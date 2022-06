“La NATO arabo-israeliana”… una pianificazione distorta che non vedrà la luce come il suo piano gemello: “L’accordo del secolo”

Per ragioni specifiche dell’entità israeliana, i media di questa entità sollevano aspettative con notevole insistenza sulla visita che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe effettuare nella regione, e in prima linea in queste aspettative c’è l’istituzione di un ” NATO” araba guidata dall’America, per affrontare l’Iran.

I leader dell’entità israeliana, a cominciare dal primo ministro Naftali Bennett, passando per il ministro della Difesa Benny Gantz e finendo con il ministro degli Esteri Lapid, continuano a ripetere che i paesi arabi e “Israele” stanno avviando un’alleanza militare a guida americana per affrontare l’Iran .

I leader di “Israele” si riferiscono spesso all’Arabia Saudita, agli Emirati, al Qatar, al Bahrain, al Kuwait, all’Oman, al Marocco, alla Giordania e all’Iraq, come i paesi arabi che si alleeranno con loro e combatteranno contro l’Iran per conto loro e di Washington.

“Israele” ha lavorato per un po’ di tempo per promuovere una debole menzogna, ovvero che l’Iran è una minaccia comune a “Israele” e ai paesi arabi nel Golfo Persico , ed è questa minaccia comune che unirà tutti questi paesi con l’entità israeliana in un’alleanza contro l’Iran, mentre i suoi promotori sono stati assenti.

Questa bugia è che ci sono differenze tra l’Iran e uno o due paesi arabi, che sono differenze naturali tra la maggior parte dei paesi del mondo, in particolare i paesi vicini, e questo non solleva le differenze fondamentali tra l’Iran e l’entità razzista israeliana, uno stato terrorista ed occupante, che occupa illegalmente i territori della Palestina, espelle il suo popolo, uccide i bambini e lavora giorno e notte per ebraizzare Gerusalemme e con questo colpisce la sicurezza e la stabilità dei paesi e dei popoli della regione con l’idea di sopravvivere in mezzo alla distruzione e al caos.

Missili irniani

Il clamore che “Israele” solleva, ufficialmente e nei media, per l’istituzione di una “NATO arabo-israeliana” guidata dall’America nella regione, ci ricorda lo stesso clamore sollevato da “Israele” per l'” accordo del secolo “quello è stato il padrino dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la “santa alleanza” (USA, Arabia Saudita, Israele) che è morta prima di vedere la luce. Il suo gemello deforme , la NATO arabo-israeliana , dovrebbe incontrare la stessa sorte.

L’idea di istituire una “NATO arabo-israeliana” non può passare per la mente a chi conosce i popoli della regione, la loro cultura, i legami che li legano e la loro visione di “Israele” e del popolo palestinese. Come può accettare l’inclusione dei suoi regimi nell’alleanza del nemico israeliano contro un vicino paese musulmano come l’Iran?!.

In primo luogo, in secondo luogo, la maggior parte di questi paesi, se non tutti, ha profonde relazioni politiche, economiche, sociali, religiose, militari e di sicurezza con l’Iran e che questi negoziati portano a buoni risultati. Per quanto riguarda gli Emirati Arabi Uniti, hanno concluso molti accordi economici con l’Iran e il volume degli scambi commerciali tra esso e l’Iran è recentemente raddoppiato. Mentre il Qatar, che non solo ha forti relazioni politiche ed economiche con l’Iran, ma è considerato con esso un partner nel giacimento di gas di South Pars nel Golfo Persico. Per quanto riguarda il Sultanato dell’Oman, è uno degli amici più stretti dell’Iran nel Golfo Persico. Il Kuwait è uno degli stati del Golfo Persico che più rifiuta la normalizzazione con “Israele” e ha stretti rapporti sotto tutti gli aspetti con l’Iran.

Per quanto riguarda il discorso sulla partecipazione dell’Iraq a un’alleanza con “Israele”, è come uno scherzo. Il popolo, il governo, il partito, l’esercito e la resistenza iracheni non solo hanno rifiutato la normalizzazione con “Israele”, ma la pena di morte attende chiunque violi questa legge , per non parlare del distinto rapporto storico che lega i popoli iracheno e iraniano.

Rimangono la Giordania, l’Egitto e il Marocco, poiché questi paesi sono legati in un modo e nell’altro con le vecchie relazioni con l’Iran, e non c’è alcuna giustificazione che possa spingere questi paesi, geograficamente lontani dall’Iran, a impegnarsi in un’alleanza con “Israele” contro di esso. Pertanto, in questa alleanza è rimasto solo “Israele”, che sta cercando di convincere gli altri della sua esistenza, così come ha cercato di “La NATO arabo-israeliana”… un’esistenza distorta che non vedrà la luce comeconvincerli dell’esistenza dell'”accordo del secolo” senza successo.

Sembra che alcuni leader dell’entità israeliana si siano recentemente resi conto che è difficile vendere l’idea di istituire una “NATO arabo-israeliana”, quindi hanno iniziato ad abbassare le loro aspettative. Tra loro c’è il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz, che lunedì ha dichiarato: “Israele sta costruendo un’alleanza di difesa aerea in Medio Oriente”. Il Medio Oriente, guidato dagli Stati Uniti, potrebbe trarre maggiore forza dalla visita del presidente Joe Biden il mese prossimo”.

È interessante notare che Gantz non ha menzionato i nomi di nessuno dei partner della sua entità in questa “alleanza aerea”, ed è anche degno di nota il fatto che anche i paesi arabi abbiano espresso esitazione riguardo a questa idea, attraverso la quale Gantz sta cercando di collegare la sicurezza della sua entità alla sicurezza dei paesi della regione, un legame che renderà i paesi della regione nella categoria di tuttuno con la sua entità occupante e aggressore, che ha messo in pericolo la sicurezza e la stabilità dei paesi e dei popoli della regione per molti decenni, che spinge i paesi e i popoli della regione e la loro resistenza a rispondere alle sue aggressioni e crimini.

Certamente, dopo la visita di Biden nella regione, assisteremo allo svanire delle dichiarazioni dei vertici dell’entità israeliana sulle loro lunghe e ampie alleanze con gli arabi. Vergogna per l’alleanza militare con il nemico israeliano, l’usurpatore di Gerusalemme, contro un paese musulmano vicino, ma anche supponendo per amor di discussione che questo regime arabo abbia ignorato la logica delle cose e il potere della logica, sarà inevitabilmente dissuaso dalla logica della forza, che il vicino musulmano ha imposto ai due paesi più poteri aggressivi e usurpatori, cioè l’America e “Israele”, e li ha fatti scoraggiare fino al punto di disperazione, e i leader di America e Israele spettegolano sulle loro alleanze con gli arabi, tranne che per alcuni sintomi di questa disperazione, e quanto è stato nascosto era maggiore.

Fonte: AL Alam.ir

Traduzione: Fadi Haddad (Beirut)