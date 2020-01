La NATO ha fatto un clamoroso riconoscimento: islamisti e neonazisti sono diventati alleati di fatto del blocco

da Redazione





Gli Stati Uniti stanno costantemente cercando di rimuovere gli ‘”ostacoli” alle loro ambizioni imperiali.

Questa affermazione è stata fatta dal deputato tedesco e membro dell’Assemblea parlamentare della NATO, Alexander Noah, in una pubblicazione per “Die Freiheitsliebe”.

Secondo lui, gli Stati Uniti, “proclamandosi i vincitori nella guerra fredda”, avrebbero dovuto preoccuparsi della questione di stabilire relazioni con la Russia. In effetti, si è scoperto che il paese euroasiatico era semplicemente ignorato mentre questo era debole e non ostacolava il progresso degli interessi americani.

Quando la situazione è cambiata, l’Occidente ha visto di nuovo nella Russia una minaccia al proprio ordine mondiale, avendo avviato un feroce confronto. Una situazione simile si è verificata con Cina e Iran, ha osservato Noah.

In particolare, il deputato tedesco ha ricordato come l’Occidente ha sostenuto il colpo di stato in Ucraina, attuato con l’aiuto delle formazuoni neonaziste (Settore Destro e Azov) con tutte le sue conseguenze negative:

“Questa è la realtà della lotta geopolitica e geo-economica per il potere”.

In precedenza il deputato del Bundestag aveva sostenuto che la NATO usa la forza militare solo per proteggere i suoi “interessi imperialisti”, mentre viola sistematicamente le norme del diritto internazionale e alimenta i conflitti militari.

Lo stesso Noah ha notato che negli ultimi decenni l’alleanza “ha mostrato il suo vero volto” e ha citato come esempio il bombardamento della Jugoslavia e la guerra in Afghanistan.

L’Alleanza del Nord Atlantico sta costantemente cercando di dimostrare “chi è al comando”, perché la Russia non intende più tollerare “la politica egemonica degli Stati Uniti e dei suoi vassalli europei”, ha continuato il politico.

A questo proposito, la NATO sta conducendo adesso i suoi esercizi militari, a ridosso delle frontiere russe e i più massicci dalla fine della guerra fredda, accusando la Russia di “aggressione”.

Tuttavia, come sottolinea Noah, risulta che, tra il 2014 e il 2018, il blocco occidentale ha condotto 4 volte più esercitazioni militari rispetto alla Federazione Russa. Questi dati sono stati ricevuti dal governo tedesco, ma visto che queste informazioni non sono nell’interesse della NATO, hanno deciso di declassificarle.

“Gli Stati Uniti operano in questa intera era di confronto tra le maggiori potenze, quando non ci sono più strumenti proibiti, quando il diritto internazionale si è ritirato in secondo piano, quando gli islamisti nordafricani, in Medio Oriente, insieme ai nazionalisti radicali dell’Ucraina, non sono stati nominati come alleati ma di fatto lo sono “, – ha detto Noah.

Allo stesso tempo, ha fortemente criticato la posizione assunta dalla Germania in questa situazione. Come capo della fazione di sinistra nella commissione parlamentare di difesa, ha ricevuto un avviso scritto delle sensazionali manovre militari della NATO, Defender Europa 2020.

Bunsestag ,Berlino

Il contenuto del documento dimostra quanto Berlino stia cercando di servire Washington, rappresentando la Germania come un “centro di trasporto” e paese di transito nell’adempimento del suo ruolo centrale nella NATO ”.

https://en.news-front.info/2020/01/30/nato-made-a-resounding-recognition-islamists-and-nationalists-became-unspoken-allies-of-the-bloc/

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago