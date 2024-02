La NATO e la grande guerra delle élite

di Markku Siira

Poiché la guerra in Ucraina non costituisce un’emergenza sufficiente per le esigenze della cabala della banca centrale, è già stata lanciata una nuova operazione psicologica per preparare mentalmente i cittadini europei alla “grande guerra della NATO”. Olli Rehn, il rappresentante finlandese della Banca dei regolamenti internazionali, avrà già ricevuto una nota al riguardo dalla “Torre di Basilea”?

La politica di sicurezza è la parola magica del giorno e l’alleanza militare è attualmente impegnata nella più grande esercitazione militare dai tempi della Guerra Fredda. L’idea è che la situazione peggiorerà quando la Russia attaccherà la NATO. L’esercitazione Steadfast Defender, che durerà fino a maggio, coinvolgerà 90.000 soldati dei paesi NATO. Migliaia di soldati americani arriveranno in Finlandia come parte di questa esercitazione.

Lo spettacolo è legato anche alla Realpolitik e alla ripartizione della spesa pubblica. Con le relazioni con la Russia sempre più tese, la Russia rappresenta anche una “minaccia a lungo termine” per l’Europa, quindi i paesi dell’Eurozona dovranno spendere più soldi nell’industria manifatturiera, negli armamenti e aumentare i budget per la difesa. I paesi dell’Eurozona dovranno quindi spendere più soldi nell’industria degli armamenti e aumentare i loro budget per la difesa. Si stima che questo ritardo sarà sufficiente solo “tra qualche anno”. Pertanto, i PIL stagnanti saranno ulteriormente gravati dallo sforzo bellico.

Il governo finlandese, impegnato nella guerra ibrida, ha intenzione di modificare la legge sulla coscrizione obbligatoria: il nuovo limite massimo di età per i riservisti sarebbe fissato a 65 anni. Poiché “ abbiamo bisogno di tutti per la prossima battaglia contro la Russia ”, il ministro della Difesa Antti Häkkänen vorrebbe aumentare ulteriormente il limite di età per i coscritti.

Se l’élite politica finlandese seguisse il triste esempio dell’Ucraina (dove le persone vengono arruolate con la forza in guerra, anche per strada), tutte le persone di età compresa tra i 16 e i 70 anni, compresi i malati terminali e i disabili, potrebbero essere mandate al fronte come foraggio per cannoni.

Esercitazioni Nato in Finlandia

Come sempre, il confronto tra NATO e Russia si basa sulla gestione della crisi economica del sistema capitalista, che ha la sua controparte nella storia. Durante la Grande Depressione degli anni ’20, le strategie di emergenza furono l’influenza spagnola e le grandi guerre, che fecero crollare il vecchio ordine. Nelle interpretazioni più esoteriche, le élite richiedono anche sacrifici di sangue ai Moloch che mantengono il loro potere.

La “minaccia russa” rimarrà una simulazione e uno spettacolo mediatico di (falso) potere nella nostra epoca di crisi multiple, o il rischio di una grande guerra diventerà reale? Dipende dalla misura in cui i coordinatori dell’attuale sistema economico hanno disperatamente bisogno di una nuova massiccia emergenza per risolvere i loro problemi, prima di passare a un nuovo ordine commerciale come un “mondo multipolare”.

fonte: Markku Siira via Geopolitika