. E quindi, dobbiamo essere in grado di rispondere a quella minaccia, di affrontarla. “

Questa affermazione non è del tutto coerente con il trattato del Nord Atlantico, che è preciso qunado afferma che i membri dell’alleanza militare “si impegnano, come stabilito nella Carta delle Nazioni Unite, a risolvere qualsiasi disputa internazionale in cui possano essere coinvolti con mezzi pacifici in modo tale che la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali non lo siano in via di estinzione e di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall’uso della forza in qualsiasi modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite “.

Eppure Stoltenberg, con la guida energica di Washington, sta minacciando un “approccio globale” contro la Cina. Il fatto che la Russia e la Cina stiano “lavorando sempre più insieme” è un fattore importante nella giustificazione di Stoltenberg per sollevare lo scontro, e Washington approva a fondo le misure che potrebbero interrompere la cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa tra Pechino e Mosca.

Nel maggio 2020 i membri del Comitato dei servizi armati del Senato degli Stati Uniti hanno proposto una “Pacific Deterrence Initiative” da miliardi di dollari, intesa ad espandere lo spiegamento militare americano in Asia e “inviare un segnale forte al Partito comunista cinese che il popolo americano si è impegnato a difendere gli interessi statunitensi in l’Indo-Pacifico. ” Poi, all’inizio di giugno, il senatore Tom Cotton (colui che desidera usare soldati armati per reprimere i manifestanti nel suo paese) ha presentatolegislazione intitolata “Forgiare la resistenza operativa all’espansione cinese (FORCE)” con un prezzo da molti miliardi di dollari.

Questa ha lo scopo di “aiutare a contrastare il principale obiettivo geopolitico del Partito Comunista Cinese [di] spingere gli Stati Uniti fuori dal Pacifico occidentale [e] raggiungere l’unificazione dello stretto attraverso Taiwan con la forza militare”.

Non sorprende che Stoltenberg sia balzato sul carro delal campagna anti-cinese, ma il suo riferimento al fatto che il bilancio della difesa di Pechino sia il secondo più grande al mondo è alquanto fuorviante. Ha sottolineato che i paesi della NATO “rappresentano 30 membri, vicini a un miliardo di persone”, ma non hanno menzionato il fatto che le spese militari di tutti questi paesi sono ammontate a oltre 1 trilione di dollari (1.036.077.000.000 di USD) nel 2019 mentre le spese della Cina sono state di $ 261 miliardi. Gli Stati Uniti da soli hanno speso $ 732 miliardi in modo impressionante, indicando che il resto della NATO ha sborsato $ 471 miliardi, che è decisamente più dell’esborso cinese.

Come ha annunciato Stoltenbergil 29 novembre 2019, i membri della NATO “stanno anche investendo miliardi di più in nuove capacità e contribuendo allo spiegamento della NATO in tutto il mondo. Quindi siamo sulla strada giusta ma non possiamo essere compiacenti. Dobbiamo mantenere lo slancio. “

Poi c’è la questione delle armi nucleari. Secondo la Arms Control Association, gli Stati Uniti (che stanno modificando i loro caccia multiruolo F-15E Strike Eagle per consegnare bombe a gravità nucleare B61-12) hanno “1.365 testate nucleari strategiche dispiegate su 656 missili balistici intercontinentali, missili balistici lanciati da sottomarini e bombardieri strategici. ” Per quanto riguarda direttamente la NATO, gli Stati Uniti hanno dispiegato circa 150 bombe a gravità nucleare B-61 in sei basi NATO in cinque paesi europei: Aviano e Ghedi in Italia; Büchel in Germania; Incirlik in Turchia; Kleine Brogel in Belgio; e Volkel nei Paesi Bassi. Questi si aggiungono alle 300 armi nucleari di Francia e alle 200 britanniche.

La Cina ha circa 290 armi nucleari, quindi in nessun modo l’immaginazione potrebbe essere descritta come un espansionista nucleare o una minaccia globale. In effetti il ​​motivo per cui la Cina ha avviato un programma di armi nucleari negli anni Cinquanta era la minaccia nucleare degli Stati Uniti, come enunciato dal comandante di Strategic Air Command, il generale, quasi psicotico, Curtis LeMay, a cui era stato chiesto cosa fare se la tregua nella guerra di Corea si sarebbe guastata a causa dell’azione militare cinese e rispose: “Non ci sono obiettivi aerei strategici adatti in Corea. Tuttavia, lascerei cadere alcune bombe in posti adeguati come la Cina, la Manciuria e la Russia sud-orientale. ” Questa minaccia fece suonare i campanelli d’allarme a Pechino (e Mosca) – e da allora hanno continuato a essere in allarme.

Oltre al sorvolo del Mar Cinese Meridionale da parte dei bombardieri nucleari USAF e manovre aggressive da parte di cacciatorpediniere armate con missili della Marina degli Stati Uniti volte a provocare reazioni da parte della Cina in quella regione, il Pentagono gestisce il Gruppo Strike di Ronald Reagan (CVN 76) nel acque vicino alle Filippine e CVN 71, l’USS Ronald Reagan, si sta preparando a salpare da Guam.

Il comandante della flotta del Pacifico degli Stati Uniti ha annunciato l’8 giugno che la USS Nimitz (CVN 68) e il suo Strike Group avevano lasciato San Diego “a sostegno delle operazioni globali di sicurezza marittima”, ma non vi sono segreti sul suo impegno operativo, come il 12 Giugno, il direttore delle operazioni dell’Indo-Pacific Command, ammiraglio Stephen Koehler, ha detto ad Associated Press che “I vettori e i gruppi di attacco delle portaerei scritti in grande sono simboli fenomenali della potenza navale americana. Sono davvero entusiasta che al momento ne abbiamo tre. “

L’immagine è quella del crescente accerchiamento militare statunitense della Cina, combinato con la pressione economica che riesce a sopportare per indebolire il suo governo.

Mentre la NATO di Stoltenberg è ansiosa di unirsi a questa campagna per giustificare la sua continua esistenza, il suo contributo sarebbe insignificante al punto di assurdità. Stoltenberg afferma che “la NATO non vede la Cina come un nuovo nemico o un avversario”, ma vuole che l’alleanza “affronti le conseguenze sulla sicurezza dell’ascesa della Cina” unendosi alle buffonate del Pentagono.

La NATO è un disastro e non ha ottenuto nulla nel suo dispiegamento militare in Iraq e Afghanistan. Per Stoltenberg affermare che il suo coinvolgimento nella guerra in Afghanistan ha permesso “agli afgani di combattere il terrorismo, di stabilizzare il proprio paese” è assurdo e fuori della realtà. Il mondo nel suo insieme trarrebbe beneficio se la NATO si sciogliesse in silenzio.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Sergei Leonov