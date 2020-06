La NATO implode lentamente perché manca un nemico credibile: le persone serie in Francia e Germania sanno che la Russia non è una vera minaccia

da Redazione





Sapete che la NATO è sconvolta quando persino il capo dei capi del Consiglio Atlantico si rende conto che il gioco è finito. Ora è molto chiaro che l’obiettivo principale degli Stati Uniti d’America sta cambiando verso l’Asia e l’Europa sta diventando sempre più irrilevante per Washington.

Le preoccupazioni del Consiglio Atlantico sono comprensibili. Dopotutto, il gruppo di esperti ha visto aumentare le proprie entrate annuali da $ 2 a $ 21 milioni tra il 2006 e il 2016 in seguito all’espansione della NATO in Europa orientale. Ora sta sicuramente accumulando molta più risorse.

Il principale motore del successo del gruppo di pressione finanziaria è stato un buon momento. L’establishment americano aveva deciso di ripristinare Mosca come “principale nemico” nell’era post-Osama e Saddam, e l’abile messaggio anti-russo della squadra filo-NATO era utile. Ha coltivato anche dozzine di “compagni” di alto profilo, uniti dalla loro ostilità a tutto quello che era russo, e rapidamente è salito sul carro della “disinformazione”. In effetti, ha finito per fornire censori a Facebook durante l’apice dell’inganno “Trump-Russia”.

Ma ora i bei tempi sono finiti. La Cina è la nuova noce di cocco a Washington e la Russia sta diventando una vecchia notizia. La narrazione si è esaurita.

Il Partito Democratico è passato dal menzionare la Russia senza sosta al solo parlarne. Nel frattempo, Emmanuel Macron sta cercando di convincere Mosca a “tornare” in Europa, e Angela Merkel, il cancelliere tedesco “Atlantico”, è entrata nel suo periodo di magra.

Nuovi spaventapasseri

Colonizzazione dell’Ucraina da parte della NATO sotto le sembianze dell’associazione in partnerschip .

Inoltre, anche l’Europa dell’Est non è unita nel credere che la Russia sia la grande lupo cattivo. Il presidente polacco è più interessato a combattere con la comunità LGBT (crede che la loro ideologia sia “peggiore del comunismo”) e lo scorso venerdì Viktor Orban dell’Ungheria ha affermato che il suo “governo attribuisce un’importanza speciale alle relazioni con la Russia”.

Chiaramente, l’ansimare della NATO si sta esaurendo. A questo punto, le uniche persone che hanno davvero investito nel suo successo sono le sue migliaia di dipendenti e l’industria delle armi. Naturalmente, come riportato dal New York Times nel 1998, il principale motore di tutto quello che era l’espansione della NATO è stato il poter offrire “ai produttori di armi [americani] un nuovo mercato estremamente redditizio”. Tuttavia, non piangere per loro, perché la Cina è un cattivo molto più sostanza, dal punto di vista finanziario.

Il Consiglio Atlantico è pienamente consapevole e ovviamente spaventato di ciò che significa per il suo risultato finale. Lo sappiamo perché il suo amministratore delegato e presidente Fred Kempe hanno sostanzialmente ammesso il punto in un articolo pubblicato domenica. Kempe ha parlato di “scomposizione transatlantica” e di “democrazia, mercati aperti e diritti individuali”.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg

“Il danno [derivante da una diminuita influenza degli Stati Uniti] sarebbe di vasta portata per gli interessi globali degli Stati Uniti, per l’unità e l’influenza europea e per la più grande comunità di democrazie e economie di mercato aperte che il mondo ha conosciuto “, scrisse Kempe.

Il vecchio slogan”La NATO estende la democrazia” è al di là della parodia in questo momento. Perfino “Freedom House”, una ONG di “cambio di regime” finanziata dal governo degli Stati Uniti, ammette che cinque dei 30 membri della NATO non sono democrazie: Albania, Ungheria, Montenegro, Macedonia e Turchia. Ma non preoccuparti perché chiunque abbia un mezzo cervello sa che la NATO sta proiettando il potere geopolitico americano, non “valori”.

Fine della strada

L’affermazione principale di Kempe riguarda qualcosa chiamata “NATO 2030”, progettato per “garantire che, finché l’alleanza rimane militarmente forte, viene rafforzata politicamente e globalmente per garantire la sua rilevanza per una Cina più assertiva e una pandemia globale”. Aggiunge che “senza tali sforzi, la rilevanza della NATO potrebbe retrocedere più rapidamente di quanto i suoi difensori capiscano”.

Quando si legge il pezzo, una cosa è molto chiara: Kempe sa che il gioco è finito. Sfortunatamente, per il Consiglio Atlantico, il treno della propaganda si sta esaurendo.

Ecco perché: nessuno a Berlino, Roma o Parigi che ha influenza politica crede che la Russia sia una vera minaccia. Anche gli inglesi lo sanno, ma la loro dipendenza da Washington significa che non possono parlare liberamente. Gli ungheresi sono pienamente consapevoli, così come gli italiani, i croati, i turchi, i greci e altri. Gli unici membri della NATO con remotamente sincere preoccupazioni su Mosca sono i tre stati baltici: Estonia, Lettonia e Lituania.

Manifestazione contro la NATO

Dato il loro attuale tasso di spopolamento, hanno preoccupazioni più urgenti della Russia da affrontare. La Lituania, ad esempio, ha perso il 24 percento della sua popolazione dal 1991, passando da 3,6 milioni a soli 2,7 milioni. Coloro che se ne sono andati includono i migliori e i più brillanti.

La realtà è che la Russia non è abbastanza forte per essere un grande pericolo per il resto dell’Europa. Non è l’URSS, non ha un’ideologia competitiva e non è più in grado di reclutare milioni di uomini e mandarli ad occupare altri paesi. Il comunismo è scomparso da tempo e molti giovani russi oggi hanno mutui, imprese e prestiti automobilistici. Non possono lasciarli indietro per andare al posto di guardia a Praga per alcuni anni.

L’anno scorso, la spesa militare totale dei 29 stati membri della NATO è stata di $ 1.035 trilioni, mentre la Russia ha speso $ 65 miliardi. Questo è più di 15 volte in meno. La Cina ha più senso come un competitor e controparte degli Stati Uniti.

Chi può credere ancora nella minaccia russa?

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago