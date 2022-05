La NATO e la tentazione di estendere il conflitto ucraino

di Karine Bechet -Golovko .

La retorica politico-mediatica diffusa dalle onde radio occidentali ricorda inequivocabilmente l’isteria organizzata prima dell’invasione dell’Iraq. La domanda non sarebbe se, ma quando Putin potrebbe presumibilmente utilizzare armi nucleari. Ciò giustificherebbe quindi “l’azione preventiva” delle forze atlantistiche. Questo accade in parallelo all’aumento di potenza del discorso, osserviamo anche un’intensificazione dell’attività militare.

Tale pericoloso cocktail serve gli interessi di coloro sul cui territorio questo conflitto non avrà luogo.

Non passa giorno senza che i media francesi ci parlino del rischio di una guerra nucleare… ovviamente lanciata dalla Russia. Alcune illustrazioni fuori servizio:

La manovra è grezza, ma il tempo non è più senza fine. Le popolazioni, che non sono ancora uscite dallo stato di shock post-covid, alcune delle quali ancora si trovano in questo, non devono porsi domande, devono sentire un pericolo imminente e vitale – proveniente dalla Russia, contro la quale la Nato le proteggerà . Devono rimanere nella fase della reazione emotiva, in cui sono stati confinati per più di due anni.

In questo contesto, la fornitura costante di armi sempre più pesanti all’Ucraina da parte dei paesi atlantisti è “legittimata”, o almeno deve esserlo. Solo i “nemici” oi codardi possono ancora alzare le sopracciglia. Da parte sua, la Russia ricorda che qualsiasi paese che fornisca armi diventa potenzialmente parte del conflitto.

Mentre inizia a prendere di mira le scorte di armi appena fornite, i meccanismi di fornitura non sono mirati e continuano a funzionare, perché attaccare direttamente i paesi fornitori è un passo che porta a un’estensione del conflitto, per questo non solo la Russia esita a farlo.

Al di là del discorso, sul terreno la tensione continua a salire. Vediamo i tentativi e la tentazione appena celata di aprire nuovi fronti. In Transnistria la situazione si sta deteriorando e molti paesi, tra cui la Francia, chiedono ai propri cittadini di andarsene immediatamente. Sul suolo russo le esplosioni sono diventate quotidiane, anche se fortunatamente con poche conseguenze umane e materiali, ma sono diventate una norma per le regioni di confine, cosa che non si adatta al discorso della quasi ottenuta smilitarizzazione dell’Ucraina.

Donetsk è ancora sotto tiro, nulla è cambiato. Strani incendi si verificano, ad esempio, nella centrale elettrica di Sakhaline, vicino al Giappone e alle basi americane, quando il Giappone riprende una retorica aggressiva. Sono state formulate minacce contro Kaliningrad e non è escluso nemmeno il fronte bielorusso, più complicato per l’Occidente. Per non parlare dell’imminente ingresso della Finlandia nella NATO e quindi del dispiegamento di nuove basi ai confini russi.

La NATO , inoltre, ha dispiegato una delle più grandi esercitazioni militari dalla fine della Guerra Fredda, il che giustifica il rafforzamento sia della sua presenza militare in Europa, sia dell’attività militare sul suolo europeo – trattandosi di sole esercitazioni, con veri soldati e armi vere:

“La campagna di formazione si sta svolgendo in diverse operazioni in tutta l’Europa dell’Est, alcune delle quali già avviate. A partire da questa settimana, un contingente di soldati britannici è stato dispiegato in Finlandia, dove devono essere svolte esercitazioni congiunte poiché il confine condiviso con la Russia rappresenta una minaccia di aggressione. A maggio, 18.000 soldati della NATO prendono parte all’esercitazione Hedgehog (“riccio”) al confine tra Estonia e Lettonia. Allo stesso tempo, è in corso l’Operazione Defender, che coinvolge le truppe di dodici paesi partner in Polonia, paese in guerra confinante con l’Ucraina. Infine, questa settimana è iniziata anche l’esercitazione Swift Response, che ha mobilitato 4.500 soldati, di cui 2.500 britannici, nella Macedonia del Nord. »

Per tutto il mese di maggio le esercitazioni in Polonia saranno estremamente intense . Con un conflitto aperto nella regione, questi “esercizi” sollevano molte domande sul loro vero scopo.

Dal canto suo, la Bielorussia annuncia una verifica della reattività delle proprie forze armate, la cui intensità aumenterà gradualmente, coinvolgendo sia l’esercito che l’aviazione. La data di fine di queste esercitazioni non è specificata, ma dovrebbero consentire di verificare il potenziale dell’esercito bielorusso in caso di aggressione.

Le forze così come le volontà vengono messe alla prova e la tentazione di alcune forze sembra molto grande di spingere il conflitto oltre i suoi attuali confini.

Karine Bechet Golovko

Fonte: Russie Politics

Traduzione: Gerard Trousson