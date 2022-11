La NATO affronta il generale Winter, il dio russo della guerra

di Bruno Bertez

“ Prevedo che il Grande Freddo si abbatterà su Ucraina, Russia ed Europa il 7 dicembre, tra circa due settimane, e quando ciò accadrà, tutto, assolutamente tutto cambierà. »

Sarà allora che il tempismo e l’approccio apparentemente “lento” di Putin allo SMO (operazione militare russa) si riveleranno come il brillante giocatore che lui è.

La correlazione delle forze unificate all’inizio dell’inverno sarà più forte a dicembre, ed è allora che ogni grande azione russa contro le infrastrutture ucraine sarà amplificata più volte:

• Massiccio esodo di rifugiati verso l’Europa in un momento in cui l’Europa stessa è sotto pressione, portando con sé parte della rete di supporto per l’AFU (un esercito si nutre del suo popolo).

• La disperazione da parte della Polonia e dei paesi baltici li spingerà ad azioni disperate (a loro danno)

• NATO/USA dovranno prendere la decisione critica di rimanere in Ucraina o di andarsene: questo porterà a un sovraccarico cognitivo tra l’élite decisionale della NATO

• Le apparecchiature fornite dall’Occidente che non sono adeguatamente preparate per l’inverno subiranno un aumento dei tassi di guasto.

• La pressione sulla rete elettrica dell’Europa orientale aumenterà con il collasso della rete elettrica dell’Ucraina

• Mercenari e soldati della NATO abituati in climi meno estremi sperimenteranno un crollo morale

La mia previsione: entro la fine di gennaio, la SMO non sarà altro che un’operazione di rastrellamento per ripulire i resti del battaglione Azov – le truppe mascherate della NATO saranno per lo più fuggite dalla scena.

Forze russe in Ucraina

L’Ucraina – e per estensione la NATO – sarò finita. Infila la forchetta.

I russi aspetteranno sulla sponda orientale del Dnepr e degraderanno sistematicamente l’economia ucraina e la sua capacità di combattere durante il periodo natalizio. Sono già stati qui.

Alexander Wert, un giornalista britannico della 2a armata sul fronte ucraino nella primavera del 1944, scrisse:

“ Devi vedere il fango ucraino in primavera per crederci. L’intero paese è allagato e le strade sono come fiumi di fango, spesso due piedi profondo, con fori profondi da aggiungere alla difficoltà di guidare qualsiasi tipo di veicolo tranne un carro armato russo T-34. La maggior parte dei carri armati tedeschi non poteva farcela. »

L’Armata Rossa ha fatto quello che nessun esercito ha mai fatto nella storia e ha lanciato un’offensiva attraverso il Dnepr in primavera e nel fango ha schiacciato i resti dell’esercito tedesco.

La punizione dei nazisti di Kiev continuerà durante il loro Natale. Aspetta la primavera.

Nel fango Surovikin supererà ciò che resta di un’Ucraina esausta, economicamente e moralmente fallita.

fonte: Bruno Bertez

Traduzione: Gerard Trousson