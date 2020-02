La NATO e la UE si schierano con il turco Erdogan patrocinatore dei terroristi

da Redazione

di Luciano Lago

Come si è visto nella riunione della NATO presieduta dal segretario generale Stoltenberg, la NATO ha scelto di schierarsi a difesa del turco Erdogan e dei gruppi terroristi Al Nusra, ISIS, Tharir al-Sham, armati, riforniti e sostenuti dall’esercito di Ankara.

Abbandonati quindi al loro destino i combattenti curdi, che in un primo tempo erano stati sponsorizzati dagli USA, dalla NATO e dagli Stati occidentali, secondo la consuetudine statunitense dell'”usa e getta” quando non ti servono più.

Adesso la NATO pensa di utilizzare i turchi ed i loro gruppi terroristi favoriti per abbattere il regime di Bashar al-Assad in Siria e per contrastare la Russia che sostiene quel paese.

Nel farneticante comunicato della NATO si è fatto persino riferimento al “diritto internazionale”, come che non sia la Turchia ad aggredire la Siria ed a pretendere di annettersi la provincia siriana di Idlib, come che non siano gli USA che occupano illegalmente la zona del territorio siriano dove sono i pozzi petroliferi con la chiara intenzione di saccheggiare le risorse del paese arabo, già stremato da 9 anni di guerra e di sanzioni occidentali.

Nessun accenno all’aggressione terroristica contro la Siria ed il popolo siriano che ha dovuto subire le atrocità dei tagliagiole armati e sostenuti dagli USA, dall’Arabia Saudita e dalla Turchia. Nessun diritto riconosciuto ai siriani dalla NATO di potersi difendere ma ha prevalso il cinico opportunismo di saltare sul carro turco per contrastare gli eterni nemici, il regime di Assad e la Russia di Putin.

Una scelta che l’Europa dovrà presto pagare cara con l’afflusso incontrollato di profughi e di terroristi travestiti da profughi che arriveranno nei paesi europei. Cosa non farebbe il solerte segretario della NATO Stoltenberg per compiacere i suoi padroni USA.

Erdogan si gioca la carta dei profughi per fare pressione sulla UE



La Turchia aprirà il suo confine sud-occidentale con la Siria per 72 ore per consentire ai siriani di fuggire dal libero passaggio delle forze filo-governative in Europa , secondo fonti ufficiali turche.

La decisione è arrivata dopo una riunione di sicurezza presieduta dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara giovedì scorso dopo che 33 soldati turchi sono stati uccisi nella provincia siriana di Idlib. Un alto funzionario turco ha detto giovedì che i rifugiati siriani diretti verso l'Europa non sarebbero stati fermati né a terra né via mare .

L’Unione europea sta minimizzando il fatto che folle di rifugiati siriani sono già state viste in rotta verso la Grecia attraverso i confini terrestri e il Mar Egeo.

Gli autobus a Istanbul sono stati girati per il trasporto di rifugiati e migranti ai confini bulgaro e greci.

Nel frattempo la Bulgaria e la Grecia hanno inviato rinforzi militari ai confini per fronteggiare la nuova invasione provocata dal turco.

Migranti alle porte di Macedonia e Grecia



Messaggio urgente: Avvisate Matteo Salvini che il suo amico favorito Donald Trump è alleato con il turco Erdogan e ci spedisce ondate di profughi e migranti in Europa. Questo farà “la gioia” dei partiti filoatlantisti della destra italiana, sempre schierati con il padrone USA comunque sia , anche quando questo risulta alleato dei gruppi terroristi jihadisti che gli sono utili.

Fonti: South Front -Al Masdar News