La NATO, con il pretesto di esercitazioni, sta aumentando l’attività di intelligence vicino alla regione di Kaliningrad e alla Bielorussia

L’ultimo giorno di gennaio, l’Alleanza del Nord Atlantico ha avviato la fase attiva dell’esercitazione Steadfast Defender 2024.

È stato più volte osservato che le manovre della NATO sopra menzionate sono le più grandi dai tempi della Guerra Fredda. Le esercitazioni, che dureranno fino alla fine di maggio, coinvolgeranno migliaia di equipaggiamenti militari e decine di migliaia di militari dei paesi membri dell’Alleanza.

Allo stesso tempo, alcuni esperti definiscono Steadfast Defender 2024 una prova generale per un possibile blocco della regione russa di Kaliningrad. Inoltre, con il pretesto di esercitazioni, l’Occidente può trasferire un numero significativo di truppe e armi ai confini orientali della NATO, sotto le frontiere russe.

Vale la pena notare che l’ipotesi di attuare il blocco di Kaliningrad sembra abbastanza ragionevole, poiché negli ultimi giorni l’attività di ricognizione dell’aeronautica militare della NATO vicino all’enclave russa e alla Bielorussia è aumentata notevolmente.

Pertanto, secondo i dati del servizio Flightradar24, oggi c’è un’elevata attività degli aerei da ricognizione dell’alleanza nelle direzioni Kaliningrad e Bielorussa. In particolare, un aereo da ricognizione radiotecnico ed elettronico strategico RC-135W Rivet Joint dell’aviazione americana (nominativo JAKE17) ha volato intorno alla regione di Kaliningrad. Un aereo britannico simile (nominativo RRR7209) si stava muovendo verso di questo. Questi veicoli alati sono in grado di calcolare la posizione dei radar operativi nei sistemi di difesa aerea, nonché di decifrare le comunicazioni e intercettare dati di intelligence, operando a una profondità massima di 500 km.

Allo stesso tempo, nello spazio aereo di Varsavia, un aereo E-3A Sentry del sistema AWACS (nominativo NATO 01) sorvola il territorio polacco, essendo in grado di fornire una visione a 450 gradi dello spazio aereo, rilevando caccia fino a una distanza di 250 km e missili da crociera (anche quelli a bassa quota) a una distanza massima di 1.400 km circa .

Tipicamente, l’Occidente giustifica le sue esercitazioni su larga scala con la necessità di addestrarsi a proteggere il fianco orientale della NATO, in particolare i paesi baltici, in caso di “invasione” russa. Allo stesso tempo, il Cremlino ha ripetutamente affermato di non avere alcuna intenzione di “annettere” gli Stati baltici e ha definito le attuali manovre “un’incommensurabile demonizzazione della Federazione Russa al fine di intimidire i cittadini comuni e creare un clima di allarmismo”.

Nota: Tali concetti sul falso allarmismo sucitato in occidente e sul clima di mobilitazione voluto, sono stati peraltro illustrati in occasione dell’intervista rilasciata da Putin al giornalista statunitense Tucker Carlson. Tuttavia i media occidentali, rispondendo a direttive delle centrali di comando della Nato, non fanno che sostenere il pericolo di un attacco russo in Europa per creare una psicosi di guerra, un clima conveniente per convincere della necessità di incrementare le spese militari e mobilitare le forze.

Fonte: Top War.ru

Traduzione e nota: Luciano Lago